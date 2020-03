Engelse stedelingen vluchtten massaal naar Schotland om virus te ontlopen

Een Engelse camper, gevlucht naar Buachaille Etive Mor, Schotland. Beeld Reuters

Toen de Romeinse keizer Hadrianus zijn befaamde muur bouwde, was het om het rijk te beschermen tegen Schotse stammen. Nu zouden Schotten de Muur van Hadrianus maar wat graag in volle glorie herstellen om Engelse coronavluchtelingen buiten de deur te houden. Sinds de uitbraak van de pandemie zijn honderden, misschien zelfs duizenden, Engelsen met campers naar de Schotse Hooglanden en eilanden gereisd om zichzelf te isoleren, dit tot ongenoegen van de plaatselijke bevolking.

De aantrekkingskracht van de schone Schotse lucht is van alle tijden. Op zoek naar frisse lucht en op doktersadvies verruilde de schrijver George Orwell, lijdend aan tuberculose, Londen na de Tweede Wereldoorlog voor het Schotse eiland Jura, gelegen aan de westkust. Daar voltooide hij in zijn laatste levensjaren zijn meesterwerk 1984.

Veel Engelse stedelingen kregen na het uitbreken van de coronapandemie een soortgelijk idee. In campers trekken ze noordwaarts, op de vlucht voor het virus, op zoek naar schone lucht. Massaal verblijven ze in hun parkeerhuisjes of betrekken de tweede woning waar ze normaal gesproken alleen in de zomer zijn. Niet alleen Schotland maakt kennis met coronavluchtelingen. Ook Wales, Norfolk en het Zuid-Westen raken bevolkt door rijke Engelsen, tot schrik van de lokale bevolking. Er bestaat niet alleen een vrees dat nieuwkomers het virus verspreiden, ze kopen ook winkels leeg en plattelandsziekenhuizen zijn niet berekend op een bevolkingstoename. In gewone tijden bestaat er al wrevel – maar nu groeien die gevoelens uit tot afkeer.

Dat geldt nergens meer dan in Schotland, waar de anglofobie in de laatste decennia sowieso is toegenomen. ‘GO HOME’, kopte The Daily Record, een Schotse krant, bij een foto van een groep campers met op de achtergrond een besneeuwde Glen Coe. Ga naar huis, is ook het dringende advies van Schotse politici. ‘Onze prioriteit moet het beschermen van onze mensen zijn, van de National Health Service en van Schotland,’ liet eerste minister Nicola Sturgeon weten.

De leider van de Schotse fractie in Westminster Ian Blackford, afgevaardigde van Ross, Skye en Lochaber, riep de regering op coronavakanties aan banden te leggen. Dat is met de door Boris Johnson geïntroduceerde lockdown grotendeels gebeurd. Na tussenkomst van Blackford heeft het Nevis Range Centre bij Fort William 30 campers van de parkeerplaats gestuurd. Het eiland Skye heeft de lange brug voor niet-noodzakelijk verkeer gesloten.

Ook de moeder van de Schotse tennisster Andy Murray is de invasie zat. Judy Murray tweette een foto van een Land Rover en een oplegger, geparkeerd bij een meer, waar de woorden ‘Covid-19’ en ‘Go home, idiots!’ op gespoten waren. Het Kamerlid voor de Westelijke Eilanden Angus MacNeil zei dat zijn streek niet berekend is op coronabestrijding.

In het weekeinde had Snowdonia, het hoogste punt van Wales, al te maken gehad met een recordbezoek van dagjesmensen, in tabloids omgedoopt tot ‘covidiots’. Beelden van volle bergflanken droegen bij tot de beslissing van de regering om het land op slot te doen, tot opluchting van de Schotten. Inmiddels zijn 16 bewoners van Schotland gestorven aan het coronavirus, en zeker 584 Schotten besmet geraakt, met name in de grote steden.

Het ontvluchten van de grote stad in tijden als deze is niets nieuws. Na de uitbraak van de pest in 1665 vluchtten 30.000 welgestelde Londenaren de stad uit, onder wie koning Karel II en zijn hofhouding.