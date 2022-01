Erdogan en artsen ruziën over de effectiviteit van Turks corona-vaccin

De Turkse minister van Volksgezondheid Fahrettin Koca op bezoek bij de fabriek in de stad Sanliurfa waar het Turkovac vaccin wordt geproduceerd. Beeld REUTERS

De artsenorganisatie laat weten voet bij stuk te houden. ‘Alles wat wij doen is gebaseerd op wetenschappelijk bewijs, uitgaande van het algemeen belang’, aldus een verklaring van de TBB. ‘De houding van de regering in dit proces verschilt helaas niet van haar houding gedurende de hele pandemie, en is verre van transparant. Dit voedt terughoudendheid bij mensen om zich te laten vaccineren.’

Het Turkse vaccin werd op 30 december in gebruik genomen, een dag nadat het Turkse OMT daarmee akkoord was gegaan. Minister van Gezondheid Fahrettin Koca liet zich als eerste inenten, bij wijze van boosterprik. Vervolgens werd het vaccin verspreid over ziekenhuizen in het hele land.

De TTB maakte daar meteen bezwaar tegen. Volgens de organisatie is het vaccin onvoldoende onderzocht. Het heeft testfase 3 nog niet doorlopen. In fase 3 drie moet een vaccin worden getest op gezonde vrijwilligers. Gekeken wordt dan naar de effectiviteit en naar mogelijke bijwerkingen.

Alleen op dieren getest

Vedat Bulut, secretaris-generaal van de TTB, liet weten dat Turkovac nog niet kan worden gekwalificeerd als een effectief vaccin. Volgens hem is het tot nu alleen getest op dieren. Hij wees op een verklaring van Mustafa Çalis, hoofd van het team dat het vaccin ontwikkelt. Die had gezegd dat ‘onderzoek met muizen heeft uitgewezen dat het vaccin voor 100 procent beschermt tegen de Deltavariant’.

De TTB is van meet af aan kritisch geweest over de aanpak van de pandemie door de Turkse regering. Over het algemeen vond de organisatie dat het beleid niet streng genoeg was. De regering was er steeds veel aan gelegen de economie draaiend te houden. Ook kreeg de overheid vaak het verwijt de coronacijfers te gunstig voor te stellen.

De recente cijfers zijn zorgwekkender dan ooit. Vorige week noteerde Turkije het hoogste aantal nieuwe besmettingen sinds het begin van de pandemie: ruim 66 duizend in 24 uur. Dat was tweemaal zoveel als het dagelijks gemiddelde eind december. In Istanbul was het aantal besmettingen zelfs vervijfvoudigd.

Op het ogenblik heeft 83 procent van de volwassen bevolking twee vaccinaties gehad, met Pfizer of het Chinese Sinovac. Ongeveer 82 duizend mensen zijn aan corona overleden.