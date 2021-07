Er was druk voor nodig, maar ook Albert Heijn gaat nu vrouwenuitbuiting aanpakken

Vrouwen in Rwanda pikken de slechte koffiebonen eruit bij de coöperatie Sholi. Zij verdienen 1 euro per dag. Beeld Sven Torfinn

Met AH’s toezegging staat de onderdrukking van boerinnen en vrouwelijke medewerkers in ontwikkelingslanden nu op de agenda van de grootste drie supermarktketens van Nederland.

Sinds 2018 voert Oxfam campagne tegen de top-5 superketens in Nederland (Aldi en Plus zijn nog niet om). Het eist meer transparantie over de omstandigheden waaronder bijvoorbeeld koffie en thee worden gemaakt, dat ze een loon betalen waarmee een fatsoenlijk leven mogelijk is, dat vrouwenrechten worden gerespecteerd en arbeidsomstandigheden in de keten op orde zijn.

Uit onderzoek van Oxfam blijkt dat nog altijd vooral vrouwelijke arbeiders te maken hebben met systematische uitbuiting. Zij maken vaker dan mannen lange dagen, verdienen daarmee vaak nauwelijks genoeg om hun gezin te kunnen onderhouden, doen vaker werk onder slechte arbeidsvoorwaarden en zonder zekerheid voor de toekomst.

Voortgangsreportages

Onverkoopbaar, vindt Oxfam de opstelling van supers, die zich vaak verschuilen achter complexe waardeketens en twijfelachtige certificeringsprogramma’s. Na een publiekscampagne – consumenten konden supers met berichten onder druk zetten – beloven AH, Jumbo en Lidl met concreet beleid te komen en jaarlijks voortgangsrapportages te publiceren over de situatie van vrouwen bij hun producenten.

Oxfam wil dat Nederland dit wettelijk verplicht maakt voor bedrijven. In Duitsland heeft het parlement al een wet aangenomen die grotere bedrijven verplicht uitbuiting, mensenrechtenschendingen en vernietiging van het milieu in hun toeleveringsketen te voorkomen. Anders riskeren zij een boete van maximaal 2 procent van de jaaromzet.

Tot het in Nederland zover is, want Oxfam weet dat superketens geregeld beloften doen die ze niet nakomen, zal de organisatie bij AH, Jumbo en Lidl ‘nauwgezet volgen hoe de mooie woorden op papier in actie worden omgezet’.