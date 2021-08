Eredivisieseizoen begonnen: Heerenveen wint met 1-0 bij Go Ahead Eagles

Milan van Ewijk (links) van Heerenveen in duel met Bas Kuipers van Go Ahead Eagles. Heerenveen scoorde al in de zevende minuut. Beeld ANP

Voor Go Ahead Eagles begon vrijdagavond de strijd om lijfsbehoud, die vermoedelijk een seizoen lang zal duren. De club uit Deventer dwong op de slotdag van vorig seizoen verrassend promotie naar de eredivisie af, maar op papier hoort de club nog in de eerste divisie thuis. Volgens het toonaangevende Transfermarkt.de heeft de selectie van de club uit Deventer met 6,53 miljoen euro de laagste waarde van alle eredivisieclubs. In de eerste divisie hebben vijf clubs een duurdere selectie.

De spelers van regerend landskampioenschap Ajax zijn samen meer dan 50 keer zo veel waard: 344,90 miljoen euro. De selectie van PSV, dat vorige week met 4-0 van Ajax won in de strijd om de Johan Cruijff Schaal, wordt op 171,55 miljoen euro geschat. Daarachter volgen Feyenoord (99,90 miljoen) en AZ (88,25 miljoen).

Verhoudingen

De financiële verhoudingen waren vrijdagavond bij de eerste wedstrijd van het seizoen terug te zien. Al in de zevende minuut kwam Heerenveen (waarde van de selectie: 33,03 miljoen euro) op voorsprong, al was het op ietwat gelukkige wijze. Via het been van een Go Ahead-verdediger trof Tibor Halilovic doel.

In de tweede helft drong Go Ahead Eagles aanvankelijk wel aan, maar tot een uitgespeelde kans kwam het niet. Pas rond de 68ste minuut veerde de toeschouwers in De Adelaarshorst op. Het gevaar kwam van twee invallers, beiden net op het veld: Marc Cardona zette Giannis Botos vrij voor de Heerenveense keeper, maar zijn inzet ging ruim naast. Tien minuten later raakte Cardona zelf de lat.

Zaterdagavond komt zowel PSV als Ajax in actie. De Eindhovenaren nemen het in Almelo op tegen Heracles, Ajax begint met een thuiswedstrijd tegen NEC, dat eveneens dit seizoen terugkeerde in de eredivisie. Op 24 oktober treffen PSV en Ajax elkaar voor het eerst. De derde promovendus van dit jaar, SC Cambuur, begint zondag tegen Groningen.