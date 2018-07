Enschedese agent op eigen verzoek vervolgd

Het oordeel van het gerechtshof is de laatste ontwikkeling in een langslepende zaak. De inspecteur arresteerde in mei 2016 collega-agent Anis Raiss op een politiebureau in Enschede. De collega, normaliter werkzaam in Amsterdam, was daar in burger. De dienstdoende agenten geloofden niet dat de man agent was – hij kon zich desgevraagd niet identificeren omdat hij geen ID bij zich droeg. Daarop ontstond een woordenwisseling en de man werd opgepakt.

Etnisch profileren

Volgens de Amsterdamse agent met Marokkaanse achtergrond was daarbij sprake van etnisch profileren. ‘Als ik als blonde jongen dat bureau was binnengelopen, dan was dit allemaal niet gebeurd’, zei hij destijds tegen de NRC. Hij deed aangifte van belediging, bedreiging, mishandeling, vrijheidsberoving en ambtsmisbruik.

Het OM oordeelde dat er sprake was van strafbare feiten, maar omdat het een interne politiezaak betrof, moest de politie intern maatregelen nemen.

Dat gebeurde aanvankelijk ook: de Enschedese inspecteur kreeg een berisping. Hij had zich schuldig gemaakt aan plichtsverzuim, zo oordeelde de politiechef van Oost-Nederland op basis van intern onderzoek. De vraag om identificatiebewijs en daaropvolgende aanhouding waren niet noodzakelijk geweest.

Artikel 12-procedure

De inspecteur tekende bezwaar aan tegen de berisping. De straf viel hem zwaar, zo liet hij destijds middels zijn advocaat weten. Hij kreeg gelijk. Een onafhankelijke bezwaaradviescommissie oordeelde dat van plichtsverzuim toch geen sprake was geweest, waarop korpschef Erik Akerboom de berisping introk.

Aan de door het OM gestelde eis – interne afhandeling van de maatregel – werd daardoor niet langer voldaan. Toch koos het OM aanvankelijk niet voor het vervolgen van de inspecteur. Daar was hij zelf voor nodig: de Enschedese politieman begon een artikel 12-procedure. Daarmee kan de rechter het OM dwingen om alsnog een zaak te starten tegen een verdachte, in dit geval dus de aanvrager zelf.

De inspecteur kreeg gelijk: het gerechtshof heeft het OM gedwongen een zaak te starten. Het OM pakt de zaak na de zomer op.