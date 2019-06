Epidemie van Afrikaanse varkenspest in Oost- en Zuidoost-Azië baart steeds meer zorgen

De uit tropisch Afrika afkomstige dierziekte dook vorig jaar augustus op in het noordoosten van China. Zij heeft zich sindsdien razendsnel verspreid over vrijwel heel China, alsmede naar de buurlanden Hongkong, Vietnam, Mongolië en Noord-Korea en naar Cambodja en Zuid-Afrika. Wereldvoedselorganisatie FAO vreest dat de ziekte op korte termijn ook zal overslaan naar Thailand, Laos, Myanmar en de Filipijnen.

Zuid-Korea betoonde zich woensdag met name bezorgd over Noord-Korea, dat onlangs meldde dat de ziekte was vastgesteld op een staatsboerderij nabij de Chinese grens. Rondzwervende wilde zwijnen kunnen de ziekte naar Zuid-Korea brengen, maar Pyongyang reageert niet op oproepen van Seoul om samen te werken teneinde verdere verspreiding te stoppen. Gevreesd wordt dat de epidemie heel Azië in zijn greep krijgt.

Afrikaanse varkenspest is een zeer besmettelijk virus dat dodelijk is voor varkens maar ongevaarlijk voor de mens. Er bestaat tot nu toe geen effectief vaccin. Farmaceutische bedrijven werken wel aan virusremmers zoals die al bestaan voor klassieke varkenspest. Preventie (via grenscontroles, transportbeperkingen, isolatie van verdachte bedrijven en ontsmetting van veewagens) en het ruimen van varkens zijn de enige remedies.

In China, met 430 miljoen varkens de grootste varkensvleesproducent en -consument ter wereld, heeft de ziekte zich echter ondanks het ruimen van tot dusver 1,2 miljoen varkens over vrijwel het hele land kunnen verspreiden. In Vietnam gebeurde sinds januari hetzelfde, al werden daar twee miljoen varkens geruimd. De FAO adviseerde Hanoi daarom om de noodtoestand uit te roepen. Leger en politie zijn al ingezet.

De economische gevolgen van de epidemie zijn enorm. Volgens een rapport uit april van de Nederlandse Rabobank zullen alleen al in China 200 miljoen varkens moeten worden geruimd, wat kan leiden tot een productiedaling van de Chinese varkenssector van 35 procent. Dat zal de invoer uit landen als Spanje en Duitsland opstuwen. De prijzen van varkensvlees zijn nu al met bijna 40 procent gestegen.

Grootste uitbraak

Veterinair epidemioloog Dirk Pfeiffer uit Hongkong spreekt in The Guardian van de grootste uitbraak van een dierziekte ooit. ‘Mond- en klauwzeer en BSE (de gekkekoeienziekte, red.) verbleken qua mogelijke gevolgen vergeleken met deze varkenspest. En we hebben niets om de verspreiding tegen te gaan.’

Willie Loeffen, expert Afrikaanse varkenspest aan Wageningen Universiteit, noemt het zeer zorgelijk dat het van oorsprong Afrikaanse virus na lange tijd eindelijk de sprong naar Oost- en Zuidoost-Azië heeft gemaakt. ‘Niet alleen leeft daar driekwart van alle varkens ter wereld. Het is ook bij uitstek de plek waar het virus optimaal kan gedijen, met kleine boerenbedrijven die nog keukenafval gebruiken als voer en die veel met de dieren slepen. Het virus kan zich er makkelijk verspreiden en is daarna niet meer weg te krijgen.’

De epidemie heeft er ook een grote sociale impact, zegt Loeffen. ‘Veel boeren in Zuidoost-Azië zijn arm, het verlies van hun varkens raakt hen veel meer dan zou gelden voor de grote varkensbedrijven hier. Varkensvlees is voor veel mensen in Azië ook een goedkope bron van eiwitten, een eerste levensbehoefte.’ Dat maakt het voor autoriteiten lastig. Grenscontroles en andere restricties leiden direct tot smokkel en illegale handel.

Afrikaanse varkenspest kan ook in Nederland toeslaan. De ziekte duikt sinds de jaren vijftig geregeld in Europa op (in Nederland werd het in 1986 op twee bedrijven aangetroffen), was tot 1995 endemisch op het Iberisch Schiereiland en is dat nog op Sardinië. Sinds 2007 kreeg het virus via de Kaukasus en Rusland in 2014 voet aan de grond in Oost-Europa. September vorig jaar werd het gevonden bij wilde zwijnen in de Belgische Ardennen.

Nederland

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is alert op een eventuele uitbraak. Zo worden varkenstransporten uit (Oost-Europese) risicolanden tweemaal gedesinfecteerd. Mocht het virus opduiken, dan treedt er direct een draaiboek in werking. Bij de laatste (klassieke) varkenspestepidemie in Nederland in 1997-98 werden twaalf miljoen varkens preventief geruimd, een miljardenschade voor de sector.

De gevolgen van de Aziatische epidemie lijken voor Nederland nu vooralsnog gering. ‘Het risico dat de Afrikaanse varkenspest hier opduikt is aanwezig, maar beperkt’, aldus Loeffen. De epidemie zal echter zeker gevolgen hebben voor de wereldmarkt, en daar moet de Nederlandse varkenssector zich op instellen. ‘Consumenten krijgen mogelijk te maken met prijsstijgingen voor hun stukje varkensvlees.’