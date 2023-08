Er is te weinig aandacht voor de gevolgen van medische screening – en de beslissingen die je een leven lang meedraagt

Sanne van der Hout. Beeld Sanja Marusic

De eerste keer dat Sanne van der Hout (40) nadenkt over prenatale screening is ze nog een 24-jarige student. Voor haar master toegepaste ethiek schrijft ze een paper over het onderzoek naar chromosomale en structurele aangeboren afwijkingen tijdens de zwangerschap. Centraal staat de vraag of vrouwen hun kinderwens zullen uitstellen nu prenatale screening de mogelijkheid biedt om bepaalde aandoeningen uit te sluiten.

‘Het was vooral een filosofische exercitie’, vertelt Van der Hout die inmiddels universitair docent biomedische ethiek is aan de Universiteit Maastricht. ‘Ik had op dat moment nog totaal niet door wat er bij zo’n prenataal onderzoek op het spel staat. Ik dacht veel te makkelijk over het aanbod van invasieve diagnostiek zoals een vruchtwaterpunctie, en ook over zwangerschapsafbreking. De mate waarin deze onderzoeken en de consequenties ervan je emotioneel raken, had ik niet door. Ik had nog niet de persoonlijke ervaring die ik nu heb.’

