‘Er is een brute, laffe misdaad gepleegd’: zo verliep de aanslag op Peter R. de Vries

Iets na half 8 ’s avonds klinken dinsdag in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam vijf schoten. Al snel blijkt: een aanslag. Het doelwit blijkt de bekende misdaadverslaggever Peter R. de Vries. ‘Dit is onwijs slecht nieuws voor ons land.’

Peter R. de Vries loopt dinsdagavond met vastberaden pas door de Lange Leidsedwarsstraat, kijkend op zijn telefoon. Het is bijna een minuut voor half 8. Hij komt uit de studio van RTL Boulevard, waar hij als deskundige heeft opgetreden.

Ruim een minuut later klinken vijf schoten, iets na half 8. De Vries ligt op straat, in zijn onberispelijke beige pak. Volgens omstanders lijkt hij nog in ­leven. Iemand vraagt hem waar hij is geraakt. Een andere vrouw knielt naast hem neer en legt haar hand liefdevol op de zijne.

Het zijn vreselijke beelden van de neergeschoten Peter R. de Vries die de hele dinsdagavond op Twitter circuleren. Op televisie roept de woordvoerder van de politie Amsterdam op om de beelden van de misdaadverslag­gever niet meer te delen. De politiewoordvoerster vraagt het publiek live om te helpen. ‘Wij zoeken met man en macht naar verdachten en we kunnen daarbij de hulp van de kijker goed gebruiken’, zegt ze. Ze vraagt iedereen om beelden te sturen.

Snel na de schietpartij arriveren ­politie en ambulance. De Vries wordt op straat gereanimeerd en daarna in de ambulance naar het VUMC-ziekenhuis in Amsterdam-Zuid gebracht. De politie spreekt ondertussen met ooggetuigen en andere mensen die denken iets belangrijks te hebben gezien. Sommige mensen zijn zo geschokt, dat ze nauwelijks hun verhaal kunnen doen.

Het nieuws gonst al snel door het land. Misdaadjournalisten, die De Vries bijna allemaal persoonlijk kennen, proberen hun emoties opzij te zetten en hun werk te doen zoals ‘normaal’. Collega’s van RTL vermannen zich en doen de hele avond live verslag.

Politiehelikopters vliegen boven het centrum van Amsterdam. Steeds meer straten worden afgezet. Bewoners rond de plek van de aanslag mogen hun huizen niet meer in of uit. Bij de afzetlinten verzamelen zich steeds meer mensen.

Een man in zijn sportkleding stapt van z’n fiets. Hij tuurt een paar minuten in de verte. ‘Het is hier Napels aan de Amstel’, zegt hij, voor hij zijn weg vervolgt. ‘Peter komt op voor het volk’, zegt een 44-jarige vrouw even verderop. Ze kwam hier meteen naartoe toen ze over de aanslag hoorde. ‘Ik volg hem al dertig jaar. Een toffe man, gewoon heel eerlijk. Dit voelde je wel aankomen. Ik vind dit heel eng, eerlijk gezegd.’

Een voormalig advocaat, die zijn naam niet in de krant wil hebben, begint over John van den Heuvel, die andere beroemde misdaadjournalist die regelmatig bij RTL Boulevard verschijnt. ‘Hij heeft altijd beveiliging’, zegt de man. ‘Hij loopt hier na een uitzending nooit alleen. Peter deed dat wel, hij heeft lef. Zo zie je maar dat het een ondankbaar beroep is.’

Op tv bevestigt een buurtbewoner die vlakbij de tv-studio woont die ­lezing. ‘We hebben hem vaak gegroet’, zegt de man. ‘Het is gewoon een heel spontane man. Loopt altijd alleen. Elke middag als meneer Van den Heuvel kwam, was er bewaking en heel veel politie. Maar bij Peter deden ze dat niet. Als je hem roept, draait ie ook gewoon om. Was gewoon echt een Amsterdammer. Gewoon vrij. Voor niemand bang. Iedereen zegt: het zat eraan te komen. Maar ik zag het niet aankomen.’

Op tv is dinsdagavond de sfeer rustig, overgeconcentreerd. Het lijkt of ­iedereen zijn adem inhoudt. Want ­iedereen vraagt zich af: leeft hij nog? Talkshowhost Humberto Tan moet zijn gasten meermaals corrigeren, omdat ze al in de verleden tijd over De Vries spreken.

Rond tien uur in de avond komt demissionair minister Ferd Grapperhaus in dienstauto met zwaailicht aan bij het ministerie van Justitie voor spoedoverleg. Even daarvoor heeft Wopke Hoekstra (demissionair minister van Financiën) tijdens het debat over de Voorjaarsnota kort iets gezegd over het neerschieten van De Vries. Hij noemt het ‘onvoorstelbaar en verschrikkelijk nieuws’. Nilüfer Gündogan van Volt ­reageert geschokt: ‘Eerst een advocaat neergeschoten, nu een journalist. Dit is onwijs slecht nieuws voor ons land’.

Bij het huis van advocaat Peter Schouten in Breda verzamelt zich in de loop van de avond zwaarbewapende politie. Schouten is de advocaat van Nabil B., kroongetuige in het Marengo­proces rond Ridouan Taghi. Hij werkte in die zaak samen met De Vries. Straten rond zijn huis worden afgezet.

Misdaadjournalisten en advocaten willen niet meteen reageren. Sommigen zijn bang, anderen willen eerst meer informatie over de toestand van De Vries.

Zijn vriend en programmamaker Kees van der Spek reageert verslagen aan de telefoon. Hij is in het buitenland. ‘Ik heb zeventien jaar met hem gewerkt’, zegt hij. ‘We zitten hier voor ons uit te staren met de crew. Ik sprak hem vorige week nog voor een podcast. Ik vroeg: Peter, wanneer ben je voor het laatst bang geweest? Hij zei: toen ik naar huis kwam met mijn rapport voor school. Dat is Peter R. de Vries.’

Iets na 11 uur is op het Amsterdamse politiebureau een persconferentie met burgemeester Femke Halsema en politiecommissaris Frank Paauw. Twee verdachten blijken aangehouden op de A4 bij Leidschendam, een verdachte elders in Amsterdam. Veel meer wil de politie nog niet kwijt.

‘Op dit moment weten we alleen dat hij zwaargewond is en dat hij vecht voor zijn leven’, zegt Halsema. ‘Peter R. de Vries is voor ons allemaal een nationale held. Een zeldzaam moedige journalist. Onvermoeibaar op zoek naar gerechtigheid. Volstrekt onafhankelijk en vrij van geest. Hij komt op voor mensen in nood, voor de ouders van een vermoord kind of mensen die ten onrechte zijn veroordeeld. Hij is nog lang niet klaar. Vandaag blijkt de gerechtigheid ook in ons land ver te zoeken. Er is een brute, laffe misdaad gepleegd.’

Indrukwekkend zijn de beelden uit 2016 waarop De Vries te zien is, terwijl hij op een congres spreekt.’ Op het graf van mijn vader staat een tekst’, zegt De Vries. ‘Liever staande sterven dan op je knieën leven.’