Enquêtecommissie komt met eindrapport, maar in Groningen is het gasdossier nog niet gesloten: ‘Ik ga er wel heen, maar ik verwacht er niet veel van’

Hannah Venhuizen, haar man Han en dochters Mare en Vera in de tuin van hun woning in Ten Post. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Zes jaar wachten op een nieuw huis

Het was de vrijdagmiddag voor de kerstvakantie. Het werk van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen zat er al maanden op. Die keek in tientallen openbare verhoren vooral achterom: hoe kon een bodemschat veranderen in zo’n hoofdpijndossier? Vrijdag presenteert de commissie in Zeerijp haar bevindingen.

Voor Hannah Venhuizen (35), Han Munstra (39) en hun dochters Mare (4) en Vera (2) uit Ten Post is het gasdossier nog geen geschiedenisles, maar een dagelijkse actualiteit. Wéér kregen ze die vrijdagmiddag bericht dat het afbreken en herbouwen van hun huis wéér was uitgesteld.

Nee, onveilig voelen ze zich niet in hun jarenzestighuis. Maar de voortdurende onzekerheid is tergend, net als het permanente gedoe. ‘Ik heb er een tweede baan bij’, zegt Venhuizen. Een insteekmapje met tientallen vellen papier? ‘De mailtjes van de afgelopen vijf maanden. Niet één keer antwoord gehad.’ De onkostenvergoeding voor jaren overlast: 600 euro.

Veel andere inwoners van Ten Post zitten in hetzelfde schuitje. In beleidsdocumenten zijn ze onderdeel van wat heet ‘sloop–nieuwbouwtraject fase 2a & 3a’. In de praktijk is er sinds ze in het najaar van 2016 te horen kregen dat onderzocht moest worden of hun huis wel aardbevingsbestendig is, niks veranderd.

In Ten Post, de woonplaats van Hannah en Han, zijn sommige nieuwe woningen al bijna gereed, terwijl andere zijn gesloopt. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Ja, er werd geïnspecteerd. Al duurde het vervolgens anderhalf jaar voor ze te horen kregen dat hun woning gesloopt en herbouwd zal moeten worden, want niet bestendig tegen een flinke schok. Vijf jaren later en twee dochters verder wachten ze nog steeds.

In de tussentijd volgden enkel berichten van uitstel elkaar op. April 2018 werd april 2021, eind 2022 werd maart 2023 werd juni 2023. ‘Als volgend jaar de sloopkogel komt, mogen we denk ik blij zijn’, zegt Munstra.

Hij bladert door de rapporten. ‘Die kunnen de prullenbak in, allemaal verkwist belastinggeld.’ Toen ze hier in 2014 kwamen wonen, hebben ze het hele huis gestript. Maar wie gaat nog kozijnen lakken, als je weet dat je huis tegen de vlakte gaat? Een volwaardige kinderkamer hebben Mare en Vera nooit gehad.

De communicatie is stelselmatig slecht. Soms denken ze dat ze in Ten Post pech gehad hebben, met een slechte projectleider en bewonersbegeleiders. Maar Munstra komt voor zijn werk als installateur in het hele aardbevingsgebied en ziet: ‘Het schiet nergens op.’

Alles gaat moeizaam, de willekeur is niet te volgen. ‘We hadden de illusie dat we echt iets te kiezen hadden’, zegt Venhuizen. Maar over de plek van de voordeur was het al steggelen, hun nieuwe dak mag niet 80 centimeter hoger worden. ‘Voor de kelder moest ik vechten.’

Een luxeprobleem, denken sommige dorpsgenoten misschien ten onrechte. Al zijn de onderlinge verschillen pijnlijk. De bewoonster schuin aan de overkant van de kruising krijgt geen nieuw huis. Een andere straatnaam, drie maanden later geïnspecteerd, afgezet tegen een andere norm.

Venhuizen en Munstra zullen met hun meiden twee jaar in een ‘wisselwoning’ moeten bivakkeren. Er zijn al kinderen geboren in de tijdelijke onderkomens in het dorp. De troost is het vooruitzicht dat ze daarna terugkeren in een beter en duurzamer huis. ‘Maar hadden we dit in 2014 geweten, dan hadden we dit huis nooit gekocht’, zegt Munstra. Aan tafel wordt het er ook niet altijd gezellig van. Nu wachten ze weer op de ‘herbouwwaardetaxatiepapieren’. Die zouden dinsdag komen. Ze kwamen niet.

De parlementaire enquête? ‘Ik geloof het wel’, zegt Venhuizen. Misschien moet staatssecretaris Vijlbrief aftreden, zegt Munstra. ‘Maar dat lost niets op. Ik heb liever dat hij blijft en eindelijk orde op zaken stelt.’

