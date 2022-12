Er was een oorlog in Oekraïne voor nodig, maar Polen heeft eindelijk de aandacht van Europa

Monument voor priester Jerzy Popiełuszko in Suchowola. Beeld Karolina Jonderko voor de Volkskrant

Gehuld in een dikke winterjas stapt de gepensioneerde bibliothecaris Jadwiga Huryn door de sneeuw over het plein van Suchowola. ‘Kom, we gaan naar het midden van Europa.’ Tussen een kerk, een postkantoor, een bank en twee kebabzaken wijst ze een steen aan: het geografische middelpunt van Europa. In de lucht hangt de geur van steenkool en verbrand hout die in koude maanden bezit neemt van het Poolse platteland. In de wijde omtrek van Suchowola zijn enkel bossen en witte velden, die naadloos overgaan in de melkachtige winterlucht.

Eerlijk is eerlijk, het plaatsje met 2.500 inwoners is niet het enige middelpunt van Europa. Zo hebben Litouwen, Slowakije en Oekraïne een vergelijkbare claim. Dat mag wel zo zijn, vinden ze in Suchowola, maar zij waren eerst. ‘In 1775 al’, zegt de 69-jarige Huryn. Het politieke zwaartepunt van Europa lag tot voor kort echter op geen van deze plekken, maar veel verder westwaarts.

Sinds de Russische invasie van Oekraïne in februari lijkt dit te veranderen. Vooral Polen trok het initiatief naar zich toe. Deels uit noodzaak; een buurland werd binnengevallen en miljoenen vluchtelingen staken de grens over. Sindsdien heeft Polen samen met de Baltische landen een voortrekkersrol op gebied van sancties en wapenleveranties. Door de centrale ligging is Polen een knooppunt van militaire en humanitaire steun voor Oekraïne. Andere landen in Centraal-Europa spelen eveneens een belangrijke rol, zoals Tsjechië, dat afgelopen halfjaar EU-voorzitter was.

De Poolse kijk op de wereld heeft sinds de invasie meer gewicht. Noodzaak en geografische nabijheid zijn niet de enige verklaringen. ‘West-Europese landen hebben de neiging de invasie van Oekraïne te zien als een unieke, eenmalige gebeurtenis’, zegt Jarosław Kuisz, politiek analist en hoofdredacteur van het toonaangevende tijdschrift Kultura Liberalna. ‘Maar Polen en de Baltische landen beschouwen dit als deel van een eeuwenlang proces.’

Jadwiga Huryn bij de steen die het geografische middelpunt van Europa markeert. Beeld Karolina Jonderko voor de Volkskrant

Pools-Litouwse Gemenebest

‘Na deze oorlog zal de machtsbalans in Europa anders zijn’, voorspelt Wojciech Konończuk, directeur van het Centrum voor Oostelijke Studies in Warschau. ‘De geografie staat voor het eerst in onze moderne geschiedenis aan de kant van Polen.’ De afgelopen twee eeuwen werd Polen door omringende grootmachten onder de voet gelopen, nu wint het land juist aan belang door zijn geografische ligging, geholpen door het lidmaatschap van de Navo en de EU. Polen voelt zich ook om historische redenen verantwoordelijk, zegt Konończuk. ‘We kijken naar Litouwers, Belarussen en Oekraïners als verwanten.’

Van de 16de tot de 18de eeuw was Polen, in de vorm van het Pools-Litouwse Gemenebest, een Europese grootmacht. Het strekte zich uit van de Oostzee tot de Zwarte Zee en omvatte een groot deel van hedendaags Polen, Litouwen, Belarus en Oekraïne. Het was de Poolse koning Stanisław August, staatshoofd van het Gemenebest, die in 1775 zijn hofcartograaf de opdracht gaf het midden van Europa te vinden. Hij trok het weidse rijk in en berekende het middelpunt van het continent in Suchowola.

Het middelpunt van het continent volgens de hofcartograaf van koning Stanisław August. Beeld Karolina Jonderko voor de Volkskrant

Dit weten ze in Suchowola overigens pas sinds de jaren zestig van de vorige eeuw, vertelt Huryn, die de geschiedenis van haar geboorteplaats van haver tot gort kent. Ze haalt in het houten stadhuis een knipselmap tevoorschijn, met oude artikelen over Suchowola. Volgens de overlevering vond een plaatselijke wiskundeleraar destijds het verhaal van de hofcartograaf in Warschau en liet de steen plaatsen.

