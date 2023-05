Erdogan claimt overwinning in Turkse verkiezingen

Over de auteur

Rob Vreeken is correspondent Turkije en Iran voor de Volkskrant. Hij woont in Istanbul. Daarvoor werkte hij op de buitenlandredactie, waar hij zich specialiseerde in mensenrechten, Zuid-Azië en het Midden-Oosten. Onlangs verscheen van hem het boek Een heidens karwei - Erdogan en de mislukte islamisering van Turkije.