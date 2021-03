Erdogan vervangt opnieuw bankpresident, daags na verhoging van de rente

Naci Agbal, voormalig directeur van de centrale bank in Turkije. Beeld REUTERS

Met de ingreep van Erdogan wordt opnieuw twijfel gezaaid aan de onafhankelijkheid van de Turkse bankpresident, een voorwaarde voor vertrouwen van internationale markten in Turkije. Erdogan heeft vaak de indruk gewekt dat hij de president van de centrale bank ziet als een uitvoerder van zijn beleidsvoorkeuren.

Dat – de rente laag houden – was precies wat Agbals voorganger Murat Uysal had gedaan toen hij in november werd ontslagen. De Turkse lira was toen zodanig verzwakt, dat Erdogan met het oog op Turkijes internationale reputatie wel was gedwongen in te grijpen.

Agbal heeft precies gedaan wat hij volgens economen moest doen: de rente verhogen om de inflatie te bestrijden. Ook was de lira sinds zijn aantreden met 15 procent in waarde gestegen.

Inflatie

Nu heeft die aanpak hem kennelijk toch de kop gekost. De Turkse regering gaf geen toelichting op het zaterdag in het staatsblad gepubliceerde besluit Agbal te vervangen door Kavcioglu, hoogleraar en columnist van de regeringsgezinde krant Yeni Safak.

President Erdogan hecht sinds jaar en dag grote waarde aan een lage rente, omdat hij die ziet als dé manier om de economie aan te jagen. Met goedkope leningen zouden ondernemers verlokt kunnen worden tot nieuwe activiteiten. Vooral de bouw en de onroerendgoedmarkt worden geacht hiervan te profiteren.

Erdogan houdt bovendien stug vol dat lage rente leidt tot lage inflatie. In de economische wetenschap bestaat daarvoor geen bewijs. Daar geldt juist dat een zwakke munt tot hogere inflatie leidt. Turkije zelf is daarvan een voorbeeld. De inflatie staat nu op ruim 15 procent.