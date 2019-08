Epstein-slachtoffer roept prins Andrew op om deelname aan gedwongen seks toe te geven

Virginia Giuffre dinsdag met haar advocaat bij het gerechtsgebouw in New York. Beeld REUTERS

‘Hij weet wat hij heeft gedaan en hij kan hierover getuigen’, aldus Giuffre over prins Andrew op een persconferentie na afloop van de zitting dinsdag in New York. Het OM vroeg de rechter om de vervolging van Epstein te beëindigen vanwege de zelfmoord van de miljonair.

Giuffre beweert op 17-jarige leeftijd te zijn gedwongen om seks te hebben met de Britse prins. Dit zou zeker drie keer zijn gebeurd. ‘Hij weet heel goed wat hij heeft gedaan en ik hoop dat hij hierover schoon schip maakt’, aldus de vrouw. De 35-jarige Giuffre beschuldigt de prins al jaren van betrokkenheid bij de seksueel misbruikpraktijken van Epstein. De zakenman werd onder andere beschuldigd van sekshandel en het hebben van betaalde seks met minderjarigen, sommigen slechts 14 jaar oud.

Prins Andrew zag zich deze maand gedwongen opnieuw te reageren op de beschuldigingen tegen hem. In een verklaring zaterdag zei hij ‘nooit getuige te zijn geweest’ van de sekspraktijken van Epstein. De prins erkende dat het fout van hem was geweest dat hij nog jarenlang contact had met Epstein nadat de miljonair in 2008 in Florida was veroordeeld. Andrew zei dat hij de zakenman sinds 1999 kende en een tot twee keer per jaar zag. Ook verbleef hij in Epsteins kapitale huizen.

‘Geschokt’

Een paar dagen voor Andrews verklaring liet Buckingham Palace ook al weten dat de prins ‘geschokt’ was door Epsteins seksueel misbruik van minderjarigen. Die verklaring volgde op de publicatie van beelden van prins Andrew in het huis van Epstein in de Britse krant Daily Mail. Te zien is hoe de prins, half verscholen achter de voordeur, in 2010 schichtig afscheid neemt van een jonge vrouw.

Advocaat Gloria Allred, midden, verlaat het gerechtsgebouw in New York met twee vrouwen die Jeffrey Epstein hebben beschuldigd van seksueel misbruik op jonge leeftijd. Beeld AFP

De beelden werden genomen een uur nadat Epstein het pand had verlaten, ook in het bijzijn van een jonge vrouw. Virginia Giuffre beweert dat ze een keer gedwongen seks had met Andrew in datzelfde pand. Het huis in Manhattan stond bij de vele slachtoffers van Epstein te boek als ‘House of Horrors’. ‘Zijne Koninklijke Hoogheid keurt de exploitatie van mensen af en de suggestie dat hij deelneemt aan zulke gedragingen, of deze aanmoedigt, is afschuwelijk’, aldus Buckingham Palace in de persverklaring.

De nieuwste oproep van Giuffre laat opnieuw zien dat Andrew, de tweede zoon van koningin Elizabeth, ook na de dood van Epstein niet verlost is van de beschuldigingen aan zijn adres. De Amerikaanse advocaat Brad Edwards, die diverse slachtoffers van Epstein vertegenwoordigt, deed dinsdag ook een beroep op de prins om openheid van zaken te geven. ‘Wij hebben heel wat vragen voor hem’, aldus Edwards.

Hoewel de rechtszaak tegen Epstein wordt beëindigd, gaf de rechter dinsdag slachtoffers van de miljonair uitgebreid de gelegenheid om hun verhaal te vertellen. Beeld REUTERS