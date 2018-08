Er is regen op komst, maar wanneer?

Na dinsdag slaat het weer om. De verzengende hitte maakt plaats voor koelte, de droogte voor buien. Maar wanneer kunnen we de omslag precies verwachten? Meteoroloog Matthijs van der Linden van Weeronline geeft antwoord. ‘Vrijdag duiken we voor het eerst in een maand onder de normale temperatuur voor deze tijd van het jaar.’

Hoe ziet het weer er dinsdag uit?

‘Het wordt nog heel erg heet. De zon schijnt volop, al is het niet helemaal onbewolkt. En er hangt wat Saharazand in de lucht. Dat dempt het zonlicht een beetje, waardoor we dinsdag waarschijnlijk niet de warmste Nederlandse dag ooit gaan beleven. Maar het wordt alsnog tropisch warm in het hele land, zo’n 32 tot 35 graden, en in het oosten zelfs 37.’

Wanneer vindt de omslag plaats?

In België en Frankrijk kunnen wolken ontstaan, die komen dinsdagavond onze kant op. De temperatuur gaat door die bewolking maar heel langzaam omlaag, dus het wordt een warme nacht. In de nacht van dinsdag op woensdag is er kans op onweer. Het gaat waarschijnlijk niet overal regenen, alleen op een paar plekken.

Wat voor weer verwacht u de komende dagen?

‘Woensdag trekken de onweersbuien weg. Het blijft zomers warm, een graad of 25. Dat is nog steeds warmer dan normaal. Donderdag blijft het warm, maar neemt de kans op een bui flink toe. Zeker later op de dag kan het een tijd gaan regenen. Dat zou de eerste significante regen in twee maanden tijd betekenen.’

‘Vrijdag komt de koelte. Aan de kust wordt het 19 graden, in het binnenland 22. Daarmee is het vrijdag een graad kouder dan normaal in deze tijd van het jaar. Het is voor het eerst sinds 10 juli dat we onder die normale temperatuur duiken. En vrijdag komt een einde aan de regionale hittegolf in het oosten van het land. Daar was sprake van de langste regionale hittegolf ooit.’

Eerst staan we dinsdagnacht nog voor een dilemma: laten we het raam open voor de hitte, of doen we hem dicht tegen de regen?

‘Zeker als iemand in de stad woont, in een huis met plat dak, dan blijft de warmte hangen. Ik laat het raam zelf dus openstaan, de warmte moet uit de woning. De kans dat het naar binnen regent, neem ik maar voor lief.’