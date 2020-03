Er is nog rek, maar de ic-bedden zijn nagenoeg op

In Brabant is het aantal ic-bedden al maximaal 'opgeschaald'. Beeld ANP

Het aantal bedden is toch uitgebreid naar 1600 ic-bedden, waarom zijn de ic-bedden dan nu al op?

De meeste ic-bedden in ziekenhuizen worden momenteel bezet door coronapatiënten. Maar een deel van de nu 1600 beschikbare bedden is ook nog steeds nodig voor de reguliere zorg, zoals patiënten die zijn opgenomen na hartklachten, een verkeersongeval of een operatie. Daarvoor zijn zo’n 575 bedden vereist. Per saldo blijven er daardoor 1036 bedden over voor coronapatiënten, zo meldde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) eind vorige week. Inmiddels zijn al 1029 bedden bezet volgens de cijfers van de stichting NICE van maandagochtend 10.30 uur. De bedden zijn dus nagenoeg op.

Zijn alle bedden dan nu ook al echt bezet?

Dat is moeilijk om precies te zeggen, omdat er geen openbare cijfers zijn van het aantal bedden dat beschikbaar is. Er is eerder sprake van uur- dan van dagkoersen: het aantal ic-opnames fluctueert voortdurend, en ondertussen worden in ziekenhuizen door het hele land overal extra bedden gereed gemaakt.

De ziekenhuizen hebben vermoedelijk nog enige rek als de beschikbare bedden niet nodig zijn voor de reguliere zorg. Maar daarna zullen de ziekenhuizen snel moeten proberen om het aantal bedden verder uit te breiden. Al klinkt dat veel makkelijker dan het is. Bedden zijn nog wel te regelen, maar er moet ook voldoende personeel en apparatuur zijn.

Hoeveel nieuwe bedden zijn er dan nog nodig?

Het RIVM voorspelde zondag dat er in totaal 2500 ic-bedden nodig zijn om de piek op te kunnen vangen. Bijna elke dag zijn er tachtig extra bedden nodig. Dat betekent dat er in heel Nederland elke dag tachtig nieuwe beademingsapparaten nodig zijn, er voldoende zorgpersoneel beschikbaar moet zijn en er een locatie moet zijn om de nieuwe ic-bedden te plaatsen. De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care deelt inmiddels instructies uit om - als het echt nodig is - beademingsapparaten voor meerdere mensen tegelijk te gebruiken.

Komen er geen ic-bedden vrij voor nieuwe patiënten?

Bestaande bedden komen slechts mondjesmaat beschikbaar. Een patiënt ligt al snel drie weken aan de beademing en aangezien de meeste patiënten pas korter geleden zijn opgenomen, zijn bijna alle beschikbare bedden nog nodig voor de bestaande patiënten. Alleen na het overlijden van een patiënt komt er snel weer een bed beschikbaar. Sinds het begin van de uitbraak zijn er 138 patiënten op de ic-afdeling overleden, en zijn er in totaal ruim 1200 ic-opnames geweest. Er zijn dus nog maar zo’n honderd patiënten voldoende hersteld om van de ic-afdeling ontslagen te worden. In Brabant, waar de coronacrisis eerder begon, hebben ziekenhuizen al bijna maximaal ‘opgeschaald’, zoals dat heet. In de rest van het land zijn ziekenhuizen daar ook volop mee bezig. Er is rek. Neem het UMC Groningen. Daar kan het standaard aantal van 36 ic-bedden worden vergroot tot misschien wel honderd. Maar het is een race tegen de klok. Het aantal ziekenhuisopnames neemt de afgelopen dagen sterk toe in Zuid-Holland en Gelderland. Ook worden er patiënten overgebracht naar Duitsland.

Wat gaan de ziekenhuizen doen als er onvoldoende bedden zijn?

Bij een tekort aan bedden zal de selectie strenger worden, zo is de verwachting. Overigens kijken artsen altijd al of een patiënt een lang verblijf op de intensive care kan overleven. Vandaar dat er relatief weinig patiënten boven de tachtig jaar nog naar de intensive care gaan. Van alle patiënten opgenomen op de intensive care is 3 procent ouder dan tachtig jaar, terwijl van alle in het ziekenhuis opgenomen patiënten er 22 procent ouder zijn dan tachtig.

Ook het overplaatsen van patiënten naar Duitsland biedt een uitweg. Die werd zaterdag al benut, toen twee coronapatiënten vanuit het Isala-ziekenhuis in Zwolle werden geëvacueerd naar Münster. Niet omdat de ic in Zwolle al vol ligt, maar om te voorkomen dat het er op aan komt. De situatie waarin er in extremis gekozen zou moeten worden tussen twee patiënten voor één ic-bed willen ziekenhuizen koste wat kost voorkomen.