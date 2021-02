Enthousiasme in Kamer over voorstel om afstand te kunnen doen van Marokkaanse nationaliteit

D66-Kamerlid Salima Belhaj sprak zich donderdag uit voor de initiatiefnota van haar partijgenoot Jan Paternotte. Beeld anp

Er klonken donderdag in de Tweede Kamer enthousiaste reacties op het voorstel van Jan Paternotte. Hij vindt dat de 400 duizend Marokkaanse Nederlanders in Nederland moeten kunnen laten registreren dat zij afstand doen van hun Marokkaanse nationaliteit. ‘Dit is niet een nota tegen Marokko, maar voor de keuzevrijheid van Nederlandse Marokkanen.’

Maar toch durft Laila Ezzeroili, een van de schrijvers van manifest Keuzevrijheid in Nationaliteit waarop het voorstel van Paternotte is gebaseerd, nog niet te hopen op de door haar gewenste afloop. Namelijk dat de Kamer dinsdag in meerderheid vóór het voorstel stemt. Wat volgens haar tegenwerkt is dat de politiek Marokko niet voor het hoofd wil stoten.

Lange arm van Rabat

Het debat begon met een persoonlijke toespraak van D66-Kamerlid Salima Belhaj. Zij zei niet alleen als D66‘er te spreken, maar ook als iemand die twee nationaliteiten heeft waarvan ‘ik de tweede nationaliteit als ongewenst beschouw.’

‘Het is meer dan vijftig jaar geleden dat de eerste Marokkaanse gastarbeiders zich vestigden in Nederland, maar de lange arm van Rabat bestaat nog steeds. En daar hebben Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond nog steeds last van. Op het vlak van vrouwenrechten, nationaliteit, naamkeuze, religieuze oriëntatie en seksuele voorkeur lopen zij nog steeds vast. Ook ik ben hier ook meermaals tegenaan gelopen.’

VVD-kamerlid Bente Becker was minder positief over het voorstel. Zij vreest dat als de Kamer dit register bovenaan de prioriteitenlijst in onderhandelingen met Marokko zet, het proces van het ophalen van asielzoekers vertraagd zal worden. Paternotte: ‘Het gaat hier om Nederlanders, natuurlijk staan zij bovenaan.’

Rechtszaak

Daarnaast uitte Becker twijfels over wat er gebeurt in geval van een rechtszaak: ‘Als iemand met een dubbele nationaliteit een zwaar crimineel delict pleegt tegen de staat, bijvoorbeeld onder terroristisch motief, kunnen wij de Nederlandse nationaliteit afnemen. Zou een rechter dan niet kunnen oordelen, als die nationaliteit vervolgens in het ongewenst register staat, die door de overheid zelf formeel is vastgelegd, dat dat de positie van de Nederlandse staat verzwakt?’

D66-Kamerlid Belhaj reageerde daar direct op. ‘Als je bent geboren als Nederlander, je pleegt een misdaad als Nederlander, dan straffen we je als Nederlander. Dan moet het niet zo zijn dat men ziet dat hij nog een Marokkaans paspoort heeft, en hij maar naar Marokko wordt gestuurd.’