Het middelpunt is nu een toeristische trekpleister, hoewel de meeste reizigers komen vanwege de vlakbij geboren Jerzy Popiełuszko. Deze bekende Poolse priester verzette zich tegen het communisme en werd daarom in 1984 door de geheime dienst vermoord. ‘We begrijpen de Oekraïners goed, we weten hoe het is om onder de invloed van de Sovjets te leven’, zegt Huryn.

Russische vulkaan

Dit wederzijds begrip gaat langer terug dan het communisme. Bovengenoemde Stanisław August was de laatste koning van Polen. Amper dertig jaar later werd het Gemenebest van de kaart geveegd en opgedeeld onder drie grootmachten: het Habsburgse Rijk, Pruisen en het Russische tsarenrijk. Meer dan een eeuw bestond Polen niet op de Europese landkaart. Suchowola viel eerst onder de Pruisen, vertelt Huryn. ‘Er was veel ontwikkeling, ze bouwden bakstenen huizen.’ Vanaf 1807 viel het onder Rusland. ‘Toen ging alles bergafwaarts. Ja, dat is roesski mir, de Russische wereld.’

‘Er zijn dingen die je Polen niet hoeft uit te leggen’, zegt Konończuk. ‘In dit deel van Europa leven we op een Russische vulkaan die eens in de zoveel tijd uitbarst.’ Deze ervaring is allesbepalend geweest voor de reactie op de invasie van Oekraïne, stelt politiek analist Kuisz. ‘Dat geldt niet alleen voor Polen. Je ziet een vergelijkbare respons van Finland tot Roemenië. Wat al deze landen gemeen hebben, is hun verleden met Rusland.’

Beeld de Volkskrant

Een recenter hoofdstuk in dat verleden is het pact tussen Hitler en Stalin in 1939, waarbij ze Centraal- en Oost-Europa opdeelden. Het amper twintig jaar onafhankelijke Polen werd met de Baltische landen opnieuw van de kaart geveegd, ditmaal door nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie. De desastreuze Tweede Wereldoorlog volgde. Suchowola zag in 1939 eerst de Sovjets binnenvallen, in 1941 de Duitsers en in 1944 weer het Rode Leger. Onder de Duitse bezetting werd de Joodse bevolking van Suchowola gedood, de helft van de inwoners. Na de oorlog werden de landsgrenzen van Polen hertekend en kwam het in de invloedssfeer van de Sovjet-Unie terecht.

Aan zijn gewelddadige geschiedenis heeft Polen een ‘onrustige soevereiniteit’ overgehouden, zegt Kuisz. ‘De ervaring om je staat te verliezen is uitzonderlijk traumatisch. Dit wordt generaties lang doorgegeven. Het is de omlijsting van alles wat gebeurt, zowel voor binnenlandse als buitenlandse politiek.’ Het verklaart het intuïtieve begrip in Polen voor de Oekraïense strijd en hun bereidwilligheid om de buren te helpen. En waarom Oekraïne, Polen en de Baltische landen al lange tijd waarschuwden voor Rusland terwijl niemand luisterde. Ze werden haviken genoemd, nu bleken ze al die tijd de kanarie in de kolenmijn.

Kleine olifant of grote muis

Maakt dit de regio ook invloedrijker? Polen is ‘afwisselend een kleine olifant of een uit de kluiten gewassen muis’, schreef publicist Andrzej Krajewski eerder dit jaar. De economische groei was de afgelopen dertig jaar gigantisch (de Poolse economie groeide naar verhouding in hetzelfde tempo als die van China). Desondanks staat het land in de EU meer bekend als dwarsligger dan als toonzetter. Door de oorlog is het een kleine olifant geworden, antwoordt Krajewski in een mailwisseling, maar dit betekent niet zomaar dat het meer te zeggen krijgt.

Wel wordt er beter geluisterd. ‘De oorlog bewijst dat Poolse politici niet werden geregeerd door hun emoties en hun angsten, maar dat ze de dromen van Poetin beter hadden ingeschat.’ Dat geldt ook voor Oekraïne, zegt de in Lviv woonachtige intellectueel Oksana Forostyna, fellow bij het Weense Instituut voor Geesteswetenschappen. ‘Maar om überhaupt gehoord te worden, was eerst een grootschalige oorlog nodig.’

Polen investeert nu fors in defensie – het staat op het punt de grootste legermacht in de EU te worden – en in de energiesector, om onafhankelijk te worden van Rusland. Er liggen beslist kansen, maar de regering moet die grijpen. Tot nu toe reageert ze vooral op de crisis. ‘De visie van Polen als regionale macht kan evengoed een luchtspiegeling zijn.’

