‘Er is hier verbazing over de explosie van geweld in Nederland, maar de toon is ook een beetje sarcastisch’

De Britse premier Boris Johnson in het stadion van voetbalclub Barnet FC, dat nu ook dienstdoet als vaccinatiecentrum. Beeld Reuters

Ha Patrick, hoe verloopt de corona-lockdown aan de andere kant van de Noordzee?

‘Gaat aardig. Je mag hier alleen naar buiten als het nodig is: voor werk, de dokter of om te bewegen. Je hoeft geen papiertje in te vullen, er is ook geen avondklok. De meeste mensen houden zich er in principe wel aan, al worden de beperkingen vrij ruim genomen. Verschil met het vasteland: bijna niemand in Engeland gaat nog naar kantoor, mensen werken massaal thuis.

‘Over twee tot drie weken worden maatregelen misschien al versoepeld. Vooral de scholen hopen half februari weer open te gaan. Er zijn grote zorgen over de toenemende ongelijkheid in het onderwijs. De particuliere scholen voor kinderen van rijke ouders geven goed online onderwijs. Daar heb je gewoon Zoom-lessen, maar die zijn zeldzaam op de staatsscholen.

‘De versoepelingen hebben alles te maken met de voortvarendheid van de vaccinatiecampagne. Ongeveer tien procent van de bevolking heeft al een prik gekregen en de tachtigplussers zijn bijna allemaal al ingeënt. Alleen Israël en de Emiraten hebben een hogere vaccinatiegraad. Daar zijn de Britten erg trots op. De discussie hier gaat er nu vooral over dat docenten massaal ingeënt moeten worden, zodat scholen weer open kunnen.’

Het klinkt bijna perfect. Kunnen wij niet naar Engeland komen?

‘De kans is groot je het land niet meer inkomt. Later vandaag (dinsdagmiddag, red.) beslist de regering over vrij radicale plannen om iedereen die arriveert in het Verenigd Koninkrijk tien dagen in een hotel te stoppen. Ook Britten die terugkeren naar huis moeten dus eerst in een hotel in quarantaine. Premier Boris Johnson zelf vindt dat te ver gaan, maar hij wordt vandaag waarschijnlijk overgehaald door zijn ministers. Ze zijn bang dat Braziliaanse en andere virusvarianten naar de Britse eilanden komen.

‘Veel Britten zijn gecharmeerd van andere eilanden, zoals Nieuw-Zeeland en Australië, waar ze corona zo goed buiten de deur houden. Daar moet ook iedereen die het land binnenkomt eerst in in een hotel. Maar het is een draconisch maatregel en het zal de Britse luchtvaartindustrie en de toeristische sector waarschijnlijk vernietigen. Maandag gingen de aandelen van vliegmaatschappijen al onderuit. De Eurostar-trein verkeert ook al in grote financiële nood.

‘Het is de voortdurende strijd tussen Johnson – die de economie niet onderuit wil laten gaan – en zijn hele voorzichtige medische wetenschappers. Het zal sowieso imagoschade opleveren als Johnson de reisban doorzet. Zijn stokpaardje is juist dat de Britten na de Brexit niet in isolatie verder zullen leven, maar als een soort spin in het web connecties met de hele wereld aanknopen. ‘Global Britain’, is zijn slogan. Het is een heilig concept, maar dat kan dus voorlopig de prullenbak in als hij het land afgrendelt. De vraag is ook of het helpt. Nieuwe varianten zijn al verspreid op Britse bodem. Je houdt het niet meer tegen. Het is al te laat.’

Puilen de Britse ziekenhuizen nog steeds uit?

‘Dat valt dus mee. De piek is hier waarschijnlijk alweer voorbij. Tien dagen geleden nog kwamen er 60 duizend besmettingen per dag bij, nu ligt dat aantal op ongeveer eenderde. Dat is bemoedigend. Daarom spreekt Johnson ook van mogelijke versoepelingen voor mensen die hier al zijn. Het land binnenkomen wordt wel zo goed als onmogelijk.’

Ik hoorde dat er Brits leedvermaak zou zijn over die ‘nuchtere Hollanders’ die corona-lockdown toch niet aan blijken te kunnen, waardoor ze dit weekeinde zelfs zijn gaan rellen?

‘Ja, zowel de BBC, als The Guardian en de Londense Evening Standard hadden er stukken over. Er is verbazing over de nuchtere Nederlanders en de plotse explosie van geweld dit weekeinde. Maar de toon is ook een beetje sarcastisch. Het deed mij denken aan hoe er een half jaar geleden over Zweden werd geschreven. Zo van: Jullie denken wel slim te zijn in Zweden en Nederland met jullie halve coronamaatregelen, maar dat valt eigenlijk best wel mee met die slimheid.’

Komt het misschien ook omdat het Nederlandse kabinet een tijd lang sprak over een ‘intelligente lockdown’, waarmee het suggereerde dat andere landen niet zo intelligent waren?

‘Precies ja, dat kwam nogal arrogant over. Zeker bij de Britten, die sinds het begin van de pandemie juist zelf vinden dat ze in veel dingen de beste van de wereld zijn. Ze hadden bijvoorbeeld de beste track and trace-app ontwikkeld, of de beste tests. Dat bleek achteraf overigens nogal tegen te vallen.’

Dat herkennen de Britten dus, dat gevoel dat ze de beste zijn?

‘Haha, ja, maar het viel de laatste tijd wel erg op. Van oudsher koesteren Britten dat superieure gevoel wel, maar ze zeggen het normaliter niet zo gauw hardop. De regering-Johnson doet dat dus wel. Het past misschien ook wel een beetje bij een populistische regering.

‘Nu hebben ze overigens inderdaad iets waar ze heel goed in blijken te zijn: vaccineren. De Britten hebben goed ingekocht. Ze stonden dit najaar al op stoep bij Pfizer. De dame die was ingehuurd door de regering was een voormalig durfkapitalist. Die heeft succes geboekt bij de inkoop. Daarna hebben de Britten de vaccins snel medisch goedgekeurd. Dat werd vergemakkelijkt, omdat ze niet meer lid meer waren van de Europese Unie. Godzijdank hoefden ze ook niet mee te doen met de Europese aanbesteding voor het inkopen en distribueren van de medicijnen.

‘De Britten zijn dus sneller begonnen met vaccineren. Er is ook veel enthousiasme om mee te helpen. Niet alleen congreshallen en rugbystadions zijn omgebouwd tot geschikte priklocaties, zelfs kathedralen zijn opengesteld. Engelsen zijn denk ik goed in improviseren in crisissituaties. Nederlanders zijn misschien meer gericht op planningen op lange termijn.’

Tot slot, in Nederland is er angst om scholen te openen omdat de Britse variant mogelijk gevaarlijk is voor kinderen. Hoe denken Britse ouders daarover?

‘Er is geconcludeerd daar geen hard bewijs voor is. Dat argument speelt dus ook geen rol meer in het wel of niet openen van de scholen hier. De vakbonden zijn vooral bezorgd over de leraren die eerst ingeënt zouden moeten worden. Ik heb wel hoop. Mijn zoon zit al thuis sinds de Kerst.

‘Toch moet ik niet klagen, want door het thuisonderwijs leer ik veel. Over geometrie, chemische vergelijkingen en zojuist heb ik de hele Gouden Eeuw van de islam doorgeploegd. Dat was rond de zevende eeuw, wist je dat? Daarover heb ik in Nederland nooit wat op school geleerd.’