Enorme brand vernietigt deel van Rohingya-kamp in Bangladesh

Smoke billows at the site of the Rohingya refugee camp where fire broke out in Cox's Bazar, Bangladesh, March 22, 2021. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES Beeld REUTERS

De oorzaak is nog onbekend. De brand brak in de middag uit en verspreidde zich snel door Balukhali, in het zuiden van Bangladesh. Enorme rookwolken hingen boven het kamp terwijl krotjes en tentjes in rook opgingen.

Bewoners probeerden met alle macht hun bezittingen te redden. ‘Duizenden hutjes zijn tot de grond afgebrand’, aldus Mohammed Nowkhim, een Rohingya-leider in Cox’s Bazar. Het Balukhali-kamp is een van de vele kampen waar ruim een miljoen Rohingya’s sinds 2017 leven om aan vervolging in Myanmar te ontkomen. Het kamp ligt vlakbij de grens met Myanmar.

De autoriteiten en de Unhcr, de vluchtelingenorganisatie van de VN, konden berichten van ooggetuigen niet bevestigen dat er mogelijk tientallen doden zijn gevallen. Een van de bewoners, de 50-jarige Zaifur Hussein die zijn huisje verloor, zei dat het hekwerk rond het kamp het onmogelijk maakte voor bewoners om aan de vlammenzee te ontkomen. ‘Toen we in Myanmar woonden, is alles vernietigd’, aldus Hussein, ‘Nu is het opnieuw gebeurd.’

WFP teams are deploying available machinery (including water tanks) to assist in containing an unprecedented fire in the #Rohingya camps. We're also providing emergency food assistance to evacuated families. @BrookduBois is on the ground in Cox's Bazar - ph. +880 13 1309 7857 pic.twitter.com/6I0Gzxl3iP — WFP Media (@WFP_Media) 22 maart 2021

‘Vernietigende klap’

Volgens Snigdha Chakraborty, directeur van een katholieke hulporganisatie, zijn er niet genoeg medische voorzieningen in het kamp om de slachtoffers te helpen. ‘De bedden zijn al bezet door de coronapatiënten’, aldus Chakraborty. Een van de medische faciliteiten in het dichtbevolkte vluchtelingenkamp ging een paar dagen geleden ook in rook op.

Het kamp werd in januari eveneens getroffen door een enorme brand. Er vielen toen geen slachtoffers. ‘Dit is opnieuw een vernietigende klap voor de Rohingya-vluchtelingen die hier wonen’, zegt Onno Van Manen, directeur van Save the Children in Bangladesh. Honderden vrijwilligers van andere kampen in de buurt haastten zich maandag naar Balukhali om de bewoners te helpen.