Kerstboom in het centrum van Suchowola. Beeld Karolina Jonderko voor de Volkskrant

De Poolse ruzie met de Europese Commissie over de rechtsstaat is een hindernis voor de ambities van het land. Nadat Polen jarenlang de rechtsstaat heeft afgebroken, stelt de Europese Commissie sinds dit jaar harde eisen: geen hervormingen betekent geen geld. Zolang er geen compromis is bereikt, bevriest Brussel miljarden aan steun voor Polen. Die zijn hard nodig, want de economische motor is behoorlijk aan het haperen.

‘Dit conflict met de EU komt ook voort uit die ‘onrustige soevereiniteit’, zegt Kuisz. ‘Het zijn twee zijden van dezelfde munt.’ De Poolse historische ervaring schept bij politici van de regering, geobsedeerd door controle, ook wantrouwen naar het Westen. ‘Dat is de tragedie van Polen.’ De Polen zelf zijn enthousiast over de EU. Maar dit is niet enkel een vraag van voor of tegen de EU zijn, stelt Kuisz. ‘De toetreding in 2004 was een vlucht naar het Westen. Nu Polen onderdeel is van de EU, formuleert het nieuwe vragen over wat lidmaatschap betekent.’

Ook in Suchowola zie je de gevolgen van het EU-lidmaatschap, zegt Huryn. Door EU-fondsen knapte de stad afgelopen jaren behoorlijk op. Maar er is een keerzijde. Mensen trekken weg om te werken in West-Europa. ‘En als ze terugkomen, gaan ze in Warschau of Białystok wonen, niet hier. Het is een stad van oude mensen geworden’, zegt Huryn, terwijl ze langs bioscoop Kometa loopt en een leeftijdsgenoot groet. In een bushokje zitten verveelde pubers. Wat er te doen is in Suchowola? In koor: ‘Niets.’ En of er iets te zien is? Na een korte stilte: ‘De steen?’

Bioscoop Kometa in Suchowola. Beeld Karolina Jonderko voor de Volkskrant

Samenleven

Afgelopen jaar is vaak gewezen op de verwantschap van Polen en Oekraïners, maar hun gedeelde geschiedenis kent ook zwarte bladzijden. In staten waar Oekraïners met Polen samenwoonden, deelden die laatsten doorgaans de lakens uit. En in de Tweede Wereldoorlog vonden aan beide zijden etnische zuiveringen plaats. Maar deze bittere geschiedenis verdwijnt nu naar de achtergrond. ‘De mate waarin positief wordt gedacht over Polen door Oekraïners is een historisch record’, zegt Forostyna. ‘Iedereen kent wel iemand die naar Polen is gegaan en hulp heeft gekregen.’

Hoewel de ruzie met Brussel nog is niet bijgelegd, wordt onder druk alles vloeibaar. ‘Verwar soevereiniteit niet met naïeve isolatie binnen de EU’, schreef premier Morawiecki in een tekst vlak voor Kerst. Hij lijkt de Europese Commissie tegemoet te willen komen. Zo beweegt Polen richting de EU terwijl andere landen richting Polen lijken te bewegen. Komend jaar zijn er ook nog verkiezingen in Polen, die een andere regering aan de macht kunnen brengen.

Maar volgens politiek analist Kuisz ligt er nog een probleem op de loer, namelijk het eerdergenoemde verschil tussen de oorlog als eenmalige gebeurtenis of als onderdeel van een proces. ‘Dat is fundamenteel. Nu bestaan deze twee interpretaties van de oorlog naast elkaar. Maar de verwachte uitkomst van het conflict is heel anders. Vrede met Poetin betekent voor westerse landen in principe dat het voorbij is. Maar voor landen die dichter bij Rusland liggen, is dat niet zo.’

Volgens Kuisz bestaat de angst dat de Poolse en Oekraïense zorgen in de toekomst weer minder serieus worden genomen. Maar een terugkeer naar ‘business as usual’ is onmogelijk, denkt Forostyna. De veiligheid van Oekraïne zal nog lang in het geding zijn, ook na een overwinning. ‘We zullen niet snel de kans krijgen om te ontspannen.’

‘Het belangrijkste is dat we in vrede kunnen samenleven’, zegt Jadwiga Huryn als ze aan het einde van vijf eeuwen geschiedenis van Suchowola is gekomen. ‘Maar ik ben wel bang voor de oorlog. We wonen heel erg dichtbij.’