‘Enorme’ vraag naar warmtepompen, toch wint het apparaat maar langzaam terrein

Deze woning in Bergharen is uitgerust met een hybride warmtepomp, het witte kastje naast de ketel. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Nederlanders schaften vorig jaar 72.300 stuks warmtepompen aan, becijfert de jaarlijkse Gasmonitor. Dat is een stijging van 16 procent ten opzichte van 2020. Ter vergelijking: met 431.000 verkochte exemplaren was de cv-ketel ook in 2021 nog verreweg de populairste warmtebron in Nederlandse huishoudens.

‘De groei van het aantal huishoudens met warmtepompen gaat nog niet hard genoeg’, stelt Rob van Tilburg van Natuur & Milieu. ‘Als we op dit tempo doorgaan, zijn slechts een half miljoen bestaande woningen tussen 2020 en 2030 uitgerust met een pomp.’ Van Tilburg ziet dat consumenten wel van hun cv-ketel af willen, maar dat tekorten aan installateurs en apparaten dat verhinderen.

Levertijd

Het tekort aan installateurs komt volgens Van Tilburg door meer dan enkel de overspannen arbeidsmarkt. ‘Er zijn immers wel genoeg installateurs die weten hoe je een cv-ketel plaatst. De prioriteit ligt nog op de verkeerde plek.’ Als installatiemedewerkers vertrouwd raken met de apparaten denkt Van Tilburg dat de installatietijd afneemt.

Tegelijk ziet Natuur & Milieu een ‘run op materialen’ om warmtepompen te produceren. ‘Zo’n lange levertijd schrikt mensen af, waardoor ze bij hun verbouwing toch weer voor een cv-ketel kiezen.’

Vooralsnog komen warmtepompen vooral in nieuwbouwwoningen terecht. Sinds 2018 krijgen nieuwe huizen in principe geen aansluiting op aardgas meer. De verkoop van cv-ketels ging bijna volledig naar al bestaande woningen.

Uitweg

Consumenten met een cv-ketel betalen zich blauw nu de gasprijzen zo hoog zijn. ‘Een warmtepomp zorgt voor CO2-reductie’, stelt Van Tilburg, ‘maar het is ook gewoon een uitweg voor wie van die enorme gasprijs af wil.’

De Gasmonitor is gebaseerd op verkoopcijfers van de sector en cijfers van de overheid over subsidieaanvragen. In 2050 moeten alle woningen en gebouwen in Nederland aardgasvrij worden verwarmd. Vanaf 2026 mogen oude cv-ketels niet meer door nieuwe exemplaren worden vervangen, bepaalde het kabinet eerder dit jaar.

Van Tilburg voorziet dat de vraag naar warmtepompen daardoor alleen nog maar toe zal nemen. ‘Het is alle hens aan dek.’