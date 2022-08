Er zijn steeds meer levenslanggestraften. Hoe lang is dat? En is het wel humaan?

Frenkie P., Gökmen T. en Delano R. Beeld Adrien Stanziani

‘Ben u de juf?’ Die vraag krijgt Wiene van Hattum eind jaren negentig voorgelegd in een gevangenis in Veenhuizen. Ze is universitair docent strafrecht en op bezoek met studenten. ‘Ja’, zegt ze tegen de gedetineerde die haar heeft aangesproken. Dan vraagt hij: ‘Weet u dan hoe lang levenslang is?’

De gevangene, Cevdet Y., is tot die straf veroordeeld voor een schietpartij in een café in Delft in 1983, waarbij zes doden vielen. Van Hattum kent de zaak oppervlakkig, uit de media. Dat hij levenslang kreeg, had haar verrast. Ze kon zich, gezien de plotselinge explosie van geweld, niet voorstellen dat Y. met voorbedachten rade had gehandeld.

De docent kan Y.’s vraag niet beantwoorden en ze blijft erover nadenken. ‘Ik dacht: jeetje, weet deze man niet waar hij aan toe is?’, zegt ze nu. ‘Mede daarom ben ik me in het onderwerp gaan verdiepen.’ Uiteindelijk, in 2008, leidde dat tot de oprichting van het Forum Levenslang, een stichting die zich inzet voor humanere behandeling van deze groep veroordeelden.

Het aantal levenslanggestraften neemt snel toe. In Nederland hebben op dit moment 57 mensen levenslang, van wie er 41 onherroepelijk zijn veroordeeld. Dat zijn er meer dan ooit tevoren. En daar blijft het niet bij; alleen al in juni van dit jaar is de zwaarste straf zeven keer geëist, onder anderen tegen Ridouan T., de hoofdverdachte in het Marengo-proces.

Wiene van Hattum, voorzitter van de stichting Forum Levenslang en universitair docent strafrecht. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Er is wel meer hoop voor deze gedetineerden. Vorig jaar is voor het eerst sinds lang een gratieverzoek ingewilligd, van Cevdet Y., en vlak daarna nog een. En minister Franc Weerwind (D66, Rechtsbescherming) maakte in juni bekend dat hij besluiten hierover wil doorschuiven naar de rechter, om de procedure objectiever te maken.

Welke rol speelt Forum Levenslang in deze ontwikkelingen? Is het een goed idee als op termijn nog veel meer gevangenen uit deze groep worden vrijgelaten? Zelfs als ze vastzitten voor een reeks liquidaties?

Deze vragen leggen we voor aan Wiene van Hattum (70), voorzitter van de stichting, en Anke ten Brinke (59), medeoprichter en tot voor kort secretaris.

1870: doodstraf afgeschaft

Zo’n vijf jaar na haar eerste gesprek met Y. kijkt Van Hattum vol onbegrip naar een Tweede Kamerdebat waarin toenmalig minister Donner van Justitie (CDA) zegt dat levenslang ‘gewoon tot de dood duurt’. Ze heeft de stellige indruk dat het vroeger anders was, en besluit oude gratiedossiers op te vragen.

‘Daaruit bleek zonneklaar dat levenslanggestraften altijd door middel van gratie ‘op jaren gesteld werden’’, zegt de docent strafrecht. ‘Daarmee bedoel ik dat ze vanaf een bepaald moment in aanmerking kwamen voor voorwaardelijke invrijheidstelling.’

Levenslang bestaat in Nederland sinds 1870. Het kwam in plaats van de doodstraf. Ruim honderd jaar lang volgde op den duur gratie. Maar nadat meervoudig moordenaar Hans van Z. in 1986 werd vrijgelaten, bleef de deur 23 jaar dicht. De eerste persoon die na hem gratie kreeg, in 2009, was terminaal ziek en overleed kort daarna.

‘Het beleid reflecteerde de tijdgeest’, denkt Van Hattum. ‘Politici legden meer nadruk op vergelding, belangen van nabestaanden en bescherming van de samenleving.’

Anke ten Brinke, medeoprichter van Forum Levenslang. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Met Forum Levenslang wilde ze aanvankelijk advocaten helpen kennis uit te wisselen over zaken waarin levenslang werd geëist of opgelegd. Omdat dit weinig gebeurde en sommigen het wiel opnieuw probeerden uit te vinden, zocht Van Hattum contact met hen. Gaandeweg stond ze steeds meer raadslieden bij, met raad en daad.

Daar bleef het niet bij: de stichting organiseerde congressen, wierf leden (het zijn er nu 180), deed onderzoek, publiceerde in vakbladen, sloeg op de trom in de media, gaf lezingen, ging op bezoek bij Kamerleden en ambtenaren en legde geregeld contact met de Raad van Europa, waarin Europese regeringen afspraken maken over onder andere mensenrechten.

U bent de zaak van Cevdet Y. blijven volgen. Waarom?

