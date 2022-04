Erdogan bezoekt Saoedi-Arabië na jaren van onenigheid

De Turkse president Erdogan zwaait naar leden van zijn partij. Beeld AP

Opnieuw legt Turkije een conflict met een land in de regio bij. President Recep Tayyip Erdogan begint donderdag aan een tweedaags bezoek aan Saoedi-Arabië, na jaren van onenigheid. Hij zal in Riyad onder meer praten over handel en investeringen. Ook bezoekt de Turkse president Mekka, om om deel te nemen aan het vrijdaggebed aan het eind van de radaman.

Al sinds de Arabische Lente in 2011 bestond er wrevel tussen de twee landen. Turkije steunde de volksopstanden in meerdere Arabische landen, die door het Saoedische koningshuis juist als een bedreiging werden gezien. De betrekkingen verzuurden pas echt na de moord op de journalist Jamal Khashoggi, wiens lichaam in oktober 2018 in het Saoedische consulaat in Istanbul in stukken werd gehakt door een team van de Saoedische veiligheidsdienst.

De CIA wees de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman aan als de kwade genius. Ook Erdogan zei destijds dat het bevel tot de moord ‘op het hoogste niveau’ in Riyad was genomen. De laatste tijd echter had Ankara de toon gematigd als het ging om de Khashoggi-zaak. Begin deze maand staakte de Turkse aanklager de vervolging (in absentia) van 26 verdachten van de moord, naar eigen zeggen omdat zij toch nooit uitgeleverd zouden worden door de Saoedische autoriteiten.

Ruzies bijleggen

Het besluit was ongetwijfeld ingegeven door het voornemen van de Turkse regering het conflict met de Saoediërs te beëindigen. Dit past in een trend. De afgelopen jaren had Turkije met een reeks landen in de regio ruzie gekregen. Begin vorig jaar werd in Ankara besloten die conflicten successievelijk bij te leggen.

Zo worden de banden met Armenië en Israël genormaliseerd, en worden er gesprekken gevoerd met Egypte. Bij het bezoek van Erdogan aan de Verenigde Arabische Emiraten, waarmee een periode van uiterst vijandige retoriek werd afgesloten, leek het zelfs of Turkije in de wereld geen grotere vriend heeft dan het kleine vorstendom. Een reeks contracten over handel en economische samenwerking werd getekend.

Economie speelt ook bij het bezoek deze week aan Saoedi-Arabië een belangrijke rol. Een niet-officiële boycot van Turkse producten in Saoedi-Arabië had de Turkse export naar het land vrijwel stilgelegd. Turkije zit economisch gezien in zwaar weer, met een gierende inflatie en een sterk gedaalde koopkracht voor de meeste burgers. Erdogan loopt daardoor kans volgend jaar de verkiezingen te verliezen.

De grote vraag nu is of de Turkse president in Riyad de hand gaat schudden van de man die hoogstwaarschijnlijk opdracht gaf tot de moord op Khashoggi, kroonprins Mohammad bin Salman.