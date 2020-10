‘Erdogan valt ons land aan met ons eigen geld’: Saoedi-Arabië boycot Turkse producten

De Turkse president Tayyip Erdogan. Beeld REUTERS

De Saoedische regering heeft het nog niet aangedurfd formeel sancties af te kondigen tegen Turkije, vermoedelijk om geen problemen te krijgen met de Wereldhandelsorganisatie, maar alles wijst erop dat de boycot is bekokstoofd vanuit de koninklijke paleizen in Riyad.

Al maanden klagen Turkse ondernemers dat het hun steeds moeilijker wordt gemaakt zaken te doen met Saoedi-Arabië: visa worden niet afgegeven, betalingen komen niet door, enzovoort. Begin deze maand kwam er een oproep tot boycot ‘van alles wat Turks is’ van de voorzitter van de Kamer van Koophandel in Riyad, formeel een privaat lichaam.

Sindsdien is op sociale media en in de pers een heuse campagne op gang gekomen, met hashtags als #BoycotTurkseProducten. Een groot aantal ondernemingen heeft zich erbij aangesloten. Vorige week maakten de vier grootste supermarktketens van Saoedi-Arabië bekend niet langer Turkse producten te importeren. In de winkels verschenen oproepen aan klanten geen Turkse waar te kopen.

Op Twitter is een karikatuur te zien van een in de Saoedische vlag gewikkelde hand die de Turkse president Recep Tayyip Erdogan aan zijn oorlelletje trekt. ‘Koop niets Turks’, staat in een ander bericht. ‘Erdogan valt ons land aan met ons eigen geld.’

Afgrijzen

De betrekkingen tussen Turkije en Saoedi-Arabië zijn geleidelijk verslechterd sinds de Arabische Lente van 2011, toen Ankara tot afgrijzen van de koninklijke heersers in Riyad de volksopstanden steunde. Beide landen streven naar een leidersrol in de regio.

De relatie kwam verder onder druk te staan door de moord twee jaar geleden in Istanbul op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi, vermoedelijk in opdracht van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. Eind september werden in Turkije nog eens zes Saoedische officials aangeklaagd wegens de moord. Twintig anderen staan al (in absentia) terecht.

De Turkse export naar Saoedi-Arabië had vorig jaar een omvang van 2,7 miljard euro. Als de boycot doorzet, kan dat dit jaar zeker 10 procent lager uitkomen.

Naast de voedingsindustrie voelt vooral de textielsector de gevolgen van de boycot. Mustafa Gultepe, hoofd van de bond van Turkse kledingexporteurs, zei in de Financial Times dat ook internationale merken als Mango en Marks & Spencer, die in Turkije kleding produceren, door de Saoedische actie worden getroffen.

Columniste Haila Al-Mashouh stelt in de krant Saudi Gazette vast dat steeds meer handelaren, restaurants en winkels in luxe artikelen zich bij de boycot aansluiten. Volgens haar gaat het om een uiting van ‘volkswoede tegen een land dat openlijk vijandig is tegen ons vaderland en onze leiders in een kwaad daglicht stelt’. Zij schaart Turkije onder de ‘koloniale landen’.

Tevens zijn er economische motieven, zo blijkt uit de column. De Saoedische markt ‘wordt overspoeld met Turkse producten’. Daardoor komen binnenlandse producenten in de knel. ‘De lokale markt moet nieuw leven worden ingeblazen’, aldus Al-Mashouh.