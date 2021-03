Engelse school dicht na protesten over Mohammed-spotprent

Bij de poorten van de Batley Grammar School. Volgend op protesten tegen het tonen van een spotprent is de school gesloten. Beeld Getty Images

De 29-jarige docent had de afbeelding maandag om educatieve redenen laten zien tijdens het godsdienstonderricht. Het leidde tot verontwaardiging van enkele ouders en sinds donderdag was de Batley Grammar School in het Noord-Engelse West-Yorkshire het decor van betogingen, niet alleen van ouders maar ook van tientallen sympathisanten. Een van de demonstranten liet via sociale media weten dat de docent ‘twee miljard moslims’ had geschoffeerd. Veel moslims beschouwen het tonen van zo’n spotprent als blasfemie.

Het hoofd van de school, Gary Kibble, heeft de getoonde afbeelding ‘ongepast’ genoemd en bood zijn verontschuldigingen aan. Hij zag zich genoodzaakt om de jonge docent op non-actief te stellen. De leraar is na doodsbedreigingen met zijn gezin naar een veilig onderkomen gebracht. Hoezeer een kwestie als deze uit de hand kan lopen, bleek een halfjaar geleden in Parijs, waar de docent Samuel Paty op straat werd onthoofd nadat hij in de klas tekeningen uit het provocatieve blad Charlie Hebdo had getoond.

De Engelse onderwijsbonden hebben niet gereageerd op de ernstige dreigementen aan het adres van de leraar.

Het Britse ministerie van Onderwijs heeft laten weten dat ‘het nooit acceptabel is om docenten te bedreigen of te intimideren’. De protesten werden in een verklaring ‘totaal onacceptabel’ genoemd. De affaire heeft geleid tot nieuwe zorgen, zowel over de vrijheid van meningsuiting als over het onderwijs. Een van de bekende alumni van het staatsgymnasium is toevallig Joseph Priestley, de theoloog, scheikundige en filosoof wiens huis in 1791 in vlammen opging wegens zijn uitgesproken steun aan de Franse Revolutie. Hij vluchtte naar Amerika.

Getreiterd

Op de BBC-radio stelde het Conservatieve Hogerhuislid Sayeeda Warsi van ouders te hebben vernomen dat scholieren van streek waren geraakt door het tonen van de cartoon waarop de tulband van de profeet als een bom is afgebeeld. Volgens haar was er een ‘islamofobe stemming’ in de klas ontstaan. Warsi, die opgroeide in het nabije Dewsbury, zei dat er rekening moet worden gehouden met de gevoelens van islamitische leerlingen die het risico lopen om te worden getreiterd of om als terrorist te worden neergezet.

Het is niet voor het eerst dat een Engelse school het centrum is van een cultuurstrijd. In 2019 stonden moslimouders wekenlang bij de poorten van de basisschool Anderton Park in Birmingham te protesteren, dit uit onvrede van het besluit van de school om kinderen voor te lichten over homoseksualiteit. Ook toen moest de school tijdelijk dicht. Volgens de openbaar aanklager Nazir Afzal, die een oplossing moest zoeken, waren ouders bewerkt door radicale elementen uit de gemeenschap.

West-Yorkshire heeft een aanzienlijke moslimgemeenschap. In de jaren tachtig schreef Ray Honeyford, docerend in het nabijgelegen Bradford, een geruchtmakend essay over de schaduwzijden van de multiculturele samenleving, met name over het gebrek aan integratie. Hij werd ontslagen en verketterd, maar voor zijn dood in 2012 kreeg hij alsnog waardering voor zijn waarschuwende woorden. West-Yorkshire was in 1989 de bakermat van de protesten tegen de schrijver Salman Rushdie, over wie een fatwa werd uitgeroepen vanwege zijn boek De Duivelsverzen.