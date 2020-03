‘Er staan hier een paar duizend vluchtelingen te wachten tot ze de grens over kunnen’

Vluchtelingen wachten aan de Turks-Griekse grens buiten Edirne Beeld Nicola Zolin

Volkskrant-correspondent Rob Vreeken staat aan de Turks-Griekse grens bij Edirne en ziet dat de Griekse grens nog altijd potdicht is. ‘Ik zou niet weten hoe 18 duizend vluchtelingen Turkije hebben kunnen verlaten.’

Is de grens nou open of dicht?

‘De Turkse grens is open. Vluchtelingen kunnen ongehinderd heen en weer over de grens lopen. Maar de Griekse en de Bulgaarse grens is nog altijd dicht. Ik sta nu aan de Turkse grens met Griekenland, even buiten de stad Edirne. Na de grens is er een strook van zo’n 150 meter niemandsland en daarachter ligt de Griekse grens, afgezet met prikkeldraad.

‘Er staan een paar duizend vluchtelingen in die strook niemandsland, maar ze komen er echt niet in. Achter het prikkeldraad staat een hele linie oproerpolitie met schilden, wapens en traangasgranaten. Die hebben ze vanmorgen ook al diverse malen gebruikt, hoor ik hier. Kennelijk probeerden vluchtelingen toch Griekenland binnen te komen.’

Vluchtelingen aan de gesloten Turks-Griekse grens buiten Edirne Beeld Nicola Zolin

Volgens de Turkse president Erdogan zijn er al 18 duizend vluchtelingen de grens met Europa overgestoken.

‘Waar dat getal vandaan komt, weet ik niet. Ik zou niet weten waar die vluchtelingen de grens over zijn gegaan. Ik sta bij een officiële grensovergang, die wordt goed bewaakt. Misschien zijn er hier en daar wat mensen die het op minder streng bewaakte plekken is gelukt. Maar 18 duizend vluchtelingen lijkt mij erg sterk.

‘Erdogan heeft natuurlijk ook belang bij het beeld dat er grote druk op Europa staat. Ik heb van diverse kanten gehoord dat er gratis bussen naar de Turkse grens hebben gereden. Het zou kunnen dat de regering bewust een paar bussen gratis heeft laten rijden om een media-momentje te creëren zodat de hele wereld kan zien dat er vluchtelingen naar de Europese grens trekken.’

Zijn het vooral Syrische vluchtelingen die naar Europa proberen te komen?

‘Nee. De meerheid is Afghaans. Omdat de Afghanen het meest wanhopig zijn, zij hebben in Turkije geen status. Wie in Turkije de vluchtelingenstatus heeft – tijdelijke bescherming heet dat hier - heeft recht op onderwijs en zorg.

‘De meeste Syrische vluchtelingen hebben die status, maar veel Afghanen niet. Zij hebben veel minder te verliezen. Dat geldt ook voor veel Pakistanen en Afrikanen. Syriërs zijn er ook, maar in een kleine minderheid. De mensen die ik heb gesproken, hebben hun spullen gepakt zodra ze hoorden dat de grens open ging. Ze zeggen: we blijven hier wachten tot we erdoor kunnen. De meeste mensen hier zijn jonge mannen, maar je ziet ook veel jonge vrouwen met kinderen.’

Vluchtelingen stoken een vuurtje in een bos in het niemandsland tussen de Turkse en Griekse grens. Enkele militairen kijken toe. Beeld Zolin Nicola

Hoe gaat het er nu aan toe bij de grens?

‘De strook niemandsland staat vol vluchtelingen. Er hangt rook in de lucht, er worden houtvuurtjes gestookt tegen de kou. Er zijn mensen die hier vannacht hebben geslapen. De mensen die ik heb gesproken willen wachten om te zien wat er gaat gebeuren. En ondertussen komen er steeds nieuwe vluchtelingen bij.

‘Er is hier verder niets. Er is geen eten of drinken. Er is geen enkele hulp. Hoe dat wordt opgelost, weet ik niet. Ik hoorde dat er vanmorgen wat eten is uitgedeeld door Turken.

‘De vraag is of er hier een soort kamp kan ontstaan, of er hulp kan komen. Hoe meer hulp er komt, hoe eenvoudiger het voor de mensen hier wordt om te blijven. Als de vluchtelingen geen eten of drinken krijgen, zullen ze terug moeten naar waar ze vandaan kwamen. Ik denk niet dat de Grieken en Bulgaren een reden hebben om met de hand over het hart te strijken en de grenzen te openen.’