Erdogan zet Navo-toetreding Zweden en Finland op scherp: ‘Lever eerst 130 terroristen uit’

Turkije, dat als enige Navo-lid de toetreding van Zweden en Finland blokkeert, eist al maanden de uitlevering van personen die het als ‘terroristen’ beschouwt. Het gaat onder andere om leden van de Koerdische afscheidingsbeweging PKK en activisten die betrokken zouden zijn geweest bij de mislukte coup in Turkije in 2016.

De opmerkelijk nieuwe eis van de Turken om onder andere ook politieke vluchtelingen uit te leveren, zal opnieuw voor flinke wrevel zorgen in Stockholm en Helsinki. De Zweedse premier Ulf Kristersson uitte vorige week nog zijn frustratie over de vele eisen die de Turkse regering sinds vorig jaar aan de twee landen stelt. ‘Turkije heeft bevestigd dat we hebben gedaan wat we hebben beloofd, maar eist meer concessies, die we niet kunnen en willen doen’, zei de premier toen.

Dat Erdogan zo openlijk de uitlevering van zo veel critici als harde voorwaarde stelt, was niet eerder voorgekomen. Volgens hem kan het Turkse parlement niet instemmen met toetreding tot de alliantie als beide landen de eis van Ankara niet inwilligen.

Erdogan richtte zich vooral op Zweden. ‘Wij hebben tegen ze gezegd: kijk, als jullie de terroristen die jullie in huis hebben niet uitleveren, dan kunnen wij dit niet ratificeren in ons parlement’, aldus de president op een bijeenkomst in het zuidwesten van Turkije. ‘Ze moeten eerst ongeveer 130 terroristen uitleveren. Helaas moeten ze dit nog doen.’

Finland reageerde maandag verbaasd op de woorden van Erdogan. Minister van Buitenlandse Zaken Pekka Haavisto zei niets te weten van een nieuwe Turkse eis. Volgens Haavisto hebben de Finnen ook geen nieuwe uitleveringslijst ontvangen. Kristersson sprak zich maandag nog positief uit over de gesprekken met Turkije. Hij zei dat Zweden zich in een goede positie bevond om de parlementaire goedkeuring veilig te stellen.

Zweden en Finland besloten zich vorig jaar aan te sluiten bij de Navo in reactie op de Russische inval in Oekraïne. Alle dertig Navo-leden moeten instemmen met hun toetreding. Turkije maakt als enige gebruik van die machtspositie om beide landen te dwingen om actie te ondernemen tegen de activiteiten van Koerdische en Turkse activisten. Erdogan noemde op de bijeenkomst met name Bülent Kenes, de oud-hoofdredacteur van de krant Today's Zaman, die na de mislukte staatsgreep naar Zweden is uitgeweken.

Een Zweedse rechter stak in december, tot grote onvrede van Erdogan, een stokje voor de uitlevering van Kenes. Zweden heeft in de afgelopen maanden diverse maatregelen genomen om de Turken tevreden te stellen. Zo werd het wapenembargo tegen Ankara opgeheven. Ook nam Stockholm afstand van Koerdische bewegingen in Syrië die door het Westen worden gesteund. Verder willen de Turken dat de antiterreurwetten worden aangescherpt om met name de activiteiten van de PKK aan banden te leggen.

In Zweden en Finland worden de harde woorden van Erdogan in verband gebracht met een incident vorige week tijdens een demonstratie voor het stadhuis van Stockholm. Tot woede van de Turkse regering hingen sympathisanten van de Koerden een pop die Erdogan moest voorstellen, ondersteboven op aan een lantaarnpaal. Ankara ontbood de Zweedse ambassadeur en eiste vervolging van de betogers. Ook werd een bezoek van de voorzitter van het Zweedse parlement aan Turkije afgelast.

Het OM in Stockholm besloot maandag geen strafrechtelijk onderzoek in te stellen, omdat er volgens hem geen sprake was van laster. De Zweedse regering veroordeelde wel het ophangen van de pop. Kristersson sprak van een ‘nepterechtstelling van een democratisch gekozen buitenlandse leider’. Ook zei hij dat de actie schadelijk was voor de toetreding tot de Navo. ‘Dit is sabotage van de Zweedse aanvraag’, aldus de premier.