Zeventien ordners ontaarde bureaucratie

Jarenlang kon Rudy Veen (71) minzaam antwoorden als hem gevraagd werd naar zijn woonplaats Slochteren. ‘Inderdaad, boven op de gasbel.’ Maar de luchtigheid verdween in 2014 met zijn eerste aardbevingsschade. ‘Een heel peloton NAM’ers kwam de boel inspecteren. Toen wist ik nog niet hoezeer het zou ontsporen.’

NAM werd CWV, CWV werd TCMG, TCMG werd IMG: Instituut Mijnbouwschade Groningen. In de tussentijd kwamen er bij Veen nog drie schades bij. De afhandeling van de eerste duurde 64 maanden.

Hij spreidt zijn armen. ‘Ik heb de bevingsbureacratie zien uitdijen.’ Bij het IMG werken inmiddels 750 mensen. ‘Onder wie tweehonderd juristen. Drie van de vier bestuurders zijn dat ook. Natuurlijk: schadeafhandeling moet zorgvuldig gebeuren. Maar juristen zijn niet opgeleid om problemen op te lossen. En dat is wel waar Groningers om vragen en recht op hebben.’

Rudy Veen met zijn dossiers. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

In zijn huiskamer liggen drie dikke stapels met zeventien ordners. Groen, blauw, geel, rood.

Waardedaling W-144194, Immateriële schade, Beroep Lee 22/3621 TWGF IMG-Besluit 10-09-2021. Hij haalt net een e-mail van het IMG uit de printer. ‘Ons doel is dat we alles wat we kunnen, ook doen voor de Groninger.’ Dat heeft hij zelf zelden zo ervaren. Bezwaarschriften, klachtprocedures, hoger beroep, rechtszaken tot aan de Raad van State aan toe over een niet ontvangen brief: ‘Als ik vind dat er onrecht wordt gedaan, bijt ik me vast.’

Hij wel. Maar zo zit niet iedereen in elkaar – en dat vindt hij het ergste. ‘Als ik mij niet zo verzet had, was ik afgescheept. Maatschappelijk vind ik het niet te verkopen dat mensen die minder kennis, kunde en assertiviteit hebben fijngemalen worden. Een buurvrouw verderop heeft twee psychologen versleten.’

In zijn eigen professionele leven bekleedde Veen leidinggevende functies in de zorg, bij een corporatie en een sociale dienst. ‘Ik ken de kelders van de bureaucratie.’ En toch vraagt hij zich af: ‘Is het echt zo ingewikkeld, of is het veel te ingewikkeld gemaakt?’ In het streven schadeoorzaken tot op de millimeter nauwkeurig vast te stellen, analyseert Veen, gingen modellen en procedures een eigen realiteit vormen.

‘Het gaat allemaal zo traag. De afhandeling kost vaak veel meer dan de uiteindelijke compensatie. Stel een bewezen probleemoplosser aan die zeker niet uit de huidige bestuurdersbubbel of politieke arena komt. Die moet op zakelijke wijze onder regie van de gedupeerde Groninger tot een werkelijke compensatieovereenkomst komen.’

In plaats van een hoeder van burgers, verwerd de overheid meer en meer tot een bastion. ‘Als je belt, krijg je nooit iemand aan de lijn. Niemand gaat erover. Je kunt een formulier invullen of een mail sturen. Het vertrouwen in de overheid en in instanties is al laag. Het schaadt onze democratie.’

De parlementaire enquêtecommissie kwam bij hem langs. Een gezellig gesprek was het. ‘Maar ze weten eigenlijk ook niet waar ze het over hebben.’ Hij kreeg een uitnodiging voor de presentatie van het eindrapport, vrijdag in Zeerijp. ‘Ik ga er wel heen, maar ik verwacht er niet veel van. De erkenning dat er fouten zijn gemaakt? Daar koop je niks voor. En dat had beter moet? Dat had allang gekund.’

Sinds 1979 woont hij in Slochteren, in een huis van ruim een eeuw oud. De gaswinning werd de afgelopen jaren voortvarend verminderd, de kraan staat enkel nog op een ‘waakvlam’. ‘Maar ik denk weleens: draai de gaskraan maar weer open en zorg voor adequate compensatie. Dat ik, als ik wil, kan vertrekken. Dan heb ik tenminste zelf de regie – nu niet.’

