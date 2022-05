Enschede houdt XL-coronaterrassen aan: ‘Zoveel ruimte, dat krijg je niet in Groningen’

Terrasgangers op de Oude Markt. ‘Enschede is door de coronaperiode veel meer uitnodigend geworden.’ Beeld Marcel van den Bergh

Al 177 fietsen staan er tegen de Grote Kerk van Enschede geparkeerd. Het is vrijdagmiddag half 2, de zon schijnt fel en de terrassen op de Grote Markt zitten al aardig vol. Ook voor het krijtbord van café Paddy’s, waar de eigenaar ‘Hier GEEN fietsen AUB’ op heeft geschreven, staan vier fietsen geparkeerd. En een scootmobiel.

Wim Romijn en Damon van der Horst uit Dedemsvaart zijn met de auto gekomen en bestellen bij Humprey’s net hun tweede Radler. ‘We zitten hier wel steeds vaker, ja’, lacht Van der Horst, die vandaag een dag vrij is van zijn baan als autopoetser. ‘In Zwolle, waar ik studeer, is het veel drukker en is nooit plek op de terrassen’, zegt Romijn. ‘Hier is meer ruimte, terwijl er nog genoeg gebeurt. Er komt van alles anlopen.’

‘Terrasstad’

Dan zijn de zogenoemde XL-terrassen nog niet eens uitgestald. In coronatijd mochten kroegen het terras breder opzetten, verder het plein op. Het was stiller op straat, er was ruimte zat en bovendien moest er anderhalve meter afstand van andere huishoudens worden gehouden. De grotere terrassen bevielen zo goed, dat de gemeente de XL-terrassen ook deze zomer wil toestaan. Horecaondernemers hopen dat de tijdelijke gemeentelijke verordening voor dit jaar zo snel mogelijk geregeld is. Dit najaar stemt de gemeenteraad daarbij over een wijziging van het bestemmingsplan, die de terrassen in de zomer een permanente plek in de stad geven.

‘Enschede is door de coronaperiode veel meer uitnodigend geworden’, zegt Enschedeër Ronald Boxem. ‘Ja, je kunt wel zeggen dat het nu meer een terrasstad is. Vroeger zat je weleens een keertje op een terras. Nu is de Oude Markt de achtertuin van de stad.’ Karlijn van der Walle woont al veertig jaar in Groningen, maar is vandaag op ziekenbezoek in haar geboortestad. ‘Zulke grote terrassen met zoveel ruimte, dat krijg je niet in Groningen, hoor’, zegt ze vanachter haar Rivella-frisdrankje op het terras van Aspen Valley.

Vrijheid

Nederlanders waren ook voor de coronacrisis al erg in hun sas op het terras met een K&A’tje (Koffie & Appeltaart) of een door bier omringende schaal bitterballen. Maar corona lijkt de liefde voor het terras te hebben versterkt. Bij elke eerste zonnestraal die de afgelopen twee jaar op de pleinen verscheen, kwam de roep in de samenleving en Tweede Kamer om de terrassen te openen. ‘Het terras is bij uitstek de metafoor van vrijheid’, zei stadsgeograaf Irina van Aalst vorig jaar voorjaar in de Volkskrant.

Om de anderhalve meter te bewaren, mensen buiten te houden in plaats van binnen en uit coulance met noodlijdende kroegbazen stonden gemeenten door heel Nederland toe dat uitbaters hun terrassen groter konden maken. Tientallen binnensteden verwerden tot één groot terras. Volgens cijfers van horecamarktonderzoeker Datalinq was het aantal terrassen in Nederland op het hoogtepunt 3 procent hoger dan voor de pandemie.

Uit een rondgang van de NOS blijkt dat ook in Rotterdam en Den Haag gemeenten wat vrijgeviger zijn: terrassen mogen daar dit jaar 25 procent groter zijn dan voorheen. Maar in veel andere steden, zoals Groningen, Maastricht en Utrecht, eisen de gemeente de publieke ruimte terug. Daar is het oude normaal weer teruggebracht.

Leefbaarheid

In Amsterdam nam de terrasruimte op het hoogtepunt vorig jaar zelfs met 5 procent toe. In het Wallengebied en de Nieuwmarktbuurt, ware toeristenmagneten, besloot de gemeente de verruimde terrassenvergunning vrij abrupt weer op te zeggen. De mensenmassa’s zijn weer terug, elke centimeter stoep is broodnodig om de binnenstad enigszins begaanbaar te houden. Horecaondernemers reageerden overvallen en verbolgen over het besluit, en stelden voor alleen op drukke dagen in te schikken. Daar gaat de gemeente niet mee akkoord, vanaf deze vrijdag moet een deel van de stoelen en tafels weer de berging in.

Waar de hoofdstad de terrassen beperkt om de leefbaarheid te bevorderen, neemt de leefbaarheid in Enschede juist toe door terrassen. Het Willem Wilminkplein, een groen tussenpleintje bij concertzaal Metropool, was berucht vanwege de overlast van hangjongeren en drugsdealers. In coronatijd kwamen daar op zonnige dagen opengeknipte containers met een biertap en een tijdelijk terras van pallethout te staan. De toeziende terrasgangers jaagden de overlastgevers weg. ‘Sindsdien is er veel minder overlast, een win-winsituatie’, zegt Ronald Boxem, die direct achter het plein woont. ‘Al komen die jongens met hun zakjes drugs de laatste weken wel weer een beetje terug. Laat ze dat terras maar snel weer opbouwen.’