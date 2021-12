Er is steeds meer honger in de wereld, en dat komt niet alleen door corona

Bij een bakkerij in Kabul deelt een man broden uit aan vrouwen en kinderen. In Afghanistan heeft vrijwel de hele bevolking te weinig voedsel. Beeld Petros Giannakouris / AP

Tot 2014 nam het aantal ondervoede personen gestaag af, van 840 miljoen in 2002 tot 607 miljoen. Het streven van de Verenigde Naties, Zero Hunger in 2030, leek haalbaar. Maar zeven jaar geleden stokte de dalende trend en sindsdien zijn de wereldwijde voedselproblemen alleen maar toegenomen.

Honger is voor veel wereldburgers dagelijkse realiteit. Wereldwijd leven bijna 2,4 miljard personen in matige tot ernstige voedselonzekerheid. Dit kan variëren van zorgen over of er morgen genoeg eten is, tot geregeld een dag helemaal niet eten.

In 2020 leden 155 miljoen mensen acuut honger en waren 786 miljoen mensen ondervoed, meldt het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties. De organisatie kreeg vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede voor het bestrijden van honger wereldwijd.

De nieuwste cijfers van het WFP stemmen niet vrolijk: in 2021 raakte ondervoeding wijderverspreid. Naar schatting zijn nu bijna 850 miljoen mensen ondervoed, een flinke toename ten opzichte van vorig jaar dus.

De stijging komt deels door de coronapandemie en de maatregelen die tegen het virus worden getroffen, maar vaker wordt honger veroorzaakt door gewapende conflicten en extreem weer. In Afghanistan heeft vrijwel de hele bevolking te weinig voedsel: voor 9 miljoen van hen is de situatie zeer ernstig, 3 miljoen kinderen zijn ondervoed.

In Syrië stijgen de voedselprijzen snel, wat de situatie in het land na jaren van conflict nog ernstiger maakt. Meer dan 12 miljoen inwoners van Syrië lijden acute honger, het hoogste aantal sinds het begin van de burgeroorlog in 2011. Het WFP ondersteunt 6 miljoen Syriërs met voedseldonaties, maar heeft dit jaar de hoeveelheden eten in de pakketten moeten verminderen, omdat er niet genoeg geld beschikbaar is.

De westelijke Sahel in Afrika – Burkina Faso, Tsjaad, Mali, Mauritanië, Niger, Nigeria en Senegal – wordt driedubbel getroffen. Net als in de rest van de wereld zorgen coronamaatregelen hier voor werkloosheid en meer armoede. Maar vooral Burkina Faso en het noorden van Nigeria worden daarnaast zwaar getroffen door aanslagen van militante islamitische groepen, en het aantal overstromingen in dit gebied is bijna verdriedubbeld sinds 2015. Alleen al in 2020 verloren daardoor bijna 2 miljoen inwoners van de regio hun huizen, land en vee.

Hoewel Latijns-Amerika nog steeds veel minder voedselproblemen kent dan Afrika, is het aantal inwoners met honger daar het afgelopen jaar met 13,8 miljoen gestegen naar bijna 60 miljoen; ruim 9 procent van de bevolking. In onder meer Guatemala en El Salvador mislukten oogsten en stegen voedselprijzen door aanhoudende droogte.

Hulporganisaties zijn eensgezind: om de acute problemen aan te pakken, is geld nodig, zeker 7 miljard dollar. Daarmee zijn de oorzaken van honger nog niet weggenomen. Om conflicten en klimaatverandering in te tomen, is langdurige inspanning vereist. Maar met het geld kunnen wel levens worden gered van mensen die nú honger hebben. De hulporganisaties roepen de rijke industrielanden in de G7 op om het geld dat zij in mei hebben toegezegd daadwerkelijk te schenken, want ‘grote gebaren vullen geen magen’.