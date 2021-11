Engelse cricketwereld in rep en roer door huiveringwekkende voorbeelden van racisme

Azeem Rafiq vecht tijdens zijn verklaring voor Britse parlementariërs tegen de tranen. Beeld AFP

Diverse bekende spelers en coaches kwamen ter sprake tijdens het emotionele getuigenverhoor. Het racismeschandaal rond Yorkshire CCC, de toonaangevende club in het Engelse cricket, was al weken in het nieuws, maar Rafiqs relaas van dinsdag schokte de Britse natie, tot aan premier Boris Johnson toe.

Tijdens het urenlange verhoor verklaarde de in Karachi geboren speler dat hij stelselmatig werd aangeduid met de denigrerende term ‘Paki’. De Engelse sterspeler Matthew Hoggard noemde hem ‘olifantenwasser’ en ‘Raffa the Kaffir’.

Ook onthulde Rafiq dat spelers van Aziatische of Caribische komaf ‘Kevin’ werden genoemd, wat staat voor speler met een donkere huidskleur. Een international had zijn zwarte hond zelfs Kevin genoemd, zo beweerde Rafiq. Tevens zou hij te horen hebben gekregen dat er ‘te veel van jullie soort’ bij de club spelen. In de kleedkamer zou Rafiq doelbewust een plek bij de toiletten toegewezen hebben gekregen.

Hij vertelde ook dat als de spelersbus op weg naar uitwedstrijden langs Aziatische winkels reed, hij soms de vraag kreeg of zijn ouders daar werkten. Geen van de andere spelers zei daar wat van, er werd slechts gelachen. Het werd gezien als banter, als lol maken. Toen Rafiqs vrouw een miskraam kreeg, toonden zijn collega’s en bestuursleden van de club geen enkel medeleven. ‘Het was onmenselijk’, vertelde hij, vechtend tegen de tranen.

Het Texas van Engeland

Oud-clubvoorzitter Roger Hutton erkent dat Yorkshire CCC uit het conservatieve en cricketminnende graafschap, een soort Texas van Engeland, een racismeprobleem heeft. Bij de beschuldigingen viel ook de naam van clublegende Michael Vaughan. De voormalige aanvoerder van het Engelse team heeft in zijn Daily Telegraph-column beweerd zich niets racistisch te kunnen herinneren. Volgens Rafiq komt dat doordat racisme ‘gewoon’ was bij de club.

Een muurschildering in het Noord-Engelse Bradford met de beeltenis van Adil Rashid, speler van Yorkshire en het Engelse nationale team. Beeld AFP

Rafiqs verklaring werd ondersteund door andere spelers van Aziatische origine. Inmiddels duiken soortgelijke geluiden op bij andere clubs. Dat duidt erop dat het hier gaat om een landelijk probleem. Cricket is veruit de populairste sport onder Britten van Indiase, Pakistaanse en Bengaalse komaf. In het Engelse cricket bestaan zelfs ‘Aziatische’ competities. Zo is in Yorkshire sinds begin jaren tachtig de Quaid-E-Azam-league actief.

De Engelse cricketbond heeft een onderzoek gelast, maar bevindt zichzelf ook in het beklaagdenbankje omdat ze jarenlang niets lijkt te hebben gedaan met berichten over racisme. Inmiddels is bepaald dat Headingley, het beroemde cricketstadion van Yorkshire, voorlopig geen internationale wedstrijden mag organiseren.

De protesten van de Black Lives Matter-beweging hebben meegespeeld bij Rafiqs beslissing om naar buiten te treden met zijn verhaal.