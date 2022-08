Engelse meisjes zijn een voetbaldroom rijker: ‘Ik wil spits zijn’

Fans van het Engelse vrouwenteam vieren zondag de winst op het EK voetbal op Trafalgar Square in Londen. Beeld Maja Smiejkowska / Reuters

‘Het was aan de vrouwen om voetbal thuis te brengen!’ Op de ochtend nadat het Engelse vrouwenteam Europees kampioen is geworden, toont Corrine Hidderley een brede lach. Met haar vriendin Terri Leanne Daly en hun vijf kinderen staat ze bij de ingang van het nationale voetbalmuseum in Manchester. ‘Wat er in het Wembley-stadion is gebeurd, is zo inspirerend’, vervolgt ze. ‘Voor meisjes en vrouwen, natuurlijk, maar misschien kunnen de heren voetballers wat opsteken van de teamgeest die we hebben gezien.’

Die aanstekelijke teamgeest was zondagavond in volle glorie te aanschouwen, bijvoorbeeld toen de Engelse spelers hossend de ruimte in de spelonken van Wembley betraden waar hun coach Sarina Wiegman tekst en uitleg zat te geven over de historische prestatie. ‘It’s coming home’, klonk het uitgelaten na de 2-1-zege op de Duitsers. Met een knipoog parafraseerde voormalig staatssecretaris voor sportzaken Tracey Crouch oud-premier Margaret Thatcher, die ooit zei dat als je iets gedaan wilt krijgen, je een vrouw moet inschakelen.

Een jaar nadat de EK-finale van de mannelijke vedettes in een anticlimax was geëindigd – ze verloren na een hoopgevend begin met strafschoppen van Italië – brachten de vrouwen grote vreugde naar Wembley, waar bijna 88 duizend mensen zaten; een record uit de EK-geschiedenis. Anders dan bij de mannenfinale waren er geen horden die het nationale stadion voor de aftrap bestormden. Noch waren er supporters die, na het snuiven van cocaïne, vuurpijlen afstaken.

Feest op Trafalgar Square. Beeld Hollie Adams / AFP

Weinig schwalbes

Het voetbal heeft tot loftuitingen geleid. In Engelse kranten verschenen afgelopen dagen brieven van lezers die hadden opgemerkt dat vrouwenvoetballers amper duiken, klagen of simuleren. Een voorbeeld was de memorabele hakbal van de Engelse invalster Alessia Russo in de halve finale. Vlak daarvoor had ze een ferme duw van een Zweedse verdediger gekregen. Een beetje man zou zijn gaan liggen, verontwaardigd roepend om een strafschop. Vrouwen, zo was de teneur, spelen voetbal zoals het ooit is bedoeld.

Tijdens de finale stal Russo opnieuw de harten van menig fan, door tijdens de verlenging wat ondeugend over de rug mee te kijken bij een Duitse speelster die tactische aanwijzingen op een briefje aan het bestuderen was. Voor de Duitsers, die acht van de twaalf voorgaande EK’s hadden gewonnen, was het een zure avond. In de Duitse pers, Bild voorop, klonken klachten over hoe de Engelsen waren bevoordeeld, net als bij de finale van 1966. De Engelse aanvoerder Leah Williamson zou de bal uit het doel hebben geslagen.

Meteen na de overwinning stroomden de felicitaties binnen, van koningin Elizabeth tot premier Boris Johnson, die zijn huwelijksfeest even had onderbroken door met zijn jongste kinderen naar het voetbal te kijken, in ieder geval voor de fotograaf. De Spice Girls, met mevrouw Beckham, loofden de tentoongestelde girlpower. David Baddiel was ook blij. ‘Het is thuisgekomen, een zin waarvan ik dacht dat ik die nooit zou schrijven,’ tweette de auteur van het lied It’s Coming Home. De Lionesses (Leeuwinnen) sierden de voorpagina’s van alle kranten, zelfs die van de Financial Times.

Chloe Kelly viert het tweede doelpunt. Beeld REUTERS

Eén foto heeft reeds iconische waarde gekregen: van invalster Chloe Kelly die na het scoren van de winnende treffer zwaaiend met haar uitgetrokken shirt over het heilige gras rent. ‘Het beeld van een shirtloze vrouw in een sport-bh – uiterst belangwekkend’, oordeelde de commentator Lucy Ward, zelf een oud-voetballer. ‘Dit is een vrouwenlichaam, niet voor seks of voor de show, maar voor de pure vreugde over wat ze kan doen en de kracht en vaardigheden die ze bezit. Geweldig.’

Vrouwenvoetbal was verboden

De overwinning zorgt niet alleen voor de hoop dat vrouwenvoetbal zich verder ontwikkelt, maar ook voor reflectie waarom het nu pas gebeurt. In 1984 stonden de Engelse vrouwen ook al in de finale, maar die werd onder barre omstandigheden gehouden in het stadion van Luton. Voor en na de EK-wedstrijden moesten de spelers gewoon naar hun werk. Geld was er nauwelijks, beelden evenmin. Sterker, pas dertien jaar eerder had de Engelse voetbalbond het verbod op het organiseren van vrouwenvoetbal ingetrokken.

Voordat de bobo’s een eeuw terug overeenkwamen dat ‘het voetbalspel ongeschikt voor vrouwen is’, genoot vrouwenvoetbal populariteit, zo toont het genoemde voetbalmuseum. Dat gold vooral voor Dick, Kerr FC uit Preston, een team dat tijdens de Eerste Wereldoorlog was gevormd door vrouwen die in munitiefabrieken werkten. In 1920 zaten er meer dan 46 duizend toeschouwers in Evertons Goodison Park om sterspeler Lily Parr en haar teamgenoten te zien spelen tegen St. Helens Ladies.

In het voetbalmuseum is sinds kort een verdieping gewijd aan voetballende vrouwen, teruggaand tot de laat-Victoriaanse tijd. Na het binnenhalen van de Europese titel vroeg Wiegman, die een Engelse eretitel mag verwachten, aandacht voor de voorlopers, voor de voetballende zusters van de suffragettes. In voetbalstad Manchester kijken de jonge kinderen van bezoekers Hidderley en Daly vooruit naar de voetbalactiviteiten in het museum, de jongens Ethan, George, Alfie en Devon, maar niemand méér dan het enige meisje in hun midden.

‘Ik wil spits zijn’, zegt Beau-Sienna ietwat verlegen, ‘doelpunten scoren.’