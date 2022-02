Er staan veel meer boomsoorten op de wereld dan gedacht, zeggen Italiaanse wetenschappers

Moerasdennen in het Myakka River State Park in Florida, Verenigde Staten. Beeld Andrew Lichtenstein / Getty

De onderzoekers publiceren hun bevindingen maandag in het tijdschrift PNAS. De tot nu toe gangbare manieren om boomsoorten in kaart te brengen, waren volgens de onderzoekers enkel gebaseerd op veldwaarnemingen en soortbeschrijvingen over grote gebieden. Met hulp van 150 wetenschappers over de hele wereld denken de Italiaanse wetenschappers nu een betere methode te hebben ontwikkeld. Daarbij maakten zij gebruik van kunstmatige intelligentie en supercomputers. Daarmee combineerden zij datasets van individuele tellingen, waardoor op grotere schaal uitspraken gedaan kunnen worden over de verspreiding en het bestaan van boomsoorten in een gebied.

Zo werden in Oceanië naast bijna 6.700 bekende boomsoorten 1.500 ‘nieuwe’ gevonden. De vochtige (sub)tropische wouden van Noordoost-Australië en de eilanden in de Grote Oceaan zijn volgens de onderzoekers ‘een hotspot’ voor onontdekte soorten, evenals het Andesgebergte en de Amazone in Zuid-Amerika, waar zich naar schatting zo’n 40 procent van de onontdekte soorten moet bevinden.

De resultaten benadrukken volgens de onderzoekers niet alleen de grote verscheidenheid in boomsoorten, maar tegelijk de kwetsbaarheid van de bomen en de invloed van menselijk handelen – zoals landgebruik en de klimaatcrisis – op hun bestaan. Vooral de zeldzaamste boomsoorten dreigen hiervan de dupe te worden, stellen de wetenschappers.

Kanttekeningen

Bas Lerink, bosecoloog aan de Wageningen Universiteit, noemt de studie ‘de beste methode en daarmee de beste schatting die we tot nog toe hebben’. Tegelijk plaatst hij kanttekeningen: ‘De studie leunt erg op datasets van het Global Forest Biodiversity Initiative, en dat is zeer gericht op zo’n 1,2 miljoen plots (onderzochte percelen, red.) in gematigd bos als in de Verenigde Staten en Europa. Dat is de beste bron die beschikbaar is, maar wanneer je met die datasets aannames en schattingen voor tropische wouden gaat geven, dreigt grote onnauwkeurigheid. Dat vangen de onderzoekers dan weer op met nog andere datasets, maar die zijn minder gebaseerd op plots.’

Niettemin is dit volgens de ecoloog het beste wereldomvattende boomsoortonderzoek tot nu toe. ‘Dat maakt het heel interessant om die nieuwe soorten te gaan ontdekken.’

Over het aantal individuele bomen op de wereld laat het onderzoek zich niet uit. In 2015 poogden wetenschappers van de Amerikaanse Yale-universiteit daar met behulp van satellietwaarnemingen een beeld van te krijgen. Zij kwamen toen op het getal van drie biljoen veertig miljard 288 miljoen 194 duizend en 283 bomen.