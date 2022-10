Enschede stopt met vragen naar interieurfoto’s na bezwaren over privacy

Het Wilminkplein in Enschede. Beeld ANP

Burgers maken steeds vaker bezwaar tegen de hoogte van hun WOZ-waarde. Om het aantal bezwaren te verminderen, loopt in 80 gemeenten een proef waarbij burgers gevraagd wordt om foto’s op te sturen van hun keuken, toilet en badkamer. In Enschede leidde dat tot commotie, omdat het verzoek van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) de indruk wekte dat er sprake was van een verplichting. Burgers zagen dat als een inbreuk op hun privacy.

Nagenoeg de voltallige gemeenteraad droeg wethouder Marc Teutelink van Financiën op om onmiddellijk met deze praktijk te stoppen. Het GBT, waar Teutelink in het algemeen en dagelijks bestuur zit, geeft daar nu gehoor aan. ‘Onze gezamenlijke bedoeling om met deze pilot een accuratere vaststelling van de WOZ-waarde te bereiken, bezwaren te voorkomen en proceskosten te verminderen, heeft helaas onvoldoende steun gekregen in uw gemeente’, schrijft het belastingkantoor aan de wethouder.

Tweede brief

De ruim drieduizend Enschedeërs die eerder een brief kregen met het verzoek om foto’s, krijgen in de komende dagen een tweede brief van het GBT met de mededeling dat de proef is gestopt. Daarin staat ook wat burgers kunnen doen als ze al foto’s hebben ingestuurd, maar niet willen dat het GBT die gebruikt.

In de 79 andere gemeenten die aan de proef deelnemen of van plan zijn dat te doen, gaat die voorlopig gewoon door. Buiten Enschede is er niet of nauwelijks ophef ontstaan, vermoedelijk omdat daar wel duidelijk was dat het opsturen van foto’s vrijwillig is. In gemeenten in Oost-Brabant loopt de proef al twee jaar zonder problemen.