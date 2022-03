Enorm Russisch militair konvooi voorspelt niet veel goeds voor Kiev: maar liefst 64 kilometer

Het Russische konvooi op zondag, bij het dorp Ivankiv. Beeld AFP

Terwijl het Russische leger in de afgelopen vijf dagen op tal van plekken in het land op onverwacht zware tegenstand stuitte van het Oekraïense leger, kroop het bijna 64 kilometer lange konvooi gewoon naar Kiev. En zo te zien ongestoord. Na dagen van berichten over logistieke problemen en vertraging bij de Russische opmars, werden het Westen en Oekraïne maandag met de harde feiten geconfronteerd.

De Oekraïense luchtmacht gaf dit weekeinde nog beelden vrij van een aanval met een Turkse Bayraktar-drone op een deel van het konvooi, maar dat heeft de Russen niet kunnen stoppen. Tenzij de colonne in de komende dagen vanuit de lucht of met artillerie wordt aangevallen, of in hinderlagen wordt gelokt, kunnen het Russische opperbevel en president Poetin binnenkort beginnen met het uitvoeren van hun Kiev-plan.

‘Rusland zal proberen om Kiev de komende weken te omsingelen en af te snijden van de wereld’, twitterde de Amerikaanse senator Chris Murphy maandag, nadat hij met collega’s was gebrieft over het konvooi en de laatste informatie van de Amerikaanse inlichtingendiensten. De voorhoede van de colonne bevond zich toen nabij de buitenwijken van Kiev, op zo’n 25 kilometer van het stadscentrum. Murphy: ‘De strijd om Kiev zal lang en bloedig zijn en de Oekraïners bereiden zich in rap tempo voor op gevechten van straat tot straat.’

Gewaarschuwd

Dat het Russische konvooi zo lang is – vergelijkbaar met de afstand Amsterdam-Den Haag – hadden het Pentagon en de spionagediensten tot nu toe niet naar buiten gebracht. Sinds de Russen op de eerste dag van de invasie de grens met Belarus overstaken, waarschuwde Washington voortdurend voor het lint aan vrachtwagens dat Kiev vanuit het noordwesten naderde.

Pas nadat het Amerikaanse commerciële satellietbedrijf Maxar maandag foto’s vrijgaf van de colonne, werd duidelijk wat precies afkoerste op de Oekraïense hoofdstad. Aanvankelijk meldde Maxar zondag dat het konvooi zo’n 6 kilometer lang was. Op maandag stelde het bedrijf dit bij naar 27 kilometer. Na de analyse van nieuwe foto’s, werd dit opnieuw bijgesteld naar maar liefst 64 kilometer.

Op de beelden is te zien hoe de lange Russische stoet voorbij dorpen en fabrieken trekt. Bij Invankiv staan diverse huizen in brand, maar het is onduidelijk of de Russen hier werden aangevallen en daarna tot een tegenaanval overgingen.

Satellite images show large unit of Russian troops near #Kyiv. Hundreds of vehicles, around 40 miles NW of the capital. #Ukraine 🛰️📷@maxar https://t.co/ZUmqXaa16Z pic.twitter.com/76uhzZcmZb — Christoph Koettl (@ckoettl) 27 februari 2022

Luchtaanvallen

In elke andere oorlog, zou het konvooi al lang een dankbaar doelwit zijn geweest van luchtaanvallen. De enorme colonne is een ‘sitting duck’, een makkelijk militair doelwit. Maar op de aanval na met de Turkse drone, heeft het Oekraïense leger niet naar buiten gebracht dat het konvooi in de afgelopen vijf dagen werd aangevallen.

Voor de invasie, beschikte de Oekraïense luchtmacht over zo’n vijftig Russische grondaanvalsvliegtuigen van het type Su-24 en Su-25 die bij uitstek geschikt zouden zijn geweest voor zo’n grootscheepse luchtaanval. Maar alle Oekraïense luchtmachtbases werden al op de eerste dag van de invasie het doelwit van de Russen. Moskou claimt sindsdien heer en meester te zijn in het luchtruim.

Het Britse ministerie van Defensie bestreed dat dinsdag maar feit is dat sindsdien weinig is vernomen van de Oekraïense luchtmacht. Een veeg teken is dat Kiev nu in allerijl aan nieuwe gevechtsvliegtuigen probeert te komen, onder andere in Europa. Zelfs als dit lukt, is het nog maar de vraag of ze veilig vanuit een luchtmachtbasis in Oekraïne kunnen opereren.

#DesertStorm 27 yrs ago & in the final hours, Iraqi forces loot Kuwait and retreat. Many are caught in the open and engaged. The "Highway Of Death" becomes a notorious symbol of the war. pic.twitter.com/uP2AQOKcQW — John Nichol (@JohnNicholRAF) 26 februari 2018

‘Snelweg des doods’

Ook moet betwijfeld worden of de gevechtsvliegtuigen op tijd geleverd kunnen worden om het konvooi te bestoken. De afkondiging door het Westen van een no flyzone boven delen van Oekraïne, waar president Volodymyr Zelinski op aandringt, zou Kiev kunnen helpen bij het tot staan brengen van de Russen. Maar de VS hebben dit al resoluut van de hand gewezen omdat Amerikaanse gevechtsvliegtuigen dan Russische toestellen uit de lucht moeten schieten.

Dat de Russen in alle rust richting Kiev optrekken, laat zien dat ze zich geen enkele zorgen maken over een herhaling van de Iraakse ‘snelweg des doods’. De VS bestookten in februari 1991, tijdens de Golfoorlog, midden in de nacht een kilometerslang konvooi van het Iraakse leger. Tienduizenden Iraakse soldaten probeerden toen over een snelweg in Koeweit, dat door Bagdad was bezet, te vluchten richting het zuiden van Irak. De soldaten zaten als ratten in de val nadat Amerikaanse toestellen het begin en het einde van het konvooi hadden aangevallen.

Vervolgens werden de Iraakse militairen urenlang vanuit de lucht bestookt. Soldaten die naar Irak wisten te ontkomen, werden onder vuur genomen door artillerie en Apache-gevechtshelikopters. Naar verluidt besloot president George Bush tot een wapenstilstand nadat hij gruwelijke beelden van de snelweg had gezien. Geschat wordt dat zo’n duizend Iraakse soldaten werden gedood en naar schatting zo’n tweeduizend voertuigen werden vernietigd of achtergelaten.