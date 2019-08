Epstein hield tot vlak voor zijn zelfdoding de regie stevig in handen, onder andere met een nieuw testament voor zijn fortuin

Jeffrey Epstein Beeld AP

De steenrijke zakenman, in het beruchte MCC teruggebracht tot gedetineerde 761318-054, zag er volgens mensen die The New York Times sprak als een sloeber uit in de laatste dagen van zijn bestaan. Hij waste en schoor zich nauwelijks meer en sliep op de vloer van zijn cel in plaats van op de brits. Maar op andere momenten hield de 66-jarige multimiljonair de regie stevig in handen.

Om te ontsnappen aan zijn klamme cel liet hij een permanente stroom duur betaalde advocaten hem in de gevangenis bezoeken, zodat hij volgens de krant soms wel twaalf uur per dag aanspraak kon maken op een apart bezoekerszaaltje waar hij met hen kon overleggen. Vaak zat Epstein er zwijgend bij of plunderden hij en zijn bezoekers uit verveling de twee snoep- en frisdrankautomaten in het zaaltje.

Een van de advocaten die Epstein had laten komen om zijn juridische team te versterken, vertelde The New York Times dat hij een opgewekte indruk maakte. Toch was het duidelijk dat Epstein de hoop had opgegeven dat hij er dit keer net zo genadig vanaf zou komen als in 2008, toen hij in Florida via een schikking met justitie een jarenlange gevangenisstraf wegens kindermisbruik ontliep. Het bleef bij dertien maanden, die hij grotendeels op kantoor mocht uitzitten.

Zorgvuldige voorbereiding

Om zich zijn medegevangenen van het lijf te houden, stortte Epstein bij enkele gedetineerden geld op hun gevangenisrekening. Dat konden ze in het winkeltje van de gevangenis besteden. Dat is in Amerikaanse detentiecentra een gebruikelijke methode om gevaarlijke medegevangenen te vriend te houden. Maar uiteindelijk koos Epstein er vermoedelijk toch voor zichzelf van het leven beroven door zich op te hangen met een beddenlaken, omdat hij de gedachte niet kon verdragen wat er met hem zou gebeuren als hij voor de rest van zijn leven naar de gevangenis zou worden gestuurd.

Ook die laatste daad bereidde hij zorgvuldig voor. Na wat een eerste zelfmoordpoging lijkt te zijn geweest, werd Epstein onder zelfmoordbewaking geplaatst in een speciale cel waar hij alleen een lang dik hemd droeg en geen beddengoed had of andere spullen waarmee hij zichzelf om het leven zou kunnen brengen. Maar hij bespeelde het personeel en de gevangenispsychologen zo dat hij zes dagen later weer naar een cel in de gewone afdeling mocht.

Daar zou het personeel hem elk half uur komen controleren, maar in zijn laatste nacht namen de twee bewakers die dienst hadden pas na uren een kijkje in zijn cel. Het bleek niet meer mogelijk hem te reanimeren. Volgens The New York Times waren de twee in slaap gevallen, nadat ze dagenlang overuren hadden gedraaid wegens het gebrek aan personeel.

Nieuw testament

Twee dagen voordat hij zelfmoord pleegde, had Epstein nog een nieuw testament laten opstellen. Het is niet duidelijk aan wie hij zijn bezittingen heeft nagelaten, maar in ieder geval gaat het om een enorm fortuin. Uit de papieren blijkt dat de totale waarde van zijn nalatenschap op 520 miljoen euro wordt geschat, waaronder voor 50 miljoen euro aan contanten. Gespeculeerd wordt dat hij dat cash geld in huis had voor het geval hij de benen moest nemen voor de Amerikaanse justitie. Kennelijk rekende hij erop dat die dag ooit zou komen: in zijn huis op Manhattan waar hij zijn minderjarige slachtoffers misbruikte, had Epstein een muurschildering laten aanbrengen waarop hij te zien was in de gevangenis, omringd door prikkeldraad en bewakers.

Epstein blijkt zijn nalatenschap te hebben ondergebracht in een trustfonds op de Maagdeneilanden, waarvan de begunstigden onbekend zijn. Door zo’n constructie wordt het moeilijker beslag te leggen op zijn bezittingen, waaronder honderden miljoenen in aandelen, huizen in New York en Parijs en een ranch in New Mexico waar hij met wetenschappers filosofeerde over een plan de wereld te zegenen met zijn dna. Verscheidene slachtoffers hebben al claims van tientallen miljoenen ingediend bij de nog onbekende beheerders van Epsteins nalatenschap.

Liza Bloom, een advocate van een van de slachtoffers, pleitte ervoor zijn hele nalatenschap aan zijn slachtoffers te geven. Dat is volgens haar na de zelfmoord van Epstein de ‘enige manier waarop zij nog gerechtigheid kunnen krijgen’. Maar kenners voorspellen dat het gevecht om Epsteins fortuin zal uitlopen op een veldslag waarvan vooral de advocaten rijk zullen worden.