‘De Staat der Nederlanden heeft echt wat recht te zetten in Groningen’

René Paas, commissaris van de koning in Groningen:

‘Ik ken de inhoud van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie nog niet. Maar ik reken op harde verwijten aan het adres van de staat. We wisten al dat veiligheid van de Groningers lange tijd geen rol speelde in Den Haag. Maar als je dan hoge ambtenaren onder ede hoort verklaren dat de schatkist het enige was dat telde, dan is dat toch nog ontluisterend, schokkend.

‘Groningers hebben er niet voor gekozen dat de aarde trilt onder hun huis. En toch worden ze behandeld alsof het hun eigen schuld is. Ze worden geconfronteerd met institutioneel wantrouwen. Is compensatie wel rechtmatig? Dat wantrouwen maakt alles niet alleen nodeloos ingewikkeld, maar ook peperduur. Voor elke euro compensatie wordt 71 cent uitgegeven aan bureaucratie.

Commissaris van de koning René Paas. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

‘In die machinerie werken nu zeker 1.300 mensen. Die doen vast hun best. Maar geef ze de opdracht de problemen van mensen op te lossen. Die wachten nu nog te vaak eindeloos, soms terwijl de bouwmaterialen al op hun erf staan. Ze krijgen onbegrijpelijke brieven met een rijkslogo. Ze ervaren keer op keer dat beloften niet worden waargemaakt. Kinderen beginnen hun leven met de les dat je grote mensen niet kunt vertrouwen.

‘Het was nodig dat de overheid regie nam. Maar we moeten erkennen dat het in veel opzichten een teleurstelling is gebleken. Ja, mensen met eenvoudige schades worden inmiddels beter geholpen. Maar in plaats van de advocaten van de Zuidas die NAM meenam, treffen gedupeerden nu de landsadvocaat in de rechtszaal. Groningers krijgen nog steeds te vaak het nadeel van de twijfel.

‘Het contrast is 400 miljard euro aan aardgasbaten, waarvan slechts een heel beperkt deel in Noord-Nederland terechtkwam. Daarom zeg ik: neem het risico dat je schandalig royaal bent. Neem het risico dat niet elke euro die je besteedt aan schadeherstel en versterken rechtmatig is. Het alternatief is die pijnlijke, lange wasstraat. Goed van vertrouwen zijn is waarschijnlijk nog voordeliger ook.

‘Ik begrijp wel dat veel Groningers zeggen: ik verwacht niet dat mijn leven gaat verbeteren door een parlementaire enquête. Het is evident dat er veel verkeerd is gegaan in Groningen. Maar bij die constatering moet het niet blijven. We hebben ook al vaak excuses gehad van prominenten, onder wie van de premier. Ik vind excuses mooi en geloofwaardig als het gedrag daarna verandert. Dat is te weinig gebeurd. Het woord ‘ruimhartig’ is in Groningen versleten. Ruimhartig is niet dat het risico van gestegen bouwkosten bij jou komt te liggen.

‘Over veiligheid wil ik het niet eens hebben, die moet verzekerd zijn. Schade: gewoon herstellen. Weer een nieuwe instantie gaat de problemen niet oplossen. Ik denk ook niet dat Groningen geholpen is met nieuw politiek personeel. Het wordt heel moeilijk het vertrouwen van Groningers te herwinnen. Daar gaat in veel gevallen denk ik een generatie overheen.

‘We willen ook vooruitkijken. De Staat der Nederlanden heeft echt wat recht te zetten in Groningen. Het is zo cru: zestig jaar lang was Groningen in de statistieken het Dubai van Europa. Maar in het echte leven waren mensen in toenemende mate de dupe. Nu treft energiearmoede Groningen onevenredig hard. Begin met het verduurzamen van die huizen.

‘Nederland plukt te weinig de vruchten van de mogelijkheden die Noord-Nederland te bieden heeft. Tegelijkertijd is er een gevoel van verwaarlozing. We voelen steeds de bewijslast om uit te leggen dat een snelle treinverbinding met het Noorden wel rendabel is, terwijl grote projecten in de Randstad met een verbluffend gemak worden gerealiseerd. We hebben succesvol gelobbyd voor de kazerne in Assen en kinderhartchirurgie in het UMCG. Maar: dat was om te voorkomen dat iets zou verdwijnen.

‘We hebben het over de provincie die bovenaan staat in de werkloosheidsstatistieken. Hier wonen veel mensen die over het algemeen al niet verwend zijn door het leven. Er is vaak uitgesproken dat er na de gaswinning perspectief moet zijn voor Groningen. Wij hebben grote plannen op het gebied van innovatie in de landbouw, waterstof, campussen. Daar hebben we afspraken over gemaakt. Maar daarna klonk te gauw weer: het is al heel duur en we hebben ook nog andere prioriteiten. Groningen verdient het die prioriteit te zijn.’