Erdogan lijdt forse nederlaag met weigering van hertelling stemmen in Istanbul

Aanhangers van oppositiekandidaat Ekrem Imamoglu maandag tijdens een bijeenkomst in Istanbul van de CHP. Beeld EPA

‘Georganiseerde misdaad’ was de felste opmerking tot nu toe van de president over de stembusgang in Istanbul, de stad waar hij ooit burgemeester was. De AKP wil dat er nieuwe verkiezingen worden gehouden in Istanbul.

Bij de lokale verkiezingen vorige week in heel het land verloor de AKP ook de hoofdstad Ankara. De uitslag in beide steden was een gevoelige klap voor Erdogan en zijn partij. De Kiesraad verwierp een oproep van de AKP om de stemmen in alle 39 districten van Istanbul opnieuw te tellen. Wel besloot de raad tot een hertelling van 51 stembussen in 21 districten.

De partij had ook gevraagd dat de uitslag van een district wordt geannuleerd, maar hierover moet de Kiesraad nog een besluit nemen. Volgens de laatste uitslagen heeft de oppositiepartij CHP een kleine meerderheid in Istanbul gewonnen. Ook in Ankara won de burgemeesterskandidaat van de belangrijkste oppositiepartij.

De AKP liet dinsdag weten zich niet neer te leggen bij de weigering van de Kiesraad voor een hertelling in Istanbul. Om alle twijfels weg te nemen, aldus de AKP, moeten in de stad nieuwe verkiezingen worden gehouden. ‘Het is onvoorstelbaar dat zo’n besluit wordt genomen terwijl er zoveel onregelmatigheden waren’, aldus AKP-vicevoorzitter Ali Ihsan Yavuz op Twitter.

CHP’er Mansur Yavas, de nieuwe burgemeester van Ankara, bezocht maandag het mausoleum in de hoofdstad van de grondlegger van het moderne Turkije, Kemal Atatürk. Beeld AP

Klein verschil

De AKP regeert al een kwart eeuw in beide steden. Erdogan legde in de jaren negentig in Istanbul de basis voor zijn landelijke politieke opkomst. Na zijn burgemeesterschap werd hij premier en later president.

Volgens de president heeft de CHP geen recht om de overwinning op te eisen vanwege de onregelmatigheden die er volgens hem waren bij de verkiezingen. Het verschil tussen de twee belangrijkste kandidaten in Istanbul (van de AKP en de CHP) zou nu slechts 15 duizend stemmen zijn. Istanbul telt zo’n tien miljoen inwoners. Tot boosheid van Erdogan dreigt niet oud-premier Binali Yildirim burgemeester van de stad te worden maar CHP’er Ekrem Imamoglu.

De regeringspartij wilde ook hertellingen in Ankara maar de Kiesraad handhaafde de uitslag maandag. Dit betekent dat de kandidaat van de CHP, Mansur Yavas, de nieuwe burgemeester wordt van de hoofdstad. Hij versloeg de kandidaat van Erdogan met een verschil van 4 procent.