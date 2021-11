‘Er is veel politie op de been. Als Feyenoord-fans willen knokken, zullen ze het niet winnen’

De Duitse politie houdt donderdagavond in Berlijn Feyenoord-fans in de gaten. Beeld Jörg Carstensen/dpa

Goedenavond Remco, waar ben je?

‘Ik sta nu in de metro, over vijf haltes ben ik er. Ik kom net van de Hackescher Markt, waar gisteren heel veel Feyenoord-fans naartoe gingen, met name de wat ruigere fans supporters. Zij hebben het in de cafés daar flink op een zuipen gezet. De café-eigenaren moesten de boel dicht doen en de politie heeft het plein schoongeveegd.

‘Op twee andere plekken zijn gisteravond in totaal 58 Feyenoord-fans opgepakt. Een van die plekken was een park in Köpenick, dicht bij de thuisbasis van Union Berlin. Die fans hadden ook wapens bij zich.

‘Toen ik ging kijken op de Hackescher Markt, kwam er net een groep van zo’n driehonderd fans met vuurwerk, fakkels en strijkers aanlopen. Een joelende menigte die door Berlijn trok. Maar ik heb eerlijk gezegd het idee dat de politie wel grip heeft op de fans. Gisteren 58 arrestaties, daarvoor twee die de Berlijnse muur bekalkten, dat zijn toch wel flinke interventies. Ook nu zie je dat de Berlijnse ME om de fans heen loopt, die zijn inmiddels wel wat gewend door de 1-mei-rellen.’

Hoe reageren de fans?

‘Bij het Alexanderplatz, waar een groot station is, werden gewone burgers uit de metro gezet en de metro door de ME gevuld met fans die tot de harde kern leken te behoren. Dat ging gepaard met flink wat onaangename teksten, als kankernazi’s en kankermoffen.

‘Dat is natuurlijk niet niks, maar ik vraag mij wel af hoe groot dit is. Ik stond hier net in de metro met een paar honderd van die lui. Dan wordt er flink gezopen, er wordt gerookt, er zijn fakkels, ze gooiden bij het perron flessen naar buiten. Dat is heftig, ik ben ook uitgestapt.

‘Dat metrostel met ook de ME erin rijdt dan verder en 90 seconden later staat er een nieuwe metro klaar met gewone mensen. Daar zitten Berlijners in, maar ook Feyenoord-fans met keurig een mondkapje op en de metrokaart van Berlijn op hun schoot, om te kijken waar ze eruit moeten.

‘Er zijn 2.500 politieagenten op de been, dus als de Feyenoord-fans willen knokken zullen ze het niet winnen. Ik verwacht geen veldslag. Wel is dit voor Union Berlin erg wennen. Ze spelen pas twee jaar op het hoogste niveau en voor hen is dit verreweg de grootste wedstrijd ooit. Het is een hele lieve, linksige club van de Oost-Berlijnse arbeidersklasse. De woordvoerder van de club zei tegen mij dat ze niet wisten wat ze zagen toen ze twee weken geleden in Rotterdam waren.’

Union Berlin heeft Feyenoord vijfduizend tickets gegeven, zijn dat er niet te veel?

‘Nou nee, dat denk ik niet. De club heeft met Feyenoord overlegd en Feyenoord liet weten dat er sowieso vijfduizend supporters naar Berlijn zouden komen. Die hadden de reis al geboekt. Die heb je dan liever in het stadion dan eromheen.’

Toen Feyenoord-fans in 2015 onder meer de Trevifontein in Rome sloopten, waren de Romeinen woedend. Hoe zijn de Berlijners eronder?

‘Ik merk nog niet veel woede. Zulke mooie fonteinen als in Rome heeft Berlijn ook niet. De Hackescher Markt heeft nog genoeg cafés waar andere mensen kunnen zitten.

‘Die gearresteerde fans met wapens is een ander verhaal, maar het zijn vooral een paar honderd heel luidruchtige gasten. De Feyenoord-fans die ik sprak zeiden ook dat de politie het netjes aanpakt. Ook toen er kankernazi’s werd geschreeuwd, liepen daar gasten hoofdschuddend tussen.’