‘Er zijn zorgen, maar geen paniek. Spanje zal niet snel maatregelen tegen inkomende reizigers nemen’

Dion Mebius: ‘Als de landelijke regering een mondkapjesplicht invoert, moet die inderdaad in alle regio’s worden nageleefd.' Beeld AP

Dion, je hebt jouw eerste Kerst als correspondent Spanje achter de rug. Hoe lag Madrid erbij?

‘Het was prachtig. Er is veel verlichting en kerstversiering op de straten en in de parken, en op ieder groot plein staat een waanzinnig grote nepkerstboom. Het ziet er heel feestelijk uit. Helaas was het weer niet goed dit weekend. De afgelopen dagen regende het en was het maar 12 graden. Maar ik ben na Kees Broere op Curaçao misschien wel de laatste correspondent die over het weer mag klagen.’

Het ging de laatste weken heel goed met corona in Spanje en Portugal, maar de laatste weken schieten de cijfers omhoog. Is er paniek?

‘De situatie is lang rooskleurig geweest. Dat heeft met twee dingen te maken: de hoge vaccinatiegraad en dat het hier lang mooi weer is geweest. Zoals ik net al zei: dat tweede is veranderd. Door de oplopende cijfers ontstaan er nu zorgen, maar er is nog geen paniek. In Spanje is 15 procent van de bedden op de ic bezet door coronapatiënten. Dat geldt al als een groot risico, maar de Spaanse regering ziet nog geen reden voor strenge maatregelen. Wel is vorige week een mondkapjesplicht landelijk ingevoerd.

‘Het ligt er heel erg aan in welk gebied je zit. Spanje is een decentraal bestuurd land, regio’s kunnen in grote mate zelf bepalen wat ze doen. Ik zit in Madrid, waar een rechts bestuur er prat op gaat om zo min mogelijk maatregelen te nemen. Wonder boven wonder is dat vorig jaar goed gegaan, en nu gaan ze op dezelfde voet verder. Tegelijkertijd zit in Catalonië juist een regering die over het algemeen vroeg ingrijpt. Daar gaat alles nu vroeger dicht, en toch zijn de besmettingscijfers er weer hoger dan in andere gebieden.’

Ligt het gevoelig als de linkse Spaanse regering in het coronabeleid van bijvoorbeeld het rechtse Madrid gaat wroeten?

‘Als de landelijke regering een mondkapjesplicht invoert, moet die inderdaad in alle regio’s worden nageleefd. In gebieden waar de rechtse Partido Popular aan de macht is, uiten sommige leiders dan openlijk kritiek op het beleid van de Spaanse regering. Spanjaarden zijn die tweedeling van bestuur gewend. Wij zijn in Nederland geconditioneerd om heel landelijk te denken bij politiek beleid. In Spanje kan zelfs het belastingsysteem per regio verschillen. Het is verwarrend als je op reis gaat binnen Spanje. Dan moet je van te voren dus goed kijken welke regels in een andere regio gelden.’

Hoe kijken Spanje en Portugal op dit moment naar toeristen uit noordelijke landen?

‘In Portugal met meer zorg dan in Spanje. Spanje zal niet snel maatregelen tegen inkomende reizigers nemen, want het land leunt zwaar op de toerismesector. In Portugal is toerisme natuurlijk ook belangrijk, maar Portugezen hebben vorig jaar in januari de schrik van hun leven gehad door een zware coronagolf.

‘Het was écht een crisissituatie, ze waren even het zwaarst geraakte land ter wereld. De angst voor een herhaling is er zo erg ingeslopen dat ze aan de voorzichtige kant zijn met hun beleid. Alle inkomende reizigers worden dus gevraagd een negatieve test te overleggen, zelfs als je gevaccineerd bent.’

Hebben ze in Portugal de onderzeeërkapitein Henrique Gouveia e Melo, die verantwoordelijk was voor het succesvolle vaccinatieprogramma, weer opgetrommeld voor de boostercampagne?

‘Nee, de onderzeebootcommandant is in september vertrokken, inmiddels gepromoveerd tot het hoofd van de Portugese marine. Constant wordt nu aan hem gevraagd of het hem wat lijkt om de politiek in te gaan.

‘Zelf zegt hij over de boostercampagne: ik heb nu voorgedaan hoe het moet, nu zouden politici het zelf moeten kunnen. Het loopt vooralsnog minder gestroomlijnd. Een boel Portugezen zijn daar verbaasd over, omdat die vorige vaccinatiecampagne zo goed ging.

‘Als een land in Europa bestand zouden moeten zijn tegen een nieuwe golf, is het Portugal, met zijn hoge vaccinatiegraad. Het wordt spannend of het virus hier weer echt kan doorbreken. De regering heeft een zogeheten ‘week van beheersing’ naar voren gehaald, waarin ouders en kinderen thuisblijven van respectievelijk werk en school, en bars en discotheken dicht zijn. Oorspronkelijk stond die voor na Nieuwjaar gepland, maar de regering heeft die nu al ingesteld.’

Tot slot: belooft Madrid met Nieuwjaar net zo mooi te zijn als Madrid met Kerst?

‘Ik denk het wel. Er is een soort ceremonie bij het centrale plein, de Puerta del Sol. Daar mogen minder mensen bij zijn dan normaal, maar de Madrileense definitie van ‘minder mensen’ biedt nog steeds ruimte voor zevenduizend aanwezigen.

‘Op de Puerta del Sol staat het gebouw van de provincie Madrid, met een klok. Nadat die twaalf uur heeft geslagen, moet je volgens de Spaanse traditie bij iedere klokslag een druif opeten. Als het je lukt om binnen twaalf klokslagen evenveel druiven weg te werken, zie je een jaar vol geluk tegemoet, is het idee.

‘Ik wil een kijkje nemen, maar twijfel ook erover. Zevenduizend mensen, dat is wel erg veel.’