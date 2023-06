Er zijn weer volop vaste energiecontracten: dit zijn de tarieven

Het energiepark Haringvliet Zuid van Vattenfall in de Van Pallandtpolder. Beeld Arie Kievit

Sinds de snelle stijging van de energieprijzen bijna twee jaar geleden, was het aanbod van langjarige vaste contracten bijna geheel opgedroogd. Dat had alles te maken met de boeteregeling voor overstappers. Sinds vandaag is er een andere boeteregeling waardoor energiebedrijven het wel weer aandurven om meerjarige contracten aan te bieden. Hoe dat precies zit, en waar je als consument rekening mee moet houden, beschreef de Volkskrant eerder uitgebreid in dit artikel.

Op de energiemarkt werd de afgelopen weken met spanning naar 1 juni uitgekeken. De verwachting is dat veel klanten de zekerheid van een vast contract verkiezen boven de vaak iets gunstiger geprijsde variabele contracten. Welk type contracten zouden er aangeboden worden? En welke bedrijven kunnen de laagste tarieven bieden? Sinds vandaag is die concurrentieslag begonnen. Hieronder een overzicht van de grootste vijf, die samen meer dan driekwart van de Nederlandse huishoudens en bedrijven van energie voorzien. Plus enige informatie over de andere aanbieders.

Essent

Het grootste energiebedrijf van Nederland levert – mede onder de merken Energiedirect, Vandebron en Powerhouse – energie aan 2,5 miljoen huishoudens en bedrijven. Opvallend is dat de meerjarige contracten die Essent sinds vandaag aanbiedt, niet in prijs verschillen. Zowel voor 1 als 3 jaar betalen klanten 0,39 euro per kilowattuur stroom en 1,42 euro per kubieke meter gas. Daarmee is Essent relatief duur. Zonnepanelenbezitters die in een jaar netto meer stroom opwekken dan zij gebruiken, krijgen bij Essent voor de geleverde stroom een terugleververgoeding van 5,5 cent per kilowattuur.

Vattenfall

Ook Vattenfall biedt een- en driejarige contracten aan, maar hier liggen de tarieven wel iets uiteen. Voor eenjarige contracten gaat het om 1,27 per kubieke meter en 35 cent per kilowattuur groene stroom. En driejarige contracten zijn iets duurder, 1,33 per kubieke meter en 39 cent per kilowattuur. De terugleververgoeding is relatief laag: 4,5 cent per kilowattuur.

Eneco

Onder de vijf grootste aanbieders is Eneco vooralsnog de goedkoopste. Wie een eenjarig contract afsluit betaalt 1,23 euro per kuub gas en 33 cent per kilowattuur stroom. Bij een driejarig contract is dat 1,24 euro voor gas en 34 cent voor stroom. De terugleververgoeding is 9 cent per kilowattuur.

Budget Energie

Afgelopen maanden wist Budget Energie duizenden nieuwe klanten te werven met scherpe variabele tarieven. Ook nu is het bedrijf tamelijk competitief bezig. Duidelijk is wel dat Budget Energie contracten voor één en twee jaar gaat aanbieden. Maar het wachtte met publicatie van de tarieven totdat de concurrentie bekend is, in de loop van de ochtend wordt daarover meer bekend.

Greenchoice

Het groene energiebedrijf, dat deels eigendom is van Eneco, was al in mei begonnen met het aanbieden van langjarige contracten. Greenchoice levert duurzaam opgewekte stroom en bosgecompenseerd gas en is onder de grote vijf de enige die ook tweejarige contracten aanbiedt. Dat is ook meteen het gunstigst geprijsde contract. De tarieven: Een jaar: 1,37 euro per kubieke meter gas en 39 cent per kilowattuur. Twee jaar: 1,31 euro per kuub en 40 cent per kilowattuur. Drie jaar: 1,38 euro per kuub en 40 cent per kilowattuur. Greenchoice onderstreept de duurzame missie van het bedrijf met een relatief hoge teruglevergoeding voor zonnepanelen: 11,5 cent.

De rest

Naast deze vijf grote bedrijven zijn er nog tientallen kleinere aanbieders. Ook zij vallen vanaf vandaag onder het nieuwe overstapregime. Deze bedrijven werven vaak klanten via de vergelijkingssites. Om een goede indruk te krijgen van hun aanbod, is nog even geduld nodig. Donderdagochtend was op de meeste vergelijkingssites nog geen meerjarig aanbod te vinden. De prijsvechters die wel via de sites adverteren, bieden tot maximaal 1 jaar vast tegen tarieven die veelal hoger liggen dan de langjarige contracten die direct via de sites van de grote aanbieders te krijgen zijn.

Correctie: in een eerdere versie van dit artikel werden ten onrechte al tarieven van Budget Energie genoemd. Het betrof tarieven van een andere aanbieder.