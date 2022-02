Er zijn geen grenzen aan giften voor politieke partijen

Hans van der Wind, schoolboekenmiljonair en donateur van het CDA. Beeld Marcel Wogram

Niet lang voor de verkiezingen van maart 2021 doneerde techondernemer Steven Schuurman een miljoen euro aan D66 en nog eens 350 duizend euro aan de Partij voor de Dieren. Forum voor Democratie kreeg een half miljoen euro van de in Hongkong wonende zakenman Maarten Ruijs. Het CDA zag zich door een uitgelekte nota van Pieter Omtzigt genoodzaakt openbaar te maken dat schoolboekenmiljonair – en hoofd fondsenwerving van de partij – Hans van der Wind vlak voor de verkiezingen 1,2 miljoen euro doneerde. De partij kreeg ook uit andere bronnen schenkingen, soms via constructies waardoor de schenker niet meteen zichtbaar was.

Al bij al kregen partijen in de aanloop naar de verkiezingen 13,6 miljoen euro aan giften. Dat alles is binnen de grenzen van de wet. Aan schenkingen wordt namelijk geen maximum gesteld, ook niet in het wetsvoorstel waarover de Tweede kamer dinsdag debatteert.

Techondernemer Steven Schuurman steunde D66 en de Partij voor de Dieren. Beeld ANP / dpa Picture-Alliance

Dat is jammer, vindt Kars Veling, ooit de eerste partijleider van de ChristenUnie en in 2018 voorzitter van de commissie die de minister van Binnenlandse Zaken adviseerde over de financiering van partijen. Dat ook in het commissieadvies geen limiet wordt genoemd, komt volgens hem doordat sindsdien de omstandigheden zijn gewijzigd. ‘Toen wij ons advies opstelden, kwamen dergelijke grote schenkingen amper voor. Nu is dat gebruikelijker geworden.’ Een limiet noemen vindt hij echter lastig. ‘Je kunt aan een ton denken, misschien aan 50.000 euro.’

GroenLinks is radicaler, die partij stelt voor een plafond van 25.000 euro per persoon in te voeren. Schenkingen zouden dan alleen door natuurlijke personen mogen worden gedaan. Dus niet, zoals nu vaak gebeurt, door stichtingen of bedrijven. Partijen als CDA, VVD en Volt hebben business clubs om dergelijke giften aan te moedigen, ook worden met dat doel fundraising diners met politieke coryfeeën georganiseerd.

Materiële belangen

In de tijd van de verzuiling was partijfinanciering ingebed in een geheel van zichtbare overtuigingen, zegt Veling. Dat is niet meer zo. ‘Materiële belangen mogen niet gaan overheersen. Het speelveld voor partijen moet gelijke kansen bieden. We moeten Amerikaanse toestanden voorkomen.’

Dat vindt ook de Groningse hoogleraar Gerrit Voerman, die deel uitmaakte van de commissie Veling. Hij noemt als tweede strijdpunt de financiering van lokale partijen; minimaal één Kamerzetel is nu een voorwaarde voor landelijke ondersteuning, gemeenteraadszetels wegen daarbij niet mee. Lokale partijen hebben ook in de nieuwe wetgeving geen recht op overheidssteun. Dat creëert een ongelijke situatie, omdat landelijke partijen overheidssubsidie kunnen doorsluizen naar lokale afdelingen. ‘Ik ben teleurgesteld dat dit niet in het wetsvoorstel is terechtgekomen’, zegt Veling. ‘Als je ons partijenstelsel wilt koesteren, moet je ook lokale partijen steunen.’

Zo denkt ook de SP er over, die met een aantal amendementen komt om het wetsvoorstel te wijzigen. ‘Het gevaar van politieke invloed die te koop is, is blijkbaar nog niet doorgedrongen in de nieuwe bestuurscultuur’, zegt Renske Leijten. De SP wil niet alleen een maximum voor giften, maar ook een verbod op giften uit het buitenland. Giften boven de 2500 euro moeten openbaar worden gemaakt, in het wetsvoorstel is die grens op 4500 euro gesteld. Leijten: ‘Partijen moeten laten zien dat ze strenger zijn voor zichzelf dan voor de mensen die ze vertegenwoordigen.’

De SP hanteert zelf een heel ander financieringsmodel. Volksvertegenwoordigers zijn verplicht een flink deel van hun vergoeding aan de partij over te maken, 48 procent van de inkomsten komt daar vandaan. Ook de PvdA en GL hebben afdrachtregelingen, al zijn die een stuk lager dan bij de SP.

Lidmaatschapsgelden

De financiering van politieke partijen is in Nederland anders dan in omliggende landen. De helft van de inkomsten komt uit lidmaatschapsgelden. Uit een vergelijkend onderzoek, gedaan door Ingrid van Biezen van de Rijksuniversiteit Leiden, blijkt dat Nederland zuinig is in de hoeveelheid overheidssubsidie per kiezer. Van alle onderzochte landen bleek die in Nederland het laagst; in België ligt dat bedrag acht maal hoger, in Duitsland 2,3 maal. Door de ‘Jettengelden’, een twee jaar geleden door een motie van D66-Kamerlid Rob Jetten afgedwongen verhoging, is er wel 8,5 miljoen euro bijgekomen, maar dat is lang niet genoeg om de afstand met andere landen te overbruggen.

Uit een in 2021 verschenen onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) blijkt dat Nederland op een aantal cruciale gebieden minder transparant is dan de overige 39 onderzochte landen. Zo wordt de financiering van verkiezingscampagnes niet openbaargemaakt, hoeven ook individuele kandidaten geen openheid te geven over hun campagnekas, en is gespecificeerde verantwoording van partijuitgaven geen vereiste.