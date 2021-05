Engelsen mogen weer knuffelen. Alhoewel: weer?

Ook in Manchester mag er weer geknuffeld worden. Beeld Getty Images

De namaste, de Indiase manier van groeten, en de wat minder verfijnde elleboogstoot zullen vanaf aankomende weer plaatsmaken voor een stevige hand en zelfs een ‘hug’, een knuffel.

Maar deze terugkeer van de normaliteit gaat niet zomaar.

Bij een ontbijtshow vertelde televisiedokter Dr Hilary dat de omhelzingen kort en selectief moeten zijn. ‘Omhels je kinderen, je kleinkinderen. Je moet niet iedereen gaan omhelzen, en zeker niet te dichtbij komen.’

De BBC gaf regeringsadviseur Catherine Noakes, een deskundige in luchtwegeninfecties, uitzendtijd om praktische adviezen te geven, zoals het dragen van een mondkapje bij een omhelzing en het vermijden van gezichtscontact.

Knuffelverbod

Het knuffelverbod is vrijwel tijdens de gehele coronacrisis van kracht geweest, maar er zijn genoeg Engelsen geweest die het op discrete wijze hebben genegeerd, zeker na te zijn ingeënt. In een interview met The Daily Telegraph bekende Camilla, de vrouw van prins Charles, haar kleinkinderen pas geleden ‘een halve knuffel’ te hebben gegeven, een openbaring die haar op kritiek kwam te staan van de ‘knuffelpolitie’ op sociale media.

Boris Johnson hoeft waarschijnlijk niet bang te zijn dat zijn landgenoten elkaar in de nacht van zondag op maandag massaal om de hals vliegen. Vanuit het oogpunt van een gereserveerde Engelsman is het iets voor Zuid-Europeanen. En scorende profvoetballers.

Gevraagd naar zijn knuffelplannen antwoordde een vriend van me, Alastair: ‘Rustig aan. Ik omhelsde niemand voor de pandemie. Ik ben niet van plan er nu aan te beginnen.’ Voor de schrijfster Jane Shilling is het evenmin een nationale knuffeldag. ‘Mensen met een afkeer van omhelzingen, hadden afgelopen jaar een reden kennissen vanaf een veilige afstand te begroeten. Als het afgelopen jaar een voordeel heeft opgeleverd, laat dat het zijn.’

‘Hug a Brit’

Deze reserve viel vijf jaar terug de EU-burgers ten deel die in de aanloop naar het Brexit-referendum de actie ‘Hug a Brit’ waren begonnen. Onder jongeren sloeg dit charmeoffensief aan, maar een beetje 40-plusser meed het als de pest. Ook David Camerons ‘Hug-a-hoodie’-campagne liep op niets uit. Of de premier gek geworden was. Een knuffel is tot daar aan toe, maar het liefdevol knuffelen van een capuchondrager die straten onveilig maakt...

Naast knuffelen mogen de Engelsen vanaf maandag ook weer naar het theater, de bioscoop en het museum. Tevens is binnenshuis bezoek weer toegestaan en kunnen ze weer in de pub een pint drinken, in plaats van buiten in weer en wind. Omdat de corona- en vaccinatiecijfers zo goed zijn staat Johnson onder druk om het land vervroegd open te gooien. De premier had beloofd naar data te kijken, en zich niet blind te staren op datums.