‘Tijdens mijn maandelijkse bezoeken aan de gevangenis, met studenten uit Groningen, maakten we bijna altijd een praatje. Natuurlijk had Y. een advocaat, maar hij wilde weten hoe ik zijn vooruitzichten inschatte. Zeker toen hij in 2001 een opvallend aanbod kreeg: of hij naar een tbs-kliniek wilde gaan, waar hij zou worden behandeld. ‘Moet ik dat doen?’, vroeg hij. Ik vond van wel.’

Trok u zich zijn lot aan?

‘Het klinkt misschien raar, maar ik maak me meer druk over de rechtsstaat dan over het lot van individuele gedetineerden. Ik heb dat ook weleens gezegd tijdens een bezoek aan de gevangenis in Heerhugowaard, waar veel levenslanggestraften zitten. Ik zei: ‘Ik ben hier niet omdat ik jullie allemaal zulke lieverdjes vind, maar omdat ik vind dat de overheid jullie menselijk moet behandelen.’’

Wat maakt deze groep anders; wat raakt u?

‘Ze hebben niet of nauwelijks perspectief op vrijlating. Ieder mens heeft een stip op de horizon nodig. Voor deze groep is dat de kans te bewijzen dat je je hebt gebeterd. Hoop doet leven. In plaats daarvan sluit de overheid deze mensen op, gooit de sleutel weg en vergeet ze. Al is daar de laatste jaren gelukkig enige verandering in gekomen.’

Hoe belangrijk perspectief is, blijkt onder meer uit de zaak van een andere levenslanggestrafte. Medeoprichter Anke ten Brinke raakte bevriend met hem toen ze gevangenisbibliothecaris was in Veenhuizen.

Willem Holleeder, Camil A. en Dino S. Beeld Adrien Stanziani

‘Meneer C. werkte vanaf 1990 vijf dagdelen per week bij me’, zegt Ten Brinke. ‘Hij was van Chinese komaf, begin 30, vijf jaar ouder dan ik. Het was een bijzondere gevangene: een rustige, voorkomende man, die boeken verslond en goed op de hoogte was van het wereldnieuws. Hij was behulpzaam en vriendelijk, op zijn gezicht stond een bijna permanente glimlach. Naarmate ik hem beter leerde kennen, vertelde hij meer over zijn zaak. Zijn lot ging me aan het hart. Toen C. verhuisde naar een andere gevangenis, ben ik hem gaan bezoeken. Omdat ik het jammer vond dat we elkaar niet meer zagen, en hij wel wat troost kon gebruiken.’

C. zat vast voor het medeplegen van een moord op een Chinees gezin in Rotterdam-West, in 1987. Een vader, moeder en twee kinderen. Volgens de recherche zat de Chinese maffia erachter, en was het huis van de familie mogelijk een illegale gokhal. C. kende de familie, hij zou de deur hebben geopend voor de daders. Wie erachter zat, kon of wilde hij niet zeggen. Volgens zijn advocaten hing dat mogelijk samen met angst voor represailles, ook tegen zijn familie.

Wist u dat deze man vastzat voor een gruwelijke moord?

Ten Brinke: ‘In het begin niet, later wel. C. heeft me verteld dat hij het vreselijk vond wat er is gebeurd en er ’s nachts vaak aan dacht. Hij wist naar eigen zeggen niet dat het gezin zou worden vermoord.’

Heeft u geen moeite met wat hij en andere levenslanggestraften hebben gedaan?

‘In de gevangenis heb ik geleerd de mens te zien, en niet zijn daad. Mensen doen domme dingen. Dat betekent niet dat de hele mens fout is. En mensen kunnen veranderen, in de loop der tijd. Wij identificeren ons snel met slachtoffers, maar iedereen kan ook dader worden. Het is goed je daarvan bewust te zijn.’

C. klampte zich na zijn veroordeling vast aan een bericht van zijn advocaat. Die had gezegd dat hij uiterlijk eind 2009, twintig jaar nadat zijn veroordeling onherroepelijk was geworden, gratie zou krijgen. Dat was eind jaren tachtig gebruikelijk.

Ten Brinke: ‘5 december 2009 zou het zover zijn, dat stond ook op het planbord van de gevangenis. Toen die dag voorbijging zonder gratie, stortte C. in. Hij trok zich in zichzelf terug en kreeg last van slapeloosheid en rugpijn. Tijdens bezoeken probeerde ik te zorgen dat hij de kracht in zichzelf vond om te blijven leven.’

Zes jaar later, in 2013, bepaalde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat levenslang zonder uitzicht op vrijlating onmenselijk is. Dat had ook gevolgen voor Nederland, waar gratie in de praktijk onhaalbaar was, behalve voor die ene doodzieke man.

Het leidde tot de installatie van een Adviescollege Levenslanggestraften, dat de minister van Justitie na 25 jaar detentie advies geeft over een mogelijke terugkeer in de maatschappij.

Toch zou het tot 2021 duren voordat minister Sander Dekker (VVD) gratie verleende aan een levenslanggestrafte: Cevdet Y.

Wat dachten jullie toen Y. gratie kreeg, ruim 37 jaar na zijn arrestatie?

Van Hattum: ‘Hè hè, eindelijk. Deskundigen waren er allang van overtuigd dat er geen recidivegevaar was. Y. was een bijzonder geval, omdat hij in die tbs-kliniek zat. Verlof is onderdeel van de tbs-behandeling. Eerst een paar uur met begeleiders, dan zonder, steeds langer. Uiteindelijk mocht hij op zichzelf gaan wonen, buiten de muren van de kliniek. Toen hij gratie kreeg, woonde hij daar al vier jaar en had hij werk en een gezin.

‘Het duurde lang omdat Dekker alle verzoeken afwees tot hij juridisch gezien alleen nog akkoord kon gaan. Het probleem is dat politici zich in zulke zaken laten leiden door angst voor stemmenverlies. Daarom is het zo belangrijk dat rechters voortaan oordelen over vrijlating, zoals de huidige minister Weerwind heeft voorgesteld.

‘Ik ben ervan overtuigd dat dit mede aan ons werk te danken is. Zijn plan lijkt op een conceptwetsvoorstel dat sinds 2011 op onze site staat en waarover wij steeds weer met Kamerleden en het ministerie hebben gesproken.’

Tot vreugde van met name Ten Brinke kreeg C. ook gratie, eind april 2021. ‘Ik was zo blij voor hem, zegt ze. ‘Toen Wiene en ik een dag later afscheid van hem namen, in de gevangenis, heb ik hem stevig omhelsd.’

Forum Levenslang is blij dat beide mannen vrij zijn en dat de deur voor anderen op een grotere kier staat. Veel nabestaanden denken er wellicht anders over.

Van Hattum: ‘Je moet nabestaanden niet over een kam scheren. Hank Heijn, bijvoorbeeld, zit in ons comité van aanbeveling. Zij heeft de moordenaar van haar man Gerrit-Jan Heijn, telg uit de Albert Heijn-familie, na jaren vergeven. Ook de tijd doet veel. Er zijn meer nabestaanden die geen behoefte hebben aan eindeloze vergelding.’

Levenslang wordt steeds vaker opgelegd, vooral in liquidatiezaken. Als signaal naar de samenleving en om daders af te schrikken. Wat vinden jullie daarvan?

‘Als signaal is het prima’, zegt Van Hattum. ‘Maar je moet er niet te veel van verwachten, want liquidaties worden doorgaans niet door de allerslimsten gepleegd. Het zijn vaak jonge daders, die weinig aan de lange termijn denken. Die schrik je hiermee niet af.

‘We zijn niet tegen levenslang, mits de herbeoordeling goed is geregeld. Waar het om gaat, is dat mensen tot het inzicht kunnen komen dat hun daden niet goed te praten zijn. Dat gebeurt heel vaak, in de loop der jaren. Zo ging het ook bij Cevdet Y. en meneer C.’

Camil A., Mohammed B. en Jan S. Beeld Adrien Stanziani

Is dat oprecht, of blijft het bij mooie woorden die gratie moeten opleveren?

‘Volgens mij oprecht’, vervolgt Van Hattum. ‘Je moet niet vergeten dat deze mensen lang vastzitten en de meesten in die tijd heel wijs worden. Ik zal je zeggen: als je het recht op perspectief eerlijk toepast, denk ik dat de meesten er op den duur uit kunnen.’

De meesten kunnen terug de maatschappij in, op termijn?

‘Ja. Mits je ze echt de mogelijkheid geeft zich te ontwikkelen, in de gevangenis, en ze tijdens verlof te laten zien dat ze met vrijheid om kunnen gaan.’

Veel levenslanggestraften worden gezien als levensgevaarlijk, of zelfs monsters. Dat is moeilijk te rijmen met verlof of gratie.

Van Hattum: ‘Ik zal niet ontkennen dat bij sommige levenslanggestraften een steekje los zit, waardoor vrijlating onmogelijk is. Maar wat is ertegen om na 25 jaar te beoordelen of het verantwoord is dat ze terugkeren, stap voor stap?’

Het kan opnieuw fout gaan.

‘Ja. Maar ik ken geen enkel Nederlands voorbeeld waarin het is misgegaan met een levenslanggestrafte.’

Het is ook maar een kleine groep.

‘Maar toch. Ze hebben in de vrije maatschappij aangetoond dat ze zich kunnen gedragen.’

Komt Willem Holleeder, die vastzit voor moorden, ook in aanmerking, wat u betreft? En Ridouan T., als hij levenslang krijgt?

‘Dat mensen nu schrikken van die gedachte, is niet zo gek. Maar zo’n regeling geldt voor iedereen. Ik wil niet op voorhand uitsluiten dat Holleeder of Ridouan T. over 25 jaar klaar is om terug te keren in de maatschappij. Misschien denken we in 2047 wel genuanceerder over hen, als ze zich aantoonbaar hebben gebeterd. Toen Cevdet Y. en meneer C. werden vrijgelaten, was daar nauwelijks ophef over.’