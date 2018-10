Erdogan: Saoedi's planden ‘barbaarse’moord op Khashoggi dagen van tevoren

De Turkse president Erdogan heeft dinsdag gezegd dat uit het bewijs van Ankara blijkt dat de kritische Saoedische journalist Jamal Khashoggi op ‘barbaarse’ wijze is omgebracht. Hij zei dat Saoedi-Arabië de moord nauwkeurig en dagen van tevoren had gepland.

President Erdogan komt dinsdag aan in het parlement. Beeld EPA

Erdogan probeerde zo de Saoedische lezing te ontzenuwen dat Khashoggi werd gedood tijdens een gevecht. Om ervoor te zorgen dat niets zou worden ontdekt, werden bijvoorbeeld de beveiligingscamera’s bij het Saoedische consulaat in Istanbul tijdig verwijderd door de Saoedi’s.

De president maakte dit dinsdag bekend in een toespraak tot het parlement in Ankara. ‘De inlichtingen-en veiligheidsdiensten hebben bewijs dat aantoont dat de moord was gepland’, aldus de president. Het was voor het eerst dat Erdogan zo uitgebreid sprak over de dood van Khashoggi en het bewijs dat Ankara zegt te hebben over de betrokkenheid van Riyad.

Sky News meldde dinsdag, op basis van anonieme bronnen, dat lichaamsdelen van Khashoggi waren gevonden. Dat werd ontkend door de Turkse politie. Naar het lichaam van de journalist wordt nog gezocht.

Erdogan had de afgelopen dagen aangekondigd details bekend te maken uit het Turkse onderzoek naar Khashoggi's dood. De president kwam echter niet met nieuwe, schokkende informatie waaruit blijkt hoe de journalist werd gedood. Zo maakte hij geen melding van een geluidsopname van de moord waarover de Turkse onderzoekers zouden beschikken.

De Turkse politie bewaakt een garage in Istanbul waar een auto van het consulaat is gevonden. Het is nog onduidelijk of de auto werd gebruikt bij het vervoeren van het lichaam van de omgebrachte Khashoggi. Beeld AFP

De schuld geven

De president riep de Saoedische regering op de verdachten snel uit te leveren zodat zij in Turkije berecht kunnen worden. Volgens Erdogan zijn de achttien personen die Riyad sinds vorige week heeft gearresteerd inderdaad de personen die volgens de Turkse veiligheidsdiensten betrokken waren bij het ombrengen van Khashoggi.

Hij waarschuwde dat Turkije er geen genoegen mee zal nemen als de dood van Khashoggi alleen in de schoenen zal worden geschoven van deze functionarissen van de Saoedische veiligheidsdiensten.

‘Sommige inlichtingenfunctionarissen hiervoor de schuld geven zal ons en de internationale gemeenschap niet tevreden stellen’, benadrukte de president. ‘Iedereen moet ter verantwoording worden geroepen: van de persoon die de opdracht heeft gegeven tot de mensen die het hebben uitgevoerd.’

Riyad ontkent echter dat Khashoggi werd gedood in opdracht van kroonprins Mohammed bin Salman, de sterke man van het Saoedische regime. Volgens de Saoedische regering kwam de journalist om het leven toen een ondervraging op het consulaat uit de hand liep.

Volgens president Erdogan was de Saoedische journalist Khashoggi het slachtoffer van een ‘wrede, geplande’ moord. Beeld Getty Images

Ongeloofwaardig

Zelfs Amerika, de grootste bondgenoot van Riyad, vindt deze lezing van de Saoedi's ongeloofwaardig. Sommige verdachten zijn al jaren nauw betrokken bij de beveiliging van de kroonprins. Ook wordt het uitgesloten geacht dat Saoedische functionarissen, gezien de macht van Bin Salman, op eigen houtje zo'n omstreden operatie zouden plannen en uitvoeren.

Erdogan leek ook de beschuldigende vinger te wijzen naar de kroonprins toen hij zei dat hij de integriteit van de Saoedische koning niet in twijfel trok. Koning Salman is de vader van de kroonprins. Erdogan, die Bin Salman niet bij naam noemde, benadrukte dat Turkije de moord zal blijven onderzoeken tot alle vragen zijn beantwoord.

De president zei dat drie van de achttien verdachten een dag voor Khashoggi’s dood in Istanbul arriveerden, naar het uitziet voor een verkenningsmissie. De volgende dag kwamen de andere vijftien naar het consulaat. Zij kwamen vanuit Riyad in twee gecharterde vliegtuigen.

‘Waarom kwamen deze vijftien personen bij elkaar in Istanbul op de dag van de moord?’, vroeg Erdogan zich af. ‘Van wie kregen zij hun opdrachten?’ Hij riep Saoedi-Arabië op de indentiteit bekend te maken van een lokale medeplichtige die mogelijk het lijk van Khashoggi heeft begraven.