Erdogan naar Kiev, Turkse president wil een brug slaan tussen Rusland en Oekraïne

De Turkse president Erdogan. Beeld AP

Volgens een hoge Turkse regeringsfunctionaris wordt er overlegd met het Kremlin voor een bezoek van Poetin deze maand aan Ankara. Dit moet gebeuren na de Olympische Winterspelen in Beijing, die tot 20 februari duren. Defensie-deskundigen speculeren al weken dat Poetin mogelijk tot eind februari wacht met een invasie van Oekraïne omdat de bevroren grond dan goed is voor een militaire opmars.

Erdogan hoopt dat het gesprek donderdag met de Oekraïense president Zelenski genoeg oplevert om een top met Poetin mogelijk te maken. ‘Wij verwachten dat beide gesprekken effectief zullen zijn bij het verminderen van de spanningen tussen Rusland en Oekraïne’, aldus de Turkse functionaris. ‘Erdogan zal een boodschap overbrengen aan Zelenski voor het behoud van vrede in de regio en het voorkomen van verder oplopende spanningen en een ernstig conflict.’

Erdogan kan het al jaren persoonlijk goed vinden met de Russische leider. Deze relatie heeft hem er echter niet van kunnen weerhouden om ook goede betrekkingen aan te knopen met Oekraïne. De Turkse president ontmoette Zelenski sinds diens aantreden in 2019 zeker vijf keer. Beide landen werken onder andere nauw samen op militair gebied.

Ukraine plans to buy 24 more Turkish drones, the country’s top military authority announced https://t.co/AyXvKQdoPY pic.twitter.com/zrjfzIn5qi — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) 13 september 2021

Turkse drones

Zo leverde Turkije de afgelopen jaren tientallen bewapende drones, de Bayraktar TB2, aan het Oekraïense leger. Deze drones zette Azerbeidzjan in 2020 met groot succes in tegen het Armeense leger. Tot woede van Moskou werden ze vorig jaar ook gebruikt door Kiev om artillerie van pro-Russische separatisten in de Oekraïense Donbas-regio te vernietigen.

Volgens Zelenski werden ze ingezet uit zelfverdediging. Oekraïne heeft zijn hoop gevestigd op onder andere de Turkse drones en de Amerikaanse antitankraket Javelin, een van de modernste in de wereld, bij een Russische inval. Beide wapensystemen kunnen een invasie niet voorkomen maar ze kunnen het Russische leger wel moeilijk maken bij een snelle opmars.

Poetin uitte zijn ongenoegen over de Turkse droneleveranties aan Oekraïne in december tijdens een telefoongesprek met Erdogan. Het Kremlin zei toen in een verklaring dat Poetin de ‘provocerende’ inzet van de Turkse drones in de Donbas sterk veroordeelde.

Het onderhoud tussen beide leiders kwam een maand nadat de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov Ankara had gewaarschuwd voor de Turkse ‘militaire bemoeienis’ in Oekraïne. In een gesprek met zijn Turkse collega Mevlut Cavusoglu waarschuwde Lavrov dat Ankara de Russische bezorgdheid ‘zo serieus mogelijk’ moest nemen.

Omstreden

Een topadviseur van Erdogan, Ibrahim Kalin, overlegde dinsdag telefonisch met Bidens nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan. Het Witte Huis meldde na afloop niets over een bemiddelingspoging van Erdogan in de Oekraïne-crisis. Volgens Sullivan hadden hij en Kalin beiden ‘hun toewijding onderstreept aan zowel voortdurende diplomatie als aan gezamenlijke inspanningen om verdere Russische agressie tegen Oekraïne af te schrikken’.

De relatie tussen de VS en Turkije was de afgelopen jaren gespannen vanwege onder andere de omstreden aankoop door Navo-lid Turkije van het Russische luchtverdedigingssysteem S-400. De Turken maken zich hiermee afhankelijk van de Russen op een belangrijk onderdeel van hun militaire verdediging. Washington drong er bij Erdogan op aan de aankoop van het luchtverdedigingssysteem te annuleren, maar de Turkse president weigerde dit.