Ik lees Either/or van Elif Batuman (het is het vervolg op The idiot). In dit nieuwe boek vertelt iemand aan de hoofdpersoon dat hij een bepaald boek goed vindt, maar alleen ‘op zinsniveau’. De hoofdpersoon vraagt zich af of ze zou moeten begrijpen wat hiermee wordt bedoeld, of dat zo’n uitspraak alleen maar wordt gedaan om interessant over te komen.

Nu zit dat hele boek van Batuman vol met erg leuke zinnen, terwijl het verhaal, de grotere lijn, mij totaal onduidelijk is. Dat wil zeggen, er gebeuren dingen, maar er hadden net zo goed andere dingen kunnen gebeuren.

En daarom moet ik nu de hele tijd denken: is dit boek goed ‘op zinsniveau’? En omdat Elif Batuman volgens mij heel goed nadenkt over alles: zou het kunnen dat het boek expres alleen op zinsniveau goed is? Ik lees vol goede moed door, hopende dat de grote lijn blijft ontbreken.