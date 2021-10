Erdogan wil Nederlandse en negen andere ambassadeurs uit westerse landen uitwijzen

De Turkse president Tayyip Erdogan. Beeld REUTERS

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag liet zaterdagmiddag weten ‘te hebben kennisgenomen’ van de uitspraken van Erdogan. Er was echter nog geen officiële bevestiging dat Turkije de Nederlandse ambassadeur inderdaad zal uitzetten. ‘We zijn in afwachting van communicatie van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken over deze kwestie.’

Met de door president Erdogan aangekondigde maatregel reageert Turkije snoeihard op de oproep van de ambassadeurs maandag aan de Turkse regering om de zakenman en filantroop Osman Kavala vrij te laten. Hij zit sinds vier jaar in hechtenis. Het Europese Hof voor de Mensenrechten oordeelde twee jaar geleden dat er geen enkel bewijs bestaat tegen Kavala en dat hij onmiddellijk moet worden vrijgelaten.

Erdogan deed zijn aankondiging in een toespraak zaterdagmiddag in de stad Eskisehir. ‘Ik heb onze minister van Buitenlandse Zaken gezegd wat gedaan moet worden. Deze tien ambassadeurs moeten onmiddellijk tot persona non grata worden verklaard.’, zei hij tot een enthousiaste menigte aanhangers.

Dinsdag waren de ambassadeurs op het matje geroepen op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Ankara. Donderdag had Erdogan tegenover Turkse verslaggevers al gezinspeeld op een mogelijke uitzetting. ‘We kunnen ons niet de luxe veroorloven deze groep nog langer in ons land toe te laten’, zei hij. ‘Denken jullie Turkije de les te kunnen lezen? Wie denk je wel dat je bent?’

Het is bij Erdogan niet ongebruikelijk dat dergelijke retoriek niet worden gevolgd door daden, maar in dit geval lijkt dat dus wel degelijk te gebeuren. Europa en de VS (dat wil zeggen onder Joe Biden) oefenen voortdurend druk uit op Turkije de rechtsstaat te verbeteren en de mensenrechten serieus te nemen. Kennelijk vindt de president dat er nu een streep getrokken moet worden.

Daarmee riskeert hij echter een conflict met landen die hij op diverse gebieden - diplomatiek, economisch en technologisch - hard nodig heeft. Ook de ambassadeurs van Frankrijk, Duitsland, Canada, Nieuw-Zeeland en de Scandinavische landen hadden hun handtekening onder de verklaring van maandag gezet, naast die van Nederland en de VS.

Kunstenaars en minderheden

De 64-jarige Kavala is een vooraanstaand figuur in het maatschappelijk middenveld van Turkije. Hij is directeur van Anadolu Kültür, een organisatie die culturele en sociale projecten ondersteunt. Anadolu Kültür werkt veel met kunstenaars, minderheden en kansarme kinderen. Sinds vier jaar zit Kavala in voorarrest. De aanklacht luidt dat hij in 2013, tijdens de Geziprotesten, heeft geprobeerd de regering omver te werpen en in 2016 heeft deelgenomen aan de mislukte staatsgreep in Turkije.

De Kavala-zaak is uitgegroeid tot de belangrijkste toetssteen voor Europa in de discussie met Ankara over het verval van de democratie en de rechtsstaat in Turkije. Het Europese mensenrechtenhof heeft vastgesteld dat langere detentie van de filantroop een ernstige schending is van de mensenrechten. De Raad van Europa heeft een strafprocedure tegen Turkije in gang gezet. Die kan ertoe leiden dat Turkije wordt geschorst als lid.

‘Het is belangrijk dat alle lidstaten van de Raad van Europa uitvoering geven aan de vonnissen van het hof’, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag eerder deze week. ‘Nederland blijft zich met andere landen inzetten in deze zaak.’

Toetredingsproces tot stilstand

Ondertussen dreigt ook op andere wijze de sfeer tussen Turkije en Europa te bekoelen. De Europese Commissie stelt dat de onderhandelingen met Ankara over toetreding tot de EU ‘feitelijk tot stilstand zijn gekomen’. De Commissie schrijft dit in een ongekend kritisch rapport over de betrekkingen met Turkije. Niet eerder sinds de gesprekken over toetreding in 2005 begonnen, was een voortgangsverslag zo negatief.

Brussel is vooral bezorgd over de afkalving in Turkije van de democratie en de rechtsstaat. De aanbevelingen van de Commissie daarover vorig jaar zijn volgens het woensdag gepubliceerde rapport door Ankara genegeerd. ‘Aan de ernstige zorgen van de EU over de verslechteringen inzake democratie, rechtsstaat, fundamentele rechten en onafhankelijkheid van de rechterlijke macht is niet tegemoetgekomen’, stelt de Commissie. ‘Op veel gebieden was sprake van verdere achteruitgang.’

Voor het eerst in al die jaren stelt Brussel ook dat Ankara niet langer serieus van plan is door de EU gesteunde hervormingen door te voeren, ook al zei president Erdogan in april nog dat zijn land nog altijd streeft naar volledig EU-lidmaatschap. Na een aantal forse botsingen vorig jaar met diverse Europese landen, in het bijzonder Frankrijk en Griekenland, leek Turkije sinds begin dit jaar te streven naar verbetering van de betrekkingen.