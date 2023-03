‘Er zijn minstens 167 redenen om niet te gaan stemmen’ – en dus zal Pendrecht weer thuisblijven

Plein 1953 in Charlois, winkelcentrum van de wijk Pendrecht. De verkiezingen leven hier helemaal niet. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Ed Spijkers (79) stemt woensdag niet. Dat doet hij immers al jaren niet meer. Nu hij erover nadenkt, kan het best eens zo zijn dat hij voor het laatst het stemhokje bezocht toen hij Boer Koekoek aankruiste. ‘Ze zijn allemaal hetzelfde, ze zitten er alleen om op het pluche te komen’, constateert hij op zijn scootmobiel, voorzien van het plakkaat ‘Warning: oldtimer on board’.

Gezeten voor de Dirk van den Broek vertolkt Spijkers het gevoel dat bij meer inwoners van de Rotterdamse wijk Pendrecht leeft. Stemmen is zinloos en politici zijn zakkenvullers die alleen met zichzelf bezig zijn. Nu was de opkomst in heel Rotterdam vorig jaar laag bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar één stembureau in Pendrecht – een wijk in stadsdeel Charlois – spande de kroon. In de gymzaal aan de Sommelsdijkstraat kwamen 80 mensen stemmen, terwijl er 1.431 kiesgerechtigd waren. Een opkomst van 5,59 procent.

Het lijkt onwaarschijnlijk laag, maar wie de mensen hier spreekt, twijfelt niet aan dat percentage. De politiek staat mijlenver van ons af, klinkt het. ‘Als je niet kunt eten, hoe kun je dan aan andere dingen denken?’, werpt medewerker Nabe van de Banko Afro Beauty Shop op. Hij merkt elke dag aan de tanende klandizie hoe zwaar mensen het hebben. ‘Ik slaap vanwege de crisis op de grond’, zegt een vrouw die net de brand in een sigaret jaagt. ‘Verkiezingen? Sorry, mijn hoofd zit te vol.’

Filmpje van de burgemeester

In een recent filmpje probeerde burgemeester Ahmed Aboutaleb, die zwaar teleurgesteld was door de lage opkomst vorig jaar, de inwoners van zijn stad te enthousiasmeren om woensdag te gaan stemmen. ‘Je zou zeggen: de provincie, wat heb ik daarmee te schaften?’, zegt hij. ‘Ik dacht het wel!’ Hij somt een aantal onderwerpen op: wonen, de haven, stikstof. ‘Wie gaat daarover? Precies, de provincie.’

Een gebrek aan vertrouwen in de politiek, laat landelijk onderzoek zien, is een belangrijke reden om niet te stemmen, een sentiment dat is versterkt door meerdere crises de afgelopen jaren. Vooral steden met veel jongeren, praktisch opgeleiden of inwoners met een migratieachtergrond hebben ermee te kampen. De bevolking van Charlois bestaat voor de helft uit niet-westerse migranten en voor nog eens 20 procent uit arbeidsmigranten.

Er zijn minstens 167 redenen om niet te gaan stemmen, zegt bestuurskundige Julien van Ostaaijen, die meewerkte aan het onderzoek De lokale niet-stemmer. ‘Van slecht weer op de dag zelf, tot wantrouwen. Politieke factoren spelen een grote rol, zoals weinig kennis en betrokkenheid. Maar ook sociale factoren zijn belangrijk. Mensen die gezonder zijn of naar de kerk gaan stemmen vaker. Als je het mensen vraagt, geven ze ook vaak praktische redenen: te druk, ziek of vergeten.’

Rotterdam is met name een interessante casus, zegt politicoloog André Krouwel, omdat er meer dan in de rest van de Randstad een gevoel van ‘politieke verlatenheid’ heerst. ‘Het wantrouwen is er groter. Het is de bakermat van het mobiliseren van ongenoegen door populisten. Het fortuynisme komt uit Rotterdam en Leefbaar is er al twintig jaar de grootste partij.’

Veel van de pogingen om de opkomst op te krikken – zoals flyeren, posters en filmpjes – hebben nagenoeg geen effect, zegt Krouwel. ‘Uit experimenteel onderzoek weten we dat van deur tot deur gaan wel werkt. Dat kan de opkomst met 8 tot 10 procent verhogen. Maar alleen als drie keer dezelfde persoon bij iemand thuis aanbelt. Daar hebben politieke partijen de middelen of de mensen niet voor.’

Aanmoediging bij taallessen

Bij de door bewoners opgerichte Stichting Vitaal Pendrecht praten ze zich elke verkiezingen de blaren op de tong om de deelnemers van de taallessen aan te moedigen te gaan stemmen. ‘Je doet het voor je eigen toekomst’, zegt Siham Nahari dan. Over de democratie ging het voor de verkiezingen van vorig jaar nog uitgebreid. Nahari: ‘De mensen zeiden toen echt dat ze zouden stemmen.’ Maar nu ze de dramatische opkomst in de om de hoek gelegen gymzaal onder ogen krijgt, moet ze toch even slikken. ‘Ongelooflijk.’

De huidige verkiezingen hebben Nahari en de 87-jarige taalvrijwilliger Sjaan Lam maar laten zitten in de les. ‘De provincies staan hier zo ver van de mensen af’, zegt Nahari. ‘Het onderwerp is gewoon niet bespreekbaar’, zegt Lam onomwonden. ‘Ze begrijpen er ook niks van. De meesten kijken geen Nederlandse tv.’ De verkiezingen zijn hier trouwens bijna onzichtbaar, op wat posters van Denk en D66 na. Nahari: ‘Er is hier niemand van de provincie op bezoek geweest.’

Het is niet eens dat mensen boos zijn op de politiek, zegt Nahari. ‘Mensen zijn vooral radeloos, willen weten hoe de politiek hen gaat helpen.’ Maar dat is nog geen reden om niet te stemmen, vindt Lam, die nog nooit een verkiezing heeft overgeslagen. ‘Al die stemmen bij elkaar kunnen wel een verschil maken.’ Nahari: ‘Waar ik me aan erger, zijn mensen die kritiek hebben maar niet stemmen. Dan heb je ook geen recht om te zeuren.’

‘Ook Wilders belooft van alles’

De kritiek is van de straat te scheppen in het winkelcentrum Plein 1953, een bonte verzameling van supermarkten, tandprothesezaken, grillrooms, Poolse winkels en een Balkan Shop. Marco (‘geen achternaam’) stemde altijd op de PVV, maar blijft woensdag thuis. ‘Ook Wilders belooft van alles, maar er verandert niks. En wat hij zegt over buitenlanders... wij wonen in Vreewijk tussen de buitenlanders, daar hebben we totaal geen last van.’ Behalve dan, zegt hij, van Bulgaarse bendes die laatst verantwoordelijk waren voor een inbraakgolf.

Er zijn uitzonderingen in Pendrecht, zoals de Turkse uitbater van eethuis Demdem, die een poster van de Waterschapspartij Hollandse Delta voor zijn raam heeft hangen. Hij mag eindelijk stemmen, nu hij vorige maand zijn Nederlandse paspoort kreeg. In zijn familie zou hij zich belachelijk maken door niet te stemmen, vertelt Bülent Laçin: zijn achterneef Cem zat jarenlang voor de SP in de Tweede Kamer. ‘Mijn familie ís politiek.’ Niet-stemmen is geen optie, vindt hij. ‘Dat doe je gewoon, voor je land, voor je omgeving, voor jezelf.’