Er komt een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Rutte: ‘Handhaving wordt makkelijker’

Vuurwerkverkoop in Eemnes. Beeld Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Al het knalvuurwerk en vuurpijlen zijn voortaan verboden, bevestigde minister van Milieu en Wonen Stientje van Veldhoven (D66) vrijdag na de ministerraad. De D66-bewindsvrouw benadrukte wel dat er ook in de toekomst nog genoeg vuurwerk overblijft. ‘Er mag nog een heleboel wel waarmee mensen ook een mooie jaarwisseling kunnen vieren.’

Het verbod op knalvuurwerk en de losse vuurpijlen wordt ingevoerd met de gedachte dat vooral die soorten als projectiel worden ingezet tegen hulpverleners. Ook veroorzaken ze relatief vaak branden. Eerder had het kabinet al aangekondigd dat zwaar consumentenvuurwerk (categorie 3) en zogenoemde single shots verboden worden.

Lobby

Een omvangrijke lobby, in de Tweede Kamer aangevoerd door GroenLinks en de Partij voor de Dieren, wil ál het consumentenvuurwerk verbieden, maar dat gaat het kabinet te ver. De bedoeling is dat fonteinen, sierpotten en grondbloemen beschikbaar blijven voor de consument.

In een brief aan Tweede Kamer sluiten minister Van Veldhoven en haar collega Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid niet uit dat er in de toekomst nog meer inperkingen komen. ‘Net als de afgelopen jaren blijven we de jaarwisseling nauwkeurig monitoren en zullen we niet schromen aanvullen maatregelen te nemen.’

Er komt nu al een aanvullend onderzoek naar de relatie tussen het type vuurwerk en de ernst van het mogelijk letsel. Voorstanders van een algeheel verbod wijzen er al langer op dat ook het kleinere siervuurwerk vaak verwondingen veroorzaakt.

Gemeenten kunnen er nog steeds voor kiezen een algeheel verbod in te voeren, bevestigt het kabinet. Na alle incidenten bij de laatste jaarwisseling besloten diverse gemeenten tot een lokaal verbod met ingang van dit jaar.

In een vuurwerkbunker wordt vuurwerk opgeslagen in dichte dozen. Beeld Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Sceptisch

Volgende week vindt er een debat in de Tweede Kamer plaats over het nieuwe vuurwerkverbod. In de regeringscoalitie vonden VVD en CDA een vuurwerkverbod lange tijd te ver gaan, maar zij veranderden na de laatste jaarwisseling van mening. De Kamer is nu vooral sceptisch over de vraag of een gedeeltelijk verbod ook gehandhaafd kan worden, ook omdat het kabinet daar geen extra geld voor beschikbaar stelt.

Volgens premier Rutte wordt handhaving juist makkelijker doordat nu al het knalvuurwerk is verboden. ‘Eerst was het ene knalvuurwerk wel verboden en het andere niet. Dan moest je wel heel goede oren voor hebben om dat te handhaven.’

Grapperhaus heeft in de afgelopen weken gesprekken gevoerd over de gewenste aanpak met burgemeesters, de politie en deskundigen. Hoewel de vuurwerkbranche zich onlangs neerlegde bij uitbreiding van het verbod, toonde de branche zich donderdag onaangenaam getroffen door het voornemen om dat al dit jaar van kracht te verklaren. Veel vuurwerk voor de komende jaarwisseling is al ingeslagen. De VVD wil dat vuurwerkondernemers gecompenseerd worden voor eventuele schade die ze oplopen door het snelle verbod.