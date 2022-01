Enorme stijging koffieprijzen valt in het niet bij eerdere pieken

Beeld Photo News

De wereldwijde koffieprijzen zijn sinds 2020 heel hard gestegen. Voor een kilo arabicabonen, de meest geproduceerde koffiesoort, wordt op de wereldmarkt nu 4,67 euro betaald. Een ruime verdubbeling ten opzichte van de 2,26 euro een jaar geleden. Toch is deze prijsstijging geen unicum. De koffiemarkt is volatiel. Koffieplanten zijn erg gevoelig voor weersomstandigheden, en een groot deel van de productie concentreert zich in enkele landen. Zo komt 40 procent van de arabicabonen uit Brazilië. In de jaren tachtig werd een prijs van ruim 6,50 euro per kilo bereikt. De jaren daarna zakte de prijs snel weer, tot onder 1 euro per kilo. Prijsstijgingen maken de markt aantrekkelijk voor nieuwe producenten, maar het duurt zeker een jaar of vijf voordat een aangeplante koffieplant tot volle wasdom komt. Op een snelle prijsstijging volgt dan ook normaal gesproken na enkele jaren een diep dal.

Koffie in grafieken Beeld Infographics VK

Aangezien de huidige cyclus van hoge prijzen pas twee jaar gaande is, is er volgens experts nog geen grote daling in zicht. De koffieketen kampt daarnaast met de problemen waar meer markten mee te maken hebben: leveringen zijn vertraagd, onder andere door lockdowns na het uitbreken van de coronacrisis; er is een tekort aan werknemers en kunstmest wordt steeds duurder.

Maar vooral klimaatverandering speelt koffie parten. In Brazilië was het in 2020 veel te droog om veel bonen te produceren. Hoewel het in 2021 wel weer wat meer regende, daalt het waterpeil de afgelopen weken weer volgens analisten van de economische website Tradingeconomics. De temperatuur vertoont de laatste jaren grotere schommelingen en kunnen rampzalig uitpakken voor de koffieoogst. Veel gebieden in Brazilië, Vietnam en Indonesië zullen in 2050 veel minder geschikt zijn voor koffieplantages, schreven vier Zwitserse onderzoekers deze week in het wetenschappelijk tijdschrift Plos One.

De stijgende prijs van koffie zal voor de horecaprijs niet direct veel uitmaken. In 2020 was de kostprijs per kop van koffie gemiddeld 7 cent volgens vakblad Misset Horeca. Zelfs bij een verdubbeling is maar een klein deel van de kosten direct gerelateerd aan de pieken en dalen in de koffiemarkt. De stijgende energieprijzen en krappe arbeidsmarkt zullen een grotere rol spelen. Misset Horeca vroeg zo’n duizend horecaondernemers hoeveel zij rekenen voor een cappuccino, zwarte koffie of espresso. Gemiddeld betaalt u nu 2,86 euro voor een cappuccino, 26 cent meer dan in 2019.

Koffie in grafieken Beeld Infographics VK

Mocht u bij uw hereniging met het buurtcafé veel hogere prijzen op de kaart aantreffen, dan ligt dat misschien aan de plek waar u woont. In de grote steden wordt snel 3,11 euro voor een cappuccino gerekend, het goedkoopst bent u uit in een dorp, 2,73 euro.

Een koffie met koemelk is wel een tikje ouderwets. Plantaardige melkvervangers zijn al lang niet meer alleen voor hipsters. In Amsterdam was er deze zomer volgens Het Parool zelfs ‘paniek’ toen de havermelk niet aan te slepen was. In ruim de helft van de ondervraagde horecazaken, die door het hele land verspreid zijn, is een alternatieve melk beschikbaar. Vooral havermelk en sojamelk zijn populair, maar ook kokosmelk en amandelmelk zijn opties voor de lactosevermijder. Nieuwkomer is melk gemaakt van erwten, die wordt door 1 procent van de horeca-ondernemingen als optie aangeboden.