Er is niks te doen met Oud en Nieuw, dus bouwen jongeren hun eigen feestje

Beeld Hollandse Hoogte / Patricia Rehe

De oliebol met krenten en poedersuiker die een Delftse jonge vader heeft gehaald, eet hij direct op. Thuis blijft hij toch maar met de versnaperingen zitten. ‘Niks!’, zegt hij licht cynisch, gevraagd naar wat hij van plan is met de jaarwisseling. Hij wil niet met z’n naam in de krant. ‘Je kunt niks. We gaan eens kijken hoe ons kind van twee maanden zich houdt met al het vuurwerk.’

Bij Oliebollenkraam John Huijbregts op de Voorstraat in Delft is het druk, de rij achter een rood-wit afzetlint is donderdagochtend lang. Nederlanders kopen dit jaar meer oliebollen, maar echt grote bestellingen krijgen de vier verkopers in Delft niet, de meeste klanten vieren Oud en Nieuw in bescheiden kring.

Wie deze jaarwisseling vergelijkt met een jaar geleden, ziet weinig vooruitgang. Ook op 31 december 2020 zat Nederland in een zware lockdown, het advies was slechts twee mensen over de vloer te laten komen. Dit jaar zijn met en Oud en Nieuw vier gasten toegestaan. Vuurwerk afsteken mag niet, voor het tweede jaar op rij.

Maar het grootste verschil is dat de energie om toch er iets van te maken, dit jaar lijkt te ontbreken. Geen aftelmoment met lichtshows dit jaar, alleen Herman van der Zandt die in een televisiestudio in Hilversum videobelt met luisteraars van de Top 2000. Zelfs dat kan mogelijk niet doorgaan: Van der Zandt zit na een positieve test bij een ‘close contact’ nu nog in quarantaine, zei hij woensdagavond bij Radio 1.

Pim geflankeerd door haar zoon Lester en haar vriend Wim beneden, voor het raam van hun huis in Maastricht. De positieve Otis zit boven op zijn oude slaapkamer. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Murw

De evenementenbranche is murw gebeukt door de grillen waaraan zij het afgelopen anderhalf jaar werden onderworpen, zegt Maarten Schulz, initiatiefnemer van Goodbye 2020. Het online festival werd vorig jaar met Oud en Nieuw door 650 duizend mensen ‘bezocht’. Op zo'n vijftig streams waren artiesten en comedians als de Jeugd van Tegenwoordig, Jeangu Macrooy en Jandino Asporaat te bewonderen.

Reeds in juli benaderde Schulz de ministeries van Algemene Zaken en Justitie en Veiligheid voor een herhaling van het succesvolle online festival. Maar: ‘Op de ministeries zeiden ze: we gaan ervan uit dat met Oud en Nieuw alles weer open is.’ Dat bleek toch anders te zijn.

Aan het geld kan het niet gelegen hebben, zegt Schulz. ‘We kregen 1 miljoen euro om artiesten te kunnen laten optreden. Om jongeren die het zwaar hebben een mooi uiteinde te bezorgen en ze zo binnen te houden om het aantal besmettingen te beperken.’ Door alle signalen die Schulz in zijn omgeving opvangt, weet hij zeker: ‘Dit jaar gaan bij huisfeestjes alle regels overboord.’

Ook de gemeentelijke vuurwerkshows kunnen vanwege de lockdown niet meer doorgaan. Wie toch hoopt vuurwerk aan de hemel te ontwaren, is afhankelijk van overtreders van het vuurwerkverbod die hun spul over de grens hebben gehaald. De Inspectie Leefomgeving en Transport onderschepte dit jaar bij grenscontroles flink meer vuurwerk dan normaal, bevestigt een woordvoerder. Dinsdag alleen al werd bij een controle aan de Belgische grens 425 kilo vuurwerk in beslag genomen.

Huisfeestjes

De politie kan weinig beginnen tegen het overtreden van de coronaregels en het vuurwerkverbod. ‘We kunnen niet tegen huisfeestjes optreden, want het is niet strafbaar’, zegt politiewoordvoerder Mireille Beentjes. Maximaal vier mensen thuis ontvangen is slechts een advies van het kabinet. ‘Bovendien ligt de prioriteit ligt bij de veiligheid van burgers en hulpverleners, daar hebben we het druk genoeg mee. Het vuurwerkverbod, eveneens moeilijk te handhaven omdat je mensen tijdens het afsteken op heterdaad moet betrappen, is er dan ook nog.’

Gezinnen en andere veertigplussers bij de Delftse oliebollenkraam lijken zich weliswaar neer te leggen bij een dertien-in-een-dozijn avondje op de bank, veel jongeren denken daar anders over. Bij gebrek aan enig vertier in het vooruitzicht worden in appgroepen en in de ontmoetingsapp Amigos druk plannen gemaakt voor allerhande huisfeestjes.

Zoals in de nabijgelegen studentenstad Leiden. Jan (21) – muts op, geruite jas – en Jochem (20), volle doos wijn in zijn handen, komen de Gall & Gall op de Hooigracht uitgelopen. Ze gaan vrijdagavond met de hele jaarclub eten, daarna zijn ook andere jaarclubs welkom. Er komt ‘misschien wel 45 man’, rekent Jochem uit. Vorig jaar deden ze dat ook zo. Niemand in hun omgeving houdt zich aan het bezoekadvies, zegt Jan.

Twee jonge vrouwen (22 en 21 jaar), die niet met hun naam in de krant willen, lopen met volle Albert Heijn-tassen richting een rode Vespa. Ze gaan rendang maken voor het studentenhuis met 25 huisgenoten. ‘Daarna’, geeft de 21-jarige toe, ‘gaan we ook nog wel even bij andere huizen langs’. Aan het begin van de coronacrisis deden ze voorzichtig om ouderen niet te besmetten. Maar bijna twee jaar verder lijken ze immuun voor de adviezen en waarschuwingen die op de persconferenties klinken: ‘We vinden het maar vaag en niet goed onderbouwd.’

Oliebollen in isolatie

Pim Tabak uit Maastricht gaat daarentegen nergens heen deze jaarwisseling. Haar studerende kinderen waren voor de Kerstdagen overgekomen. Na meerdere negatieve tests, testte zoon Otis maandag toch positief. Vanwege de strengere quarantaineregels van het RIVM die sinds vorige week van kracht zijn, moet iedereen in huis nu in quarantaine. ‘Wel komisch, we zaten met z’n vieren op een rijtje op de bank toen we het hoorden’, vertelt Tabak aan de telefoon.

Otis zit nog eens extra in isolatie, op zijn oude kamertje op de eerste etage. Als hij zich toch onder de rest mengt, moet de hele familie langer binnen blijven. ‘Ik vind het wel gezellig zo met z’n allen, maar mijn zonen hadden plannen om vrienden op te zoeken met Oud en Nieuw’, zegt Tabak.

Ook voor Eline (30 jaar) uit Amsterdam wordt Oud en Nieuw dit jaar geen spektakel. Ze had met drie vrienden een hotelkamer geboekt in Wijk aan Zee. ‘Oliebollen op het strand, champagne erbij, even terugkijken op een beladen jaar’, vertelt ze telefonisch. Toen kwam ineens het bericht dat haar collega, met wie ze in de auto had gezeten, positief was getest. Zelf is ze negatief. Heel even twijfelde ze niks tegen haar vrienden te zeggen. ‘Maar ja: sommigen werken in de zorg. Dat kon ik niet over mijn hart verkrijgen.’