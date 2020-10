Erdogan klaagt Wilders aan wegens belediging: ‘Voor fascisten is geen plaats in Turkije’

Het beledigen van de president is al sinds 1926 strafbaar in Turkije, maar de meeste klachten zijn de afgelopen zes jaar onder Erdogan ingediend. Beeld AFP

Minister Blok van Buitenlandse Zaken noemt de aangifte ‘totaal ongepast’. Erdogan is verontwaardigd omdat de PVV-leider zaterdag een cartoon van de president op Twitter plaatste met de benaming ‘Terrorist’. De Turkse leider droeg op de afbeelding een muts in de vorm van een bom met brandende lont, een verwijzing naar een Deense Mohammed-cartoon. Het hoofddeksel droeg het logo van Erdogans AK-partij.

‘Dus de man die mij een fascist noemt en eerder heel Nederland fascistisch en een overblijfsel van het nazisme noemde, gaat nu aangifte tegen mij doen?’, schreef Wilders dinsdagmorgen op Twitter. ‘De wereld op zijn kop. Loser!’

De Turkse president reageerde zondag al op de cartoon met een woedende uitval naar Wilders. Hij had het over ‘die zogenaamde Nederlandse parlementariër, die kwaadspreekt over ons. Anders dan hij keuren wij racisme niet goed en voor fascisten is geen plaats in Turkije.’

Ook andere leden van de Turkse regering uitten hun woede jegens de PVV-leider. Minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu zei dat ‘de racistische losers van Europa hun ware aard’ hebben laten zien. ‘Zij proberen te profiteren van de islamofobie en xenofobie. Het is hoog tijd dat we een halt toeroepen aan de verwende fascistische politici van Europa.’

De regeringsgezinde krant Daily Sabah pakte maandag groot uit met de verontwaardiging over Wilders en over president Macron. Boven foto’s van beide politici luidt de openingskop: ‘Macron en Wilders, de twee gezichten van haat en racisme in Europa.’

Lange tenen

Vorige maand liet Erdogan een klacht indienen tegen vier redacteuren van de Griekse krant Dimokratia. Naast een foto van de Turkse president stond (in het Turks) ‘Siktir Git, Mr. Erdogan’, met daarbij de Engelse vertaling: ‘Fuck You, Mr. Erdogan’.

Het beledigen van de president is al sinds 1926 strafbaar in Turkije, maar de meeste klachten zijn de afgelopen zes jaar onder Erdogan ingediend. De president voelt zich snel op de teentjes getrapt. Volgens Turkse media was vorig jaar een recordjaar met 36 duizend strafrechtelijke onderzoeken naar vermeende beledigingen van het staatshoofd. De maximale straf wegens dit delict is vier jaar cel.

Maandag kondigde Erdogan een Turkse boycot af van Franse producten. Dat deed hij uit protest tegen de behandeling door de Franse regering van de moslims in Frankrijk en de weigering van Macron iets te ondernemen tegen cartoons die beledigend zijn voor de profeet Mohammed.

Naast al dat internationaal gekrakeel speelt zich stilletjes een ander drama af in Turkije: het instorten van de lira. Dinsdag zakte de Turkse munt verder weg, naar een nieuw dieptepunt. Investeerders voelen zich kennelijk niet op hun gemak bij alle conflicten die Erdogan heeft op het internationale toneel.

Dit jaar daalde de lira al ruim eenderde in waarde. In januari was 100 lira nog ruim 15 euro waard, nu nauwelijks meer dan 10. Waarnemers vrezen een herhaling van de financiële crisis van 2018 in Turkije.