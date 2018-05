Verkiezingen in Turkije

Erdogan roept Turken in Europa op massaal op hem te stemmen bij vervroegde verkiezingen volgende maand

De Turkse president Erdogan heeft de Turken in Europa tijdens een bijeenkomst in de Bosnische hoofdstad Sarajevo opgeroepen massaal op hem te stemmen bij de vervroegde verkiezingen van volgende maand in Turkije. Hij riep de Europese Turken op zich ‘niet te laten verdelen’ door de landen waarin zij wonen.