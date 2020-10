Erdogan roept op tot boycot Franse producten, noemt Geert Wilders ‘fascist’

De Turkse president Tayyip Erdogan. Beeld Reuters

Daarmee sluit de Turkse leider zich aan bij de Arabische boycot na de uitspraak van de Franse president Emmanuel Macron dat Frankrijk niets zal doen om het publiceren van spotprenten van de profeet Mohammed tegen te gaan. Ook de maatregelen tegen islamitische organisaties na de onthoofding van leraar Samuel Paty vallen slecht in de moslimwereld.

Met Turkijes deelname krijgt de anti-Franse actie een aanzienlijk zwaarder kaliber. Niet alleen is de onderlinge handel groot (13 miljard euro vorig jaar), ook is het bijzonder dat Frankrijk zo onder vuur komt te liggen van een Navo-bondgenoot en kandidaatlid van de EU. Bij de vestigingen van de Carrefour in het centrum van Istanbul was het maandagavond overigens even druk als altijd.

Het verslechteren van de Frans-Turkse betrekkingen had al een voorlopig dieptepunt bereikt met het terugroepen zaterdag door Macron van de Franse ambassadeur in Ankara. Dit nadat Erdogan in een toespraak had gezegd dat Macron ‘psychiatrische behandeling’ nodig heeft.

Verontwaardiging Arabische wereld

Intussen breidt de boycot van Franse producten zich in de Arabische wereld verder uit en groeit ook in andere moslimlanden de publieke verontwaardiging. In Bangladesh werd maandag gedemonstreerd tegen Macron, in Pakistan werd de Franse ambassadeur op het matje geroepen.

Bij zo veel diplomatiek en verbaal geweld was Erdogans aanval op PVV-leiders Wilders niet meer dan ‘collateral damage’. De president haalde zondag uit naar ‘die zogenaamde Nederlandse parlementariër, die kwaad spreekt over ons. Anders dan hij keuren wij racisme niet goed, en voor fascisten is geen plaats in Turkije.’

Dat was een reactie op een tweet van Wilders zaterdag met een cartoon van Erdogan met de benaming ‘Terrorist’. De president draagt daarop een muts in de vorm van een bom met brandende lont, zoals in de Deense Mohammed-cartoon.

Ook andere leden van de Turkse regering uitten hun gram jegens de PVV-leider. Minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu zei dat ‘de racistische losers van Europa hun ware aard’ hebben laten zien. ‘Zij proberen te profiteren van de islamofobie en xenofobie. Het is hoog tijd dat we een halt toeroepen aan de verwende fascistische politici van Europa.’

De regeringsgezinde krant Daily Sabah pakte maandag groot uit met de verontwaardiging over Wilders en over president Macron. Boven foto’s van beide politici luidt de openingskop: ‘Macron en Wilders, de twee gezichten van haat en racisme in Europa.’

Volgens de Turkse regering zullen vreemdelingenhaat en islamofobie worden aangewakkerd door de maatregelen die Parijs heeft genomen om het ‘islamitisch separatisme’ in te dammen. In de Turks-Franse ruzie speelt ook een rol dat Macron de felste vertegenwoordiger is in de EU van de breed gedeelde kritiek op Erdogans buitenlands beleid.

Reactie Wilders

‘Erdogan noemt me een fascist’, zo reageerde Wilders maandag op Twitter. ‘Maar dat is zijn eigen gedachtegoed. Ik kom op voor onze vrijheid en verzet me juist tegen de onvrijheid van de totalitaire islamitische ideologie.’

Opmerkelijk is de reactie van premier Mark Rutte, die zich ook mengde in de uitwisseling op Twitter van ferme standpunten. Hij had het met geen woord over Geert Wilders, en noemde alleen Erdogans woorden jegens Macron ‘niet acceptabel’. Ruttes tweet: ‘Nederland blijft met Frankrijk pal staan voor de gemeenschappelijke waarden van de EU. Voor het vrije woord en tegen extremisme en radicalisme.’

Islamitisch